«Арсенал» не смутить даже затыком со светом. Игру с «Лидсом» прервали на 40 минут: судья не слышал ВАР

Очередная победа лондонцев.

В самом начале матча «Лидса» с «Арсеналом» настиг форс-мажор: на стадионе возникли проблемы с электричеством, а у главного арбитра Криса Кавана из-за этого – со связью.

Несколько минут все пытались наладить, рассчитывали устранить проблему быстро.

В это время судья много разговаривал с главными тренерами – Джесси Маршем и Микелем Артетой.

А игроки, чтобы не терять тонус, пасовались между собой.

Через 10 минут связь так и не появилась – в тот момент «Арсенал» выпустил заявление и пояснил, что дело именно в этом. Кавана не слышал ВАР-помощников, к тому же работала система автоматического определения гола. Продолжать так матч не могли.

Судья увел команды в раздевалки – трибуны свистели. Вероятно, в тот момент еще не все понимали, с чем именно связана такая задержка.

В соцсетях постили шуточный скриншот: Артета что-то объясняет своим игрокам со включенной лампочкой в руках.

Больше 10 минут команды провели в раздевалках – получили почти что целый перерыв в самом начале матча.

Пока выходили обратно, разогревались и готовились продолжать, прошло еще какое-то время – суммарно пауза отняла почти 40 минут.

Игру возобновили в 16:40 по местному времени – через 40 минут после запланированного старта.

«Арсенал» все равно выиграл – правда, во втором тайме было нервно

Странные обстоятельства не помешали «Арсеналу» добыть шестую победу подряд – хотя «Лидс» мог рассчитывать на большее.

Единственный мяч забили на 35-й минуте: Букайо Сака откликнулся на продольный пас Мартина Эдегора. Но «Лидс» это не сломило, в начале второго тайма Патрик Бэмфорд забил в ответ – но счет не изменился. Нападающий сфолил против защитника «Арсенала» Магальяэса – гол справедливо отменили.

На 62-й минуте у Бэмфорда появился новый шанс: ВАР увидел игру рукой у Салиба, а главный назначил пенальти. Но и здесь неудачно: мяч прошмыгнул рядом со штангой. Бэмфорд еще и выход один на один запорол – он ярко вышел со скамейки после перерыва, но упустил слишком много моментов.

Но даже это еще не все. В самом конце форвард – да-да, снова он – в хоккейной манере повалил Магальяэса – сыграл телом в корпус и ошеломил бразильца. Защитник «Арсенала» упал, задев Патрика шипами – форвард всеми силами показывал, что ему больно.

В итоге Магальяэсу дали красную, а «Лидсу» – право бить пенальти. Но вмешался видеоарбитр Пол Тирни – хорошо, что связь работала! По его совету Крис Кавана посмотрел повтор и отменил удаление с 11-метровым. Так «Арсенал» сохранил победу и увез три очка.

Команда Микеля Артеты в шикарной форме: выиграли 12 из 13 матчей в сезоне и продолжают лидировать в АПЛ.

В Англии думают переносить матчей на дневное время ради экономии. Но речь не про АПЛ

Энергетический кризис – одна из тем, которые сопровождают этот сезон в английском футболе. В сентябре The Telegraph и The Guardian сообщали, что EFL (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) рассматривает возможность переноса игр на более ранее время, чтобы сократить расходы за электроэнергию, которые в ближайшее время вырастут в четыре раза.

«Сейчас лига обсуждает с клубами влияние роста цен на энергоносители на их деятельность, – выходила EFL с заявлением в августе. – Это включает в себя использование прожекторов и стоимость отопления в зимние месяцы. Как только позиция будет определена, этот вопрос будет обсуждаться с правлением на его следующем заседании».

Осенью лига уже разрешила перенести некоторые матчи, чтобы проверить, насколько это экономит средства. Президент «Аккрингтон Стэнли» из третьего дивизиона Энди Холт не очень верит, что раннее начало матчей даст большой результат. В интервью The Times он заметил, что главной проблемой станут цены на отопление:

«Мы не так много используем по сравнению с некоторыми клубами, но наши счета вырастут в четыре раза. Это будут сотни тысяч фунтов в год, а зимой вообще катастрофа. Прожекторы, отопление, электричество. Единственный способ, которым мы можем покрыть дополнительные расходы, – это поднять цены на билеты».

Некоторые клубы надеются, что поддержку может оказать правительство или часть денег для помощи низшим дивизионам перераспределит АПЛ.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Craig Brough; East News/AP Photo/Frank Augstein, Lindsey Parnaby / AFP; Gettyimages.ru/Alex Pantling