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Тоуни прибил дублем «Сити» и передал привет Саутгейту, который не взял его на ЧМ. «Арсенал» – лидер АПЛ минимум до Рождества

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В последнем перед ЧМ-2022 туре АПЛ случилась большая сенсация – «Ман Сити», догоняющий «Арсенал», внезапно проиграл «Брентфорду» дома – 1:2. Главным героем матча стал нападающий Айвен Тоуни.

Тоуни открыл счет уже на 16-й минуте – английский нападающий головой замкнул скидку от партнера после передачи из глубины.

Затем «Сити» в течение двух минут мог пробить два пенальти – но обе точки не подтвердили после просмотра ВАР. В конце первого тайма команда Пепа Гвардиолы все же сравняла счет – забил Фил Фоден.

Почти весь второй тайм команды молчали. Но в самой концовке матча «Брентфорд» после углового «Сити» выбежал в опаснейшую контратаку, в результате которой Тоуни замкнул прострел Джоша Дасилвы. 2:1 с «Сити» на 98-й минуте – вау!

Оба гола Тоуни отпраздновал фирменным жестом Мемфиса Депая, закрыв уши пальцами, – не хочет слушать хейтеров. Или отвечает таким образом Гарету Саутгейту, который не вызвал его на ЧМ. В 16 матчах этого сезона у Айвена уже 10 голов и 2 ассиста – неудивительно, что многие в Англии считали его достойным поездки в Катар.

Тоуни выложил фото празднования и в инстаграм. В комментарии пришел защитник «Челси» Рис Джеймс и написал: «Если я говорю, то у меня большие неприятности». Это отсылка к знаменитой фразе Жозе Моуринью. Полностью она звучит так: «Я предпочитаю не говорить. Если я начинаю говорить – значит, я в беде». Джеймса тоже не взяли на ЧМ – Саутгейт не хотел рисковать, защитник форсировал возвращение после травмы.

•‎ Поражение от «Брентфорда» – первое для «Сити» за семь матчей. До этого последний раз проигрывали «Ливерпулю» 16 октября (0:1). А дома команда Гвардиолы проигрывала последний раз 21 матча назад – в феврале «Тоттенхэму» (2:3).

•‎ Удивительная статистика по xG: 1,57 у «Сити» против 1,90 xG у «Брентфорда». До этого «Сити» лишь раз уступал по xG – как раз «Ливерпулю». Во всех турнирах, не только в АПЛ. А ведь владели мячом 75% и пробили 29 раз – эффективность минимальная.

•‎ Эрлинг Холанд провел не лучший матч – хотя бы потому, что ушел с поля без гола. До этого такая аномалия случалась лишь в двух матчах АПЛ с участием норвежца – против «Ливерпуля» и «Борнмута».

•‎ Пеп после матча не оспаривал победу «Брентфорда».

«Победила лучшая команда. Мы испытывали проблемы с самого начала и не могли справиться с их длинными забросами. Обычно чтобы выиграть, нужно прессинговать, но здесь все было по-другому. Они защищались глубоко и хорошо. Сегодня нам не хватало динамики. Матч был достаточно сложным и напряженным. 

Мы добились исключительных результатов в Лиге чемпионов и хороших результатов в Премьер-лиге. Теперь будем готовиться ко второй половине сезона», – сказал тренер «Манчестер Сити».

•‎ Поражение «Сити» – шанс для «Арсенала» оторваться, и команда Микеля Артеты им воспользовалась, победив в гостях «Вулверхэмптон» (2:0). У «Сити» 32 очка, у «Арсенала» 37.

Пепу после ЧМ будет не так просто сбросить команду своего бывшего ассистента с лидирующей позиции в АПЛ.

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Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Тоуни, 1:1 – 45 Фоден, 1:2 – 90 Тоуни.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Лапорт, Аканджи, Жоау Канселу (Альварес, 86), Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
БрентфордРайя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен, Янельт (Нергор, 62), Оньека (Дасилва, 87), Тоуни, Мбемо (Висса, 74).
Предупреждения:
Холанд (37), Мбемо (72), Жоау Канселу (84), Йенсен (90).

Фото: REUTERS/CRAIG BROUGH

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