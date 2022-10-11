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Пеп оставил Холанда в запасе – «Сити» скатал 0:0 с «Копенгагеном». Но все разумно

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«Манчестер Сити» увез только нулевую ничью из Копенгагена. Хотя поначалу казалось, что все пойдет по сценарию Пепа Гвардиолы, который даже дал отдохнуть Эрлингу Холанду.

Уже на 12-й минуте Родри мощным ударом вколотил мяч в ворота, но гол в итоге не засчитали: ВАР зафиксировал легкое касание мяча рукой у Мареза. Любое касание игрока в атакующей фазе – фол.

В середине первого тайма защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен задел мяч рукой в собственной штрафной – судья после просмотра ВАР указал на точку, однако тут всплыла давняя болезнь игроков «Сити» не забивать пенальти. Уже скопилось 24 случая во всех турнирах с сезона-2016/17, когда игрок «Сити» не реализовал 11-метровый – больше всех среди английских команд.

Удар Рияда Мареза потащил кипер в маске – поляк из «Копенгагена» Камил Грабара.

А еще через несколько минут ВАР в третий раз вмешался в игру.

Серхио Гомес прервал атаку датчан: судья сначала не свистнул, но после просмотра видео показал испанцу красную карточку – за лишение явной возможности забить. 

Холанд впервые в сезоне просидел весь матч в запасе. Он отыграл больше всех минут в «Сити»

Формально «Копенгаген» получил преимущество, но датчане скорее удерживали ничью – за весь матч нанесли лишь один удар в створ. Хотя во втором тайме «Сити» держал мяч меньше 50%, а за весь матч – 56% (меньше в этом сезоне было только с «Ман Юнайтед» – 54%).

Вроде бы хорошие условия для Холанда, который мог бы иногда убегать в быстрые контратаки. Да и выход напрашивался, учитывая невероятную форму норвежца: 20 голов в 13 матчах.

Однако Пеп выпустил Рубена Диаша, Бернарду Силву, Фодена и в самой концовке дал поиграть Аке.

Вероятно, тренер просто дал Холанду отдохнуть – это разумно. Эрлинг еще ни разу не провел весь матч в запасе, в 13 играх до этого он выходил с первых минут – из полевых игроков в команде больше Эрлинга сыграл только Жоау Канселу (1061 минута против 1044). Еще Холанд отыграл два полных матча за сборную Норвегии в Лиге наций, так что по минутам во всех турнирах до матча с «Копенгагеном» Эрлинг даже обгонял Канселу (на его счету лишь 90 минут за Португалию). По минутам с учетом матчей сборных Холанд обходил и Эдерсона.

Ближайший матч «Сити» в АПЛ – с «Ливерпулем», который пройдет уже в это воскресенье. В ЛЧ у команды и так все неплохо: даже с учетом этой ничьей уверенное первое место с 10 очками в четырех турах.

Правда, прервалась победная серия. С начала сентября, когда сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1), команда Гвардиолы забрала 6 матчей подряд с общим счетом 24:4.

И еще одна серия закончилась – голевая. «Сити» забивал во всех 13 матчах сезона-2022/23. 

Возможно, против «Ливерпуля» Холанд начнет новую серию.

У Холанда 15 мячей за 9 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?

Помните защитника «Боруссии», считавшего быстрее калькулятора? Аканджи теперь в «Сити» – и повторил свои трюки

Копенгаген Дания – Манчестер Сити Англия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
11 октября, 19.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
КопенгагенГрабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс, 80), Лунд, Кристиансен, Лерагер, Стаменич (Мукайру, 90), Классон, Харальдссон (Йоуханнессон, 60), Дарами.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Аке, 88), Аканджи, Серхио Гомес, Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Грилиш (Фоден, 78), Родри, Марез (Рубен Диаш, 33), Альварес.
Предупреждения:
Лунд (36), Стаменич (82), Рубен Диаш (90).
Удаление:
Серхио Гомес (30).

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix, Andrew Boyers

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