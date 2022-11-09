Левандовски удалился на 31-й (въехал локтем в челюсть) при счете 0:1, но «Барса» справилась и вдесятером. Уйдет на паузу лидером

Судил спец по удалениям игроков «Барсы».

После поражения «Реала» от «Райо Вальекано» (2:3) «Барселона» вышла на первое место в Ла Лиге и после удачного выезда к «Осасуне» (2:1) может уйти в отрыв. Хотя поездка в Осасуну началась так себе.

«Барса» пропустила уже на 6-й минуте от Давида Гарсии – потеряли игрока на угловом. И это был даже не первый опасный момент у «Осасуны», потому что до этого была серия ударов с линии штрафной.

Команда Хави явно нервничала, что вылилось в проблемы на поле. Роберт Левандовски уже на 11-й минуте схватил желтую за то, что завалил на газон Начо Видаля. А на 30-й польский форвард в борьбе за верховой мяч двинул локтем Давида Гарсию и получил второе предупреждение – Роберт с красной карточкой ушел готовиться к чемпионату мира. Это лишь третье удаление в карьере – прошлое было 10 лет назад в «Боруссии».

Кстати, рефери Хесус Хиль Мансано – любитель удалять игроков «Барселоны». За 32 матча он показал игрокам каталонского клуба 8 красных карточек (5 раз они были прямыми) – столько удалений от Мансано не получал ни один другой клуб. Удаление Левандовского стало 9-м!

Роберт попал в неплохую компанию: Хесус Хиль удалял и Месси, и Суареса, и Неймара, и Дани Алвеса (дважды), и Клемана Лангле (дважды) с Серхи Роберто. Месси даже отказывался пожимать судье руку. И вообще, результаты у «Барсы» при судействе Мансано не самые приятные: 19 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

К слову, в перерыве к арбитру пошел разбираться Пике, который ради этого даже возобновил карьеру! Жерар попал в запас на игру в Памплоне, хотя попрощался с болельщиками еще на выходных. И ему Мансано тоже выписал красную (десятую для игроков «Барсы»)!

Даже не выйдя на поле, Пике получил 11-ю красную в «Барсе» – и стал рекордсменом клуба по количеству удалений (столько же у Стоичкова, у Гвардиолы 9 красных). Вот это способ закончить карьеру!

Просто для сравнения, матчи «Реала» Хесус Хиль судил чаще, но там всего 4 удаления: Каземиро (дважды), Бэйл и Варан. И у мадридского клуба в принципе статистика получше: 33 победы, 4 ничьих и 5 поражений. Из всех команд Ла Лиги, матчи которых Мансано судил больше 10 раз, ни разу он не удалил только игроков «Вильярреала».

Во втором тайме «Барса» все перевернула

«Осасуна» неплохо прессинговала на старте матча, но в большинстве заиграла хуже. «Барса» медленно забирала инициативу. На 49-й Педри пробил вратаря с близкого расстояния после изящной скидки Торреса.

На 78-й минуте Хави вместо Торреса и Дембеле выпустил Фати и Рафинью. Сработало через 7 минут. Френки де Йонг забросил на ход бразильцу, который, сыграв на грани офсайда, перебросил мяч через вратаря Айртона Фернандеса. Правда, «Барсе» пришлось понервничать – судьи минуту проверяли, не был ли Рафинья в офсайде.

По xG «Барса» не наиграла на победу (0,95 против 0,83 в пользу хозяев), но в меньшинстве умудрилась играть первым номером (владение – 53%, на 70 передач больше).

Что там в таблице?

График вполне чемпионский: «Барса» только второй раз набирает 37 очков после 14 туров – прошлый раз был в сезоне-2010/11, когда команда Гвардиолы набрала 96 очков и стала чемпионом. Больше у каталонцев было только в сезонах-2012/13 и 2013/14 (оба раза по 40).

«Барса» оторвалась на 5 очков. Вероятно, временно, так как «Реал» в четверг принимает «Кадис», который идет 19-м. Еще недавно каталонцы отставали в таблице, так что динамика их точно радует. На перерыв, связанный с ЧМ, «Барса» точно уйдет в лидерах.