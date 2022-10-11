Пеп оставил Холанда в запасе – «Сити» скатал 0:0 с «Копенгагеном». Но все разумно
«Манчестер Сити» увез только нулевую ничью из Копенгагена. Хотя поначалу казалось, что все пойдет по сценарию Пепа Гвардиолы, который даже дал отдохнуть Эрлингу Холанду.
Уже на 12-й минуте Родри мощным ударом вколотил мяч в ворота, но гол в итоге не засчитали: ВАР зафиксировал легкое касание мяча рукой у Мареза. Любое касание игрока в атакующей фазе – фол.
В середине первого тайма защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен задел мяч рукой в собственной штрафной – судья после просмотра ВАР указал на точку, однако тут всплыла давняя болезнь игроков «Сити» не забивать пенальти. Уже скопилось 24 случая во всех турнирах с сезона-2016/17, когда игрок «Сити» не реализовал 11-метровый – больше всех среди английских команд.
Удар Рияда Мареза потащил кипер в маске – поляк из «Копенгагена» Камил Грабара.
А еще через несколько минут ВАР в третий раз вмешался в игру.
Серхио Гомес прервал атаку датчан: судья сначала не свистнул, но после просмотра видео показал испанцу красную карточку – за лишение явной возможности забить.
Холанд впервые в сезоне просидел весь матч в запасе. Он отыграл больше всех минут в «Сити»
Формально «Копенгаген» получил преимущество, но датчане скорее удерживали ничью – за весь матч нанесли лишь один удар в створ. Хотя во втором тайме «Сити» держал мяч меньше 50%, а за весь матч – 56% (меньше в этом сезоне было только с «Ман Юнайтед» – 54%).
Вроде бы хорошие условия для Холанда, который мог бы иногда убегать в быстрые контратаки. Да и выход напрашивался, учитывая невероятную форму норвежца: 20 голов в 13 матчах.
Однако Пеп выпустил Рубена Диаша, Бернарду Силву, Фодена и в самой концовке дал поиграть Аке.
Вероятно, тренер просто дал Холанду отдохнуть – это разумно. Эрлинг еще ни разу не провел весь матч в запасе, в 13 играх до этого он выходил с первых минут – из полевых игроков в команде больше Эрлинга сыграл только Жоау Канселу (1061 минута против 1044). Еще Холанд отыграл два полных матча за сборную Норвегии в Лиге наций, так что по минутам во всех турнирах до матча с «Копенгагеном» Эрлинг даже обгонял Канселу (на его счету лишь 90 минут за Португалию). По минутам с учетом матчей сборных Холанд обходил и Эдерсона.
Ближайший матч «Сити» в АПЛ – с «Ливерпулем», который пройдет уже в это воскресенье. В ЛЧ у команды и так все неплохо: даже с учетом этой ничьей уверенное первое место с 10 очками в четырех турах.
Правда, прервалась победная серия. С начала сентября, когда сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1), команда Гвардиолы забрала 6 матчей подряд с общим счетом 24:4.
И еще одна серия закончилась – голевая. «Сити» забивал во всех 13 матчах сезона-2022/23.
Возможно, против «Ливерпуля» Холанд начнет новую серию.
У Холанда 15 мячей за 9 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?
Помните защитника «Боруссии», считавшего быстрее калькулятора? Аканджи теперь в «Сити» – и повторил свои трюки
- Дата проведения
- 11 октября, 19.45, «Паркен»
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Копенгаген –
Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс, 80), Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич (Мукайру, 90), Классон, Харальдссон (Йоуханнессон, 60), Дарами.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 88), Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш (Фоден, 78), Родри, Марез (Рубен Диаш, 33), Альварес.
- Предупреждения:
- Лунд (36), Стаменич (82), Рубен Диаш (90).
- Удаление:
- Серхио Гомес (30).
Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix, Andrew Boyers
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