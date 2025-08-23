Два гола «Шанхая» Слуцкого против «Циндао Хайню» отменили из-за офсайдов. Оба мяча – у Луиса Асуэ
«Шанхай Шэньхуа» играет вничью с «Циндао Хайню» в 22-м туре Суперлиги Китая.
На данный момент счет 0:0, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
Главный судья Ли Хайсин отменил два гола «Шэньхуа» из-за офсайдов, оба раза забил Луис Асуэ. Нападающий отличился на 43-й и 58-й минутах.
Увольнять ли Семака?34537 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости