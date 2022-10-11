Помните защитника «Боруссии», считавшего быстрее калькулятора? Аканджи теперь в «Сити» – и повторил свои трюки

Ведущий дополнял интересными фактами.

Помните, мы писали про тогда еще защитника «Боруссии» Мануэля Аканджи и его умение считать быстрее калькулятора? На днях у Sky Sports вышло продолжение: футболист, перешедший этим летом в «Манчестер Сити», снова продемонстрировал свои фокусы.

Ведущий использовал числа, связанные с «Манчестер Сити» и с самим Аканджи.

– «Сити» выиграл 23 трофея, вы выиграли 42 матча со сборной Швейцарии. Сколько будет 23 умножить на 42?

– 966.

– Сколько будет 93 умножить на 60?

– 5580.

– А если прибавить 20?

– 5600.

– 89, год, в котором Альф-Инге Холанд дебютировал в профессиональном футболе, умножить на 5 – количество клубов, в которых он играл?

– 445.

После ответа ведущий пояснил, что именно столько минут понадобилось Эрлингу Холанду, чтобы забить первые 10 голов в АПЛ.

– 26, номер Рияда Мареза, умножить на 77 – количество его голов в чемпионате Англии?

– 2002.

«Год, когда «Сити» переехал на «Этихад» – снова пояснил ведущий.

– И последний вопрос: 83 умножить на четыре?

– 332.

Ведущий проинформировал: «Это количество голов Эрлинга Холанда, если он будет забивать в таком же темпе на протяжении всех пяти лет контракта».

Футболист перед викториной раскрыл секрет: «Мой учитель всегда устраивал что-то вроде соревнования по математике, по счету. Я знал, что хорош в этом, потому что в этом соревновании чаще всего доходил до финала».

На поле у Аканджи тоже все хорошо

Центральный защитник переехал в «Сити» в последний день летнего трансферного окна за 15 млн фунтов. Предполагалось, что он будет игроком подмены и потратит некоторое время на адаптацию, но получилось все гораздо круче – Аканджи уже полностью отыграл 3 матча в АПЛ и 2 в ЛЧ. И вызвал восторженные отзывы Пепа Гвардиолы – после матча с «Саутгемптоном» (4:0), который Аканджи провел на новой для себя позиции правого защитника, испанец нахваливал игрока: «Это подарок для тренера. Есть игроки, которым нужно 10 раз объяснять, что ты от него хочешь, и 10 раз это тренировать. Этому парню хватило одной тренировки».

Отдельно Пеп отметил игру Аканджи с мячом: «С мячом он великолепен. У нас теперь дополнительное оружие для стандартов, длинных передач, он очень агрессивен. С мячом он очень спокоен. Много достоинств, это прекрасно. А кроме того он еще и отличный человек».

И добавил: «Нам повезло, что он играет за нас».

В ЛЧ Мануэль Аканджи уже успел сыграть против своего бывшего клуба – «Сити» на «Этихаде» принимал дортмундскую «Боруссию» и выиграл 2:1.

«Он очень рад, что все внимание к Эрлингу. А он сидит дома с семьей – изучает математику и вот это все», – рассказал Гвардиола.

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff