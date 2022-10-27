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Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд

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Мрак.

«Бавария» переехала депрессивную из-за досрочного вылета в ЛЕ «Барселону» – 3:0.

Перед матчем Хави много говорил о том, что очень хочет отомстить за несправедливое поражение в Мюнхене, но что-то пошло не так. Уже на 10-й минуте Садьо Мане вышел один на один с Тер Стегеном после шикарного паса Сержа Гнабри – реализовал.

«Барса» не могла создать примерно ничего. Старался только Усман Дембеле, его рвения не хватило.

На 32-й минуте Эрик Шупо-Мотинг получил пас от Гнабри и пробил прямо между ног Тер Стегену. Где вообще защита «Барселоны «? Да, это справедливый вопрос.

Под самый перерыв Роберт Левандовски почти заработал пенальти после контакта с Маттейсом де Лигтом, но судья Энтони Тэйлор сходил к монитору ВАР и все отменил: судьи решили, что поляк сам влез своей ногой в ноги защитнику. 

«Бавария» полностью контролировала «Барсу» – хоть по первым минутам второго тайма и стало понятно, что каталонцам этот матч не особо нужен. После выхода Ансу Фати хозяева немного проснулись, но рвения хватило совсем на чуть-чуть. В конце матча Павар занес мяч с линии вратарской – и помог Гнабри оформить хет-трик из ассистов.

Итоговые 0:3 – еще не все страшные для каталонцев цифры. «Барселона» не только не забила, а даже ни разу не пробила в створ «Баварии». А соперник реализовал три удара из семи.

«Бавария» – кошмар «Барселоны». И он нарастает

Мюнхенцы уже снятся «Барсе» в самых ужасных снах. Последние 10 матчей – тотальная катастрофа:

❌❌❌ 0:4, 0:3 и 0:2 в 2013-м

✅❌ 3:0 и 2:3 в 2015-м

❌ 2:8 в 2020-м

❌❌ 0:3 и 0:3 в 2021-м

❌❌ 0:2 и 0:3 в 2022-м

Команды встречаются в ЛЧ третий сезон подряд – и каталонцы ни разу не смогли сыграть даже вничью. Разница мячей за – катастрофические 19:2 в пользу немцев!

Еще раз – 19:2! «Барса» забивала только в том матче плей-офф, когда получила в ответ восемь.

• «Барселона» проиграла пять из семи домашних матчей против «Баварии». Ранее мюнхенцы побеждала на «Камп Ноу» в ЛЧ трижды (3:0, 3:0, 2:1) и один раз – в Кубке УЕФА (2:1).

• Юлиан Нагельсманн стал первым тренером, который смог обыграть «Барсу» в ЛЧ аж четыре раза. У ближайшего преследователя Жозе Моуринью – три победы.

• У «Барселоны» нет голов в пяти из семи матчей ЛЧ при Хави. Причем самое печальное, что Левандовски не забил в обоих матчах с «Баварией» – хотя у него пять голов за «Барсу» в пяти играх ЛЧ. Вообще «Барса» почти за полный год при новом тренере в Лиге чемпионов выиграла только один матч – у «Виктории» Пльзень.

А «Баварии» хорошо – «Барса» для нее самый удобный соперник. Теперь 10 побед над каталонцами – никого чаще в ЛЧ мюнхенцы не обыгрывали. Разница мячей в этих матчах – 33:13.

Хави старается не унывать: «Жаль, что мы не смогли отплатить фанатам своей игрой. Но давайте отвлечемся от ЛЧ и посмотрим правде в лицо. Я уже говорил, что нам нужно расти, набивая шишки, и сегодня у нас появилась очень крупная шишка. Мы не боролись как следует, не соответствовали уровню соперника. 

«Бавария» была очень хороша, гораздо лучше нас, действовала куда интенсивнее. Я уверен, что вылет, о котором мы узнали перед матчем, повлиял на наше состояние. Мы попали в очень сложную группу и столкнулись со многими обстоятельствами. Это была очень жестокая кампания. Но сегодня мы просто не боролись. В другие дни – да, сегодня – нет.

Нужно сохранять единство. Сезон не заканчивается в октябре. Этот результат огорчает, но остались и другие трофеи, которые можно завоевать. Я понимаю, что люди говорят о провале, однако внутри клуба мы иначе это оцениваем. Вылет получился жестоким, но мы заслуживали большего».

Дата новой попытки реванша с «Баварией» пока неизвестна.

😳 «Барса» вылетела из группы 2-й год подряд! Забывает, что такое плей-офф ЛЧ

Фото: REUTERS/Nacho Doce, Albert Gea

«Барселона» хоть когда-нибудь еще обыграет «Баварию»?
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