Роналду в 5 матчах от рекорда по играм за сборную. Пока впереди кувейтец, которого продвигали в «Ноттингем Форрест»

Знакомьтесь, Бадер Аль-Мутва.

В матче со сборной Ганы на ЧМ-2022 Криштиану Роналду появился на поле в составе Португалии в 192-й раз. Достижение кажется впечатляющим, но португальских форвард не держит рекорд по количеству проведенных матчей за сборную. Этот рекорд принадлежит нападающему сборной Кувейта Бадеру Аль-Мутва (196 матчей!).

Пока Роналду не побил и это достижение, познакомимся с действующим рекордсменом.

В 2010 году Аль-Мутва стал лучшим бомбардиром среди игроков всех сборных мира. Мог сыграть за Кувейт больше, но помешал двухлетний бан федерации

Аль-Мутва родился 10 января 1985 года и в середине 90-х начинал в академии «Аль-Кадисии» из города Эль-Кувейт. Интересно, что изначально он играл вратарем, но со временем переквалифицировался в нападающего.

В 2002 году дебютировал во взрослом футболе за ту же «Аль-Кадисию», а уже в 2003 году бразильский тренер Кувейта Пауло Сезар Карпеджани включил 18-летнего Бадера в заявку сборной на отбор к Олимпиаде. Это было довольно смелое решение, но молодой форвард оправдал надежды, забив в первом же матче в ворота Сингапура.

В ноябре 2003 года Аль-Мутва мог даже встретиться с тем, кто сейчас посягает на его рекорд – Криштиану Роналду. Тогда кувейтская сборная провела товарищеский матч со сборной Португалии, но Криштиану не было в составе. Европейцы прекрасно справились и без будущей суперзвезды – переехали соперника 8:0 (крупнейшее поражение в истории Кувейта).

За сборную Кувейта Аль-Мутва забил в общей сложности 56 голов и съездил на три Кубка Азии – в 2004-м, 2011-м и 2015-м. Во всех трех случаях Кувейт даже не вышел из группы. Сгонять на ЧМ у Бадера тоже не получилось – подбор кувейтских игроков не предполагал борьбы за первые места в квалификации.

Без трофеев в сборной нападающий все же не остался. В 2010 году сборная Кувейта завоевала сразу два локальных трофея – стала обладателем Кубка Залива и чемпионом Западной Азии. В розыгрыше Кубка Залива Аль-Мутва стал одним из двух лучших бомбардиров турнира – забил по три гола вместе с египтянином Алой Абдулзахра.

Бадер в 2010-м забил 17 и стал бомбардиром года на уровне сборных, обойдя Самюэля Это’о и Давида Вилью.

На международном уровне Бадер мог провести гораздо больше 196 матчей, но в 2015 году ФИФА отстранила сборную Кувейта от всех международных матчей из-за вмешательства государства в дела местной федерации. Отстранение длилось до 2017 года и помешало Кувейту участвовать в отборочных матчах к ЧМ-2018. Если бы бана не случилось, Аль-Мутва уже перешагнул бы планку в 200 сыгранных матчей за сборную.

До Бадера рекорд по числу сыгранных матчей за национальную команду принадлежал малазийцу Сон Чин Ану – у него 195 матчей с 1969 по 1984 год. Аль-Мутва побил рекорд в середине июня 2022 года – сыграл 25 минут в квалификации к Кубку Азии со сборной Иордании.

Аль-Мутва – легенда кувейтского футбола. Мог закрепиться в «Ноттингем Форрест», но помешало английское правительство

Всю карьеру Бадер принадлежал лишь одному клубу – «Аль-Кадисии». Лишь дважды Аль-Мутва ненадолго покидал родную команду: в 2007 году уходил в аренду в «Катар СК» (0 матчей), а в 2011 году – в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии (9 матчей, 3 гола). За «Аль-Кадисию» Бадер сыграл в общей сложности 290 матчей и забил 150 голов.

В «Аль-Кадисии» нападающий выиграл все, что можно – стал восьмикратным чемпионом страны, по несколько раз собрал многочисленные внутренние кубки, в том числе шесть Суперкубков Кувейта. С «Аль-Кадисией» зацепил форвард и один международный трофей – Кубок АФК, который считается вторым по значимости азиатским клубным турниром.

Самый любопытный момент в клубной карьере Бадера связан не с «Аль-Кадисией», а с «Ноттингем Форест». В июле 2012 года кувейтская семья Аль-Хасави купила клуб Чемпионшипа и сразу же попыталась привлечь кувейтские таланты.

27-летний Аль-Мутва был первым кандидатом на трансфер. Говорят, он даже впечатлил болельщиков во время предсезонки.

«Моя репутация на Ближнем Востоке хорошо известна клубу. Я понимаю, что английский чемпионат отличается жесткой игрой, но уверен, что мои навыки забивания голов и командной работы пригодятся команде», – говорил Бадер во время испытательного срока.

«Ноттингем» был готов подписать Аль-Мутва, но английское правительство не санкционировало сделку – нападающий не получил разрешение на работу.

Бадера неудача только закалила – он не сбавил оборотов и спустя 10 лет вошел в историю мирового футбола.

Фото: instagram.com/bader_almotawaa; globallookpress.com/Noufal Moodadi/ZUMAPRESS.com