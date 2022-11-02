Самый дорогой тренер мира на последнем месте в группе ЛЧ. Но почему «Атлетико» не увольняет Симеоне?

Деньги.

«Атлетико» пролетел мимо евровесны – такое при Диего Симеоне случилось впервые.

После поражения от «Порту» (1:2) в шоу El Chiringuito выдали мегаинсайд: руководство «Атлетико» связалось с окружением тренера сборной Испании Луиса Энрике и обсудило назначение после ЧМ-2022. El Chiringuito считает, что Энрике согласится на предложение, если разрешат полную чистку состава.

Через несколько часов пришло опровержение: COPE отмечает, что менять тренера в «Атлетико» не будет. Сообщают, что руководство считает результат «первым за десять лет провалом» и искренне верит, что Симеоне еще поборется за чемпионство в Ла Лиге.

Отрыв от лидирующего «Реала» – уже девять очков, не самый реалистичный сценарий. Вероятно, дело не только в величии Чоло и вере боссов, что он все наладит.

Симеоне – с отрывом самый дорогой тренер мира. Увольнять его очень дорого

Увольнение Симеоне тормозит в том числе и огромная неустойка – около 14 млн евро.

Клуб может попытаться договориться с аргентинцем о снижении этой суммы, но сделать это будет весьма непросто из-за натянутых отношений тренера с руководством. Его контракт рассчитан до 2024-го. Диего много раз заявлял, что хотел бы оставаться частью проекта как можно дольше.

«С самого первого дня я жил с мыслью, что хочу вернуться сюда как можно скорее, но в «Атлетико» надо работать со страхом увольнения. Иначе не получится показать, что я чувствую на самом деле. Клуб не может стать мне безразличен, – говорил тренер год назад. – Мы долго добивались целей и развивались вместе. Клуб искал рост в экономическом и спортивном плане. Мы добились многого, результаты же не пришли просто так».

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира . В марте французский L’Equipe опубликовал ежегодный рейтинг зарплат в топ-лигах и выяснил, что Диего зарабатывает больше, чем любой футболист в Ла Лиге – 3,3 млн евро в месяц. Во всех топ-5 лигах больше него получают только Неймар, Лео Месси и Килиан Мбаппе. Ближайший конкурент из тренеров – Пеп Гвардиола, у него 1,89 млн в «Сити».

«Не понимаю критику Симеоне. Совсем нет. Мы не слишком хорошо начали этот сезон. Мы попали в сложную ситуацию, – считает президент «Атлетико» Энрике Сересо. – К сожалению, что-то пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего. Разве мы хотим запятнать целую страницу?»

Высокая зарплата Чоло действительно никого не пугает. As пишет, что клуб планирует в следующем году заключить с аргентинцем новый контракт сроком до 2026-го. Вероятно, со снижением – мадридцам сейчас нелегко.

Экономика «Атлетико» страдает. Там собираются резать зарплаты лидеров

Финансовые трудности в Ла Лиге давно стали трендом. Про мучения и рычаги «Барсы» вы знаете, но страдают почти все – просто не так шумно.

Marca пишет, что во всем виновата та самая продажа 10% бизнеса Ла Лиги инвестиционному фонду CVC. Бывший спортивный директор «Эльче» Нико Родригес не исключает, что Ла Лига поспешила с подписанием и теперь будет стагнировать. Президент «Атлетика» Йон Уриарте вообще считает сделку незаконной – вместе с «Реалом» и «Барсой» он продолжает судебное разбирательство в отношении CVC.

В текущей ситуации «Атлетико» чуть ли не хуже всех.

• В прошлом году клубу пришлось выпустить около миллиона новых акций, чтобы избежать проблем с финансовым контролем лиги. Руководство увеличило капитал примерно на 180 миллионов евро за счет фонда из США, но Marca сообщает, что после этого клуб сразу взял в краткосрочные займы еще 300 млн.

• «Атлетико» срочно работает над сокращением трат на зарплаты : просит Антуана Гризманна, Жоау Феликса, Коке, Яна Облака и Тома Лемара пойти на снижение – говорят, последние двое уже согласились. Огромный контракт Диего Симеоне пока еще не трогают, но в L’Equipe выяснили, что в прошлом году Чоло получил на 300 тысяч меньше положенного.

• Головной боли прибавилось и с самим трансфером Гризманна. «Атлетико» выпускал его после 60-й минуты, чтобы не платить «Барселоне» 40 млн евро выкупа, а каталонцы грозились пойти в суд – в итоге сошлись на 20 млн. Mundo Deportivo пишет, что руководство мадридцев хотело дожимать до 15 млн – однако тут лично вмешался Симеоне и попросил ускорить полноценный переход Антуана.

Клубу не сильно помогло, что нашли нового спонсора – криптокомпанию WhaleFin. Это самая крупная спонсорская сделка в истории мадридцев, в год она приносит около 40 млн. Плюс «Атлетико» продал название арены строительной компании Civitas на 10 лет и будет получать еще по 10 млн евро в год.

Во времена слухов про переход Криштиану Роналду в «Атлетико» президент Сересо уверял, что эта сделка невозможна по многим причинам. Marca пишет, что экономика – главная. Теперь мадридцы прилично недополучат из-за быстрого вылета из еврокубков.

«Сценарий такого раннего вылета действительно не рассматривался, но за последние годы команда всегда проходила групповой этап. Если мы и вылетим, ничего страшного – жизнь продолжается, – объяснял босс еще перед проигранным матчем с «Порту». – Я не хочу говорить об экономических вопросах. Вы же не экономические журналисты. Это только наша проблема».

Marca подсчитала, что из-за невыхода в еврокубковую весну «Атлетико» потеряет примерно 20 млн евро – в прошлом сезоне мадридцы в общей сложности получили от УЕФА около 40 млн . Как итог – в клубе всерьез рассматривают вариант продать Жоау Феликса, который вовсю ругается с Симеоне и сидит на скамейке.

Сам Диего пока в безопасности.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Luis Vieira; Gettyimages.ru/Fran Santiago, Gonzalo Arroyo Moreno