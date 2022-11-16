Как правильно говорить: Ка́тар или Ката́р? Тонкости ударения

Готовимся к ЧМ-2022.

До старта ЧМ-2022 – несколько дней. Это первый чемпионат мира на Ближнем Востоке, о котором в России знают очень мало. Загадкой для многих остается даже произношение названия страны-хозяйки: Ка́тар или Ката́р? Как правильно ставить ударение – на первый слог или второй? В чем разница?

Пора разобраться, чтобы в течение главного месяца в году не ошибаться.

Катар: на первый слог – страна, на второй – устаревшее название болезни

Самый распространенный подход: официальное ударение Кáтар, при этом общепринятое и не ошибочное – Катáр. Запутывают даже некоторые словари.

И все же есть определенные нормы в зависимости от значения слова.

Кáтар – название страны, пишется всегда с большой буквы. На арабском ударение тоже падает на первый слог: قطر [ˈqɑtˁɑr].

Катáр – устаревшее название воспаления слизистой оболочки какого-либо органа. Слово произошло от древнегреческого «katarhoos», в переводе – «течь, стекание». Сейчас болезнь называется «катаральное воспаление», но старое название можно встретить до сих пор.

Еще раз: если мы говорим про страну-хозяйку ЧМ, то ставим ударение на первый слог.

Этот подход закреплен и в главном источнике знаний для работников радио и телевидения – «Словаре трудностей русского языка для работников СМИ» Михаила Штудинера. В нем доцент кафедры стилистики факультета журналистики МГУ и автор «Словаря образцового русского ударения» четко определяет: правильно – Кáтар, кáтарский (прилагательное) и кáтарцы (жители страны).

Почему у слова может быть два ударения?

Об этом Михаил Штудинер писал в работе «Орфоэпия для журналиста. Опыт создания специализированного словаря».

Вот фрагмент, прекрасно объясняющий это явление:

«Словарь трудностей русского языка для работников СМИ» опирается на представление об орфоэпии как науке, «которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила)». Поэтому в словник словаря включены все случаи вариантности, вызывающие затруднения у носителей современного русского языка. Прежде всего это группы слов, существующих в языке как совокупность акцентных вариантов:

1) слова, имеющие акцентные варианты, фиксируемые словарями, например: глубокО и глубОко, по средАм и по срЕдам, ФлорИда и ФлОрида, шри-ЛанкА и шри-ЛАнка;

2) слова, испытывающие в речевой практике колебания в ударении, т. е. слова, имеющие акцентные варианты, не отражаемые словарями или квалифицируемые ими как неправильные, например: формы косвенных падежей существительных вред, герб – вредА, о вредЕ (ср.: врЕда, о врЕде), гербА, о гербЕ (ср.: гЕрба, о гЕрбе); топонимы БалашИха (ср.: БалАшиха), Великий Устюг (ср.: ВелИкий УстЮг);

3) имена собственные, которые в энциклопедических словарях даются с ударе- нием, не соответствующим русской традиции, например: БалатОн, ВашингтОн, МарлОн БрандО, ИогАнн гутенбЕрг (ср. в энциклопедических изданиях: БАлатон, ВАшингтон, БрАндо, ГУтенберг);

4) слова, в акцентном облике которых к началу XXI в. произошли изменения, не нашедшие пока отражения в большинстве словарей или вообще не зафиксиро- ванные другими лексикографическими изданиями, например: аранжировАть, ис- черпАть, минусовОй;

5) слова, просторечные, т. е. не соответствующие литературной норме, акцентные варианты которых широко распространены, например: танцОвщица (ср.: тан- цовщИца), ходАтайствовать (ср.: ходатАйствовать), БОстон – США, город (ср.: БостОн);

6) слова, для которых характерен разнобой в рекомендациях словарей, например: пОедом есть (ср.: поедОм есть), траттОрия (ср.: тратторИя), гос-во КАтар (ср.: КатАр), Сент-ЛУис (ср.: Сент-ЛуИс);

7) слова, не вошедшие пока в другие лексикографические издания, например: рУфер, сЕмплер, тирамисУ, Ангела ДоротЕя МЕркель, БарАк ХусЕйн ОбАма.

Время до чемпионата мира еще есть. Покажите этот текст друзьям, которые будут говорить неправильно 😎.

Фото: REUTERS/Suhaib Salem, John Sibley; globallookpress.com/FSN-B/filmstills.net