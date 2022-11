Очоа – король чемпионатов мира! В этот раз отбил пенальти от Левандовского

Гений.

Гильермо Очоа всегда тащит на чемпионате мира. В матче с Польшей 37-летний мексиканец снова спас по необходимости – взял пенальти от Роберта Левандовского во втором тайме.

Причем взял уверенно: отбил мяч в сторону, а не на набегавших соперников, и минимизировал повторную угрозу для ворот. До этого угроз ворот Очоа просто не было – удар с пенальти стал первым в створ.

Очоа – правда гений чемпионатов мира

ЧМ-2022 для Очоа – пятый. В 2006-м и 2010-м он приезжал с командой в качестве третьего вратаря и на поле не появлялся. А в 2014-м мир узнал про магию Очоа – он сыграл во всех четырех матчах, дважды на ноль, Мексика не проиграла на групповом этапе ни матча, а вот в плей-офф сразу уступила Нидерландам.

Но самым ярким матчем Очоа осталась игра с Бразилией. Он отразил 8 ударов по своим воротам и стал лучшим игроком матча. Луис Фелипе Сколари был поражен игрой Очоа: «Мне не понравился их вратарь. Он играл очень зрелищно, сделал прекрасную работу, был спокоен и уверен в себе на поле. Он был лучшим игроком матча. Он был великолепен».

Сам Гильермо тоже понимал, что устроил чудо: «Это была очень сложная игра, особенно с Бразилией на их родном поле. Когда мы услышали аплодисменты болельщиков, мы поняли, что должны удвоить наши усилия. К счастью, команда отлично сыграла в обороне, и вся команда заработала это ценное очко. Думаю, это была моя лучшая игра в жизни, потому что сыграть на ноль с сэйвами против Бразилии на ЧМ – это лучшее, что может быть».

• Очоа стал первым мексиканским вратарем, отразившим пенальти на ЧМ, с 1966 года. С того момента Мексика пропустила три гола с пенальти – два как раз не отразил Гильермо, еще один – Освальдо Санчес.

Всего в карьере Очоа 17 отраженных пенальти, 4 из них – в сборной Мексики.

• В девяти матчах на чемпионатах мира, по статистике Opta, Очоа пропустил 8 голов в 9 матчах, отразил 38 ударов в створ и не допустил около пяти голов (по продвинутой модели xGOT). И это всего за 9 матчей!

• Лучшую характеристику игре Очоа на ЧМ перед игрой выдал кипер сборной Польши Войчех Шченсны: «Я видел, как он играет на чемпионатах мира, он всегда был гениален. Особенно я запомнил то, что было в 2014-м. Он выдающийся вратарь с огромным опытом».

Кажется, последний ЧМ для Гильермо Очоа уже станет запоминающимся.

Новое геройство Очоа – новые мемы. Его все обожают

Конечно, в соцсетях сразу появилась куча мемов и шуток про Очоа – кажется, они просто ждали своего часа.

Вот отсылка к песне Мэрайи Кэри про Рождество (тот самый трек All I Want For Christmas Is You): «Очоа для чемпионата мира – это как Мэрайя Кэри для Рождества».

«Месси, когда понял, что ему предстоит играть против Очоа на ЧМ».

– Дорогой, у нас есть чем предохраняться?

– Дорогая, мы уже в безопасности.

Гильермо Очоа на чемпионатах мира – Майкл Джордан (есть еще вариант с Леброном).

Классика про стену.

Очоа готовят к ЧМ как Гоку из «Жемчуга дракона» (это популярная манга и аниме).

«Мексика готовит Очоа к ЧМ» – отсылка к «Черной пантере» из вселенной Marvel.

Очоа на чемпионатах мира – это тот самый человек, который собирается и всех разносит.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Hamad I Mohammed