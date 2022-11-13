Тоуни прибил дублем «Сити» и передал привет Саутгейту, который не взял его на ЧМ. «Арсенал» – лидер АПЛ минимум до Рождества

В последнем перед ЧМ-2022 туре АПЛ случилась большая сенсация – «Ман Сити», догоняющий «Арсенал», внезапно проиграл «Брентфорду» дома – 1:2. Главным героем матча стал нападающий Айвен Тоуни.

Тоуни открыл счет уже на 16-й минуте – английский нападающий головой замкнул скидку от партнера после передачи из глубины.

Затем «Сити» в течение двух минут мог пробить два пенальти – но обе точки не подтвердили после просмотра ВАР. В конце первого тайма команда Пепа Гвардиолы все же сравняла счет – забил Фил Фоден.

Почти весь второй тайм команды молчали. Но в самой концовке матча «Брентфорд» после углового «Сити» выбежал в опаснейшую контратаку, в результате которой Тоуни замкнул прострел Джоша Дасилвы. 2:1 с «Сити» на 98-й минуте – вау!

Оба гола Тоуни отпраздновал фирменным жестом Мемфиса Депая, закрыв уши пальцами, – не хочет слушать хейтеров. Или отвечает таким образом Гарету Саутгейту, который не вызвал его на ЧМ. В 16 матчах этого сезона у Айвена уже 10 голов и 2 ассиста – неудивительно, что многие в Англии считали его достойным поездки в Катар.

Тоуни выложил фото празднования и в инстаграм. В комментарии пришел защитник «Челси» Рис Джеймс и написал: «Если я говорю, то у меня большие неприятности». Это отсылка к знаменитой фразе Жозе Моуринью. Полностью она звучит так: «Я предпочитаю не говорить. Если я начинаю говорить – значит, я в беде». Джеймса тоже не взяли на ЧМ – Саутгейт не хотел рисковать, защитник форсировал возвращение после травмы.

•‎ Поражение от «Брентфорда» – первое для «Сити» за семь матчей. До этого последний раз проигрывали «Ливерпулю» 16 октября (0:1). А дома команда Гвардиолы проигрывала последний раз 21 матча назад – в феврале «Тоттенхэму» (2:3).

•‎ Удивительная статистика по xG: 1,57 у «Сити» против 1,90 xG у «Брентфорда». До этого «Сити» лишь раз уступал по xG – как раз «Ливерпулю». Во всех турнирах, не только в АПЛ. А ведь владели мячом 75% и пробили 29 раз – эффективность минимальная.

•‎ Эрлинг Холанд провел не лучший матч – хотя бы потому, что ушел с поля без гола. До этого такая аномалия случалась лишь в двух матчах АПЛ с участием норвежца – против «Ливерпуля» и «Борнмута».

•‎ Пеп после матча не оспаривал победу «Брентфорда».

«Победила лучшая команда. Мы испытывали проблемы с самого начала и не могли справиться с их длинными забросами. Обычно чтобы выиграть, нужно прессинговать, но здесь все было по-другому. Они защищались глубоко и хорошо. Сегодня нам не хватало динамики. Матч был достаточно сложным и напряженным.

Мы добились исключительных результатов в Лиге чемпионов и хороших результатов в Премьер-лиге. Теперь будем готовиться ко второй половине сезона», – сказал тренер «Манчестер Сити».

•‎ Поражение «Сити» – шанс для «Арсенала» оторваться, и команда Микеля Артеты им воспользовалась, победив в гостях «Вулверхэмптон» (2:0). У «Сити» 32 очка, у «Арсенала» 37.

Пепу после ЧМ будет не так просто сбросить команду своего бывшего ассистента с лидирующей позиции в АПЛ.

Фото: REUTERS/CRAIG BROUGH