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«Ливерпуль» трясет и дальше. Превратили 0:2 в 3:2 с «Брайтоном» – но упустили победу

Леандро Троссард Леандро Троссард
Брайтон Брайтон
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Получили дома хет-трик – так много не забивали после Аршавина.

У «Ливерпуля» по-прежнему турбулентный период: теперь сыграли на «Энфилде» вничью с «Брайтоном» – 3:3.

«Ливерпулю» накидал Троссард – он отрицает слухи про «Челси», хочет только играть

Причем сценарий выдающийся: гости уже к 17-й минуте забили два, «Ливерпуль» перевернул и повел 3:2, но в конце снова пропустил.

Хет-трик у «Брайтона» сделал Леандро Троссард – бельгиец стал главной звездой матча. Кстати, до него лишь двум футболистам удавалось забить три и больше гола в АПЛ на «Энфилде» – Андрею Аршавину в 2009-м (покер за «Арсенал») и Питеру Ндлову в 1995-м (трижды за «Ковентри»).

Голы Леандро праздновал фирменным биноклем – есть милая предыстория.

«В первый раз я отпраздновал так гол в ворота «Брентфорда» в боксинг дэй, у меня было ощущение, что в тот день я забью. В то утро я спросил у своего сынишки, как мне праздновать? Он подумал, а затем просто посмотрел на меня и поднял руки к лицу, имитируя бинокль, поэтому я сказал, что сделаю это. Я продолжаю так праздновать и делаю это для него. Ему нравится, когда я возвращаюсь домой, забив мяч. Он всегда бежит ко мне, воспроизводит празднование, а я повторяю за ним. Это хороший знак, наша общая фишка, которой я делюсь со всем стадионом».

В этом сезоне у Троссарда уже пять голов за «Брайтон» – и он один из главных проводников идей Грэмпа Поттера (а теперь Роберто Де дзерби) на поле. 

Бельгийца, кстати, связывали с «Челси» – но Троссард считает, что лучше играть, чем проводить время в запасе: «Наш тренер переехал в «Челси», но вся шумиха вокруг меня просто бессмысленна. Если появится возможность, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на лавке».

У «Ливерпуля» проблемы – Клопп их признает

На контрасте – о проблемном «Ливерпуле». 

• Команда Клоппа страдает: всего одна победа в четырех последних матчах (над «Аяксом» в ЛЧ), поражение и две ничьих. В этом сезоне АПЛ у мерсисайдцев всего две победы и девятое место, а отрыв от лидера уже 11 очков. Впрочем, есть матч в запасе – с «Челси», который как раз на три очка впереди.

• Забил за «Ливерпуль» Роберто Фирмино – в этом сезоне у него 8 (5+3) результативных действий, причем всего за шесть матчей в АПЛ. Он доказывает, что его еще рано списывать и менять на кого-то помоложе и подороже.

«В этой игре мы увидели разные истории, – грустил Юрген Клопп после игры. – Была история о том, как мы пропустили два гола в начале матча, была история нашего камбэка, а затем история о том, как мы все упустили. «Брайтон» очень хорош, по-настоящему. Нас немного удивила новая тактика. Мы адаптировались после 0:2, забили голы в результате контратак. Мы могли победить, но заслуживали ли мы этого? Я вот не уверен. «Брайтон» заслужил хоть очко.

Мы многое сделали правильно в течение недели, но уверенность – это маленький цветочек, и тяжело, когда на него наступают. Это нужно принять. Конечно, такого результата нам недостаточно, но что имеем – то имеем. Мы могли защищаться намного лучше. Но таков футбол, нужно это принять. Когда матч начинается таким образом, важно продолжать бороться. Да, было бы здорово вырвать победу, но у нас всегда проблемы с «Брайтоном». Надо прибавлять».

Ливерпуль – Брайтон 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Троссард, 0:2 – 17 Троссард, 1:2 – 33 Фирмино, 2:2 – 54 Фирмино, 3:2 – 63, автогол Уэбстер, 3:3 – 83 Троссард.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара (Нуньес, 89), Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.
БрайтонСанчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 87).
Предупреждения:
Эступиньян (29), Александер-Арнолд (86).

Фото: REUTERS/Phil Noble

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