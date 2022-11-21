+14 минут к первому тайму – итог страшного столкновения вратаря Ирана со своим защитником

Попробовал вернуться в игру, но нет.

Первый тайм матча Англии и Ирина сильно затянулся – судья Рафаэл Клаус добавил 14 минут.

Причина – долгое оказание помощи вратарю иранцев. Алиреза Бейранванд столкнулся со своим защитником Мажидом Хоссейни, пойдя на перехват подачи Харри Кейна.

Выглядело страшно.

Алирезу приводили в чувства 8 минут. Были и кровь, и ощущение, что вратарь игру не продолжит.

К большому удивлению телезрителей Бейранванд вернулся и провел на поле еще несколько минут. Они явно были лишними.

Пришлось менять: вместо него вышел вратарь Хоссейн Хоссейни.

Как подметил бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев для Sports.ru, Иран при этом не потратил замену: «Травма головы не в счет замен, что прописано в правилах. Но теперь Иран обязан провести обследование вратаря и подтвердить это документально».

Какие правила?

В случае подозрения на сотрясение мозга у игрока команда может использовать дополнительные замены, но не более двух за матч. Это значит, что теоретически сборная на ЧМ может сделать 7 замен. Это временное правило, которое действует до 31 августа 2023-го.

Кто определяет, что замена связана с сотрясением мозга?

Медицинский штаб команды. У ФИФА в действии четкий протокол – там пошагово расписано, как диагностировать сотрясение на поле (например, необходимо проверить, стабильно ли игрок стоит на ногах, не делает ли непроизвольных движений). В том числе есть инструкция и для определения опасной ситуации на видеоповторе – чтобы медперсонал у монитора передал информацию врачам в поле.

В чем минусы нового протокола?

Это лучше чем ничего, но все равно недостаточно для полной защиты футболистов, считают в FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов).

«Алирезу Бейранванда следовало немедленно доставить в раздевалку и должным образом осмотреть. Вот почему мы годами добивались от ИФАБ (принимает правила игры) временных замен из-за сотрясения мозга!», – заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Баэр-Хоффман.

Что за временные замены?

Академик Джудит Гейтс, сооснователь благотворительной организации Head for Change (занимается в том числе и проблемой травм головы в спорте) в интервью The Athletic говорила, что медики давно настаивают на более решительных изменениях правил. В частности, предлагается временная замена – когда в случае подозрений на сотрясения игрока можно заменить на 10-15 минут для дополнительного обследования. И если этот осмотр снимет опасения, футболиста можно выпустить на поле снова.

Фото: REUTERS/Paul Childs, Peter Cziborra