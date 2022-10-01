«Ливерпуль» трясет и дальше. Превратили 0:2 в 3:2 с «Брайтоном» – но упустили победу

Получили дома хет-трик – так много не забивали после Аршавина.

У «Ливерпуля» по-прежнему турбулентный период: теперь сыграли на «Энфилде» вничью с «Брайтоном» – 3:3.

«Ливерпулю» накидал Троссард – он отрицает слухи про «Челси», хочет только играть

Причем сценарий выдающийся: гости уже к 17-й минуте забили два, «Ливерпуль» перевернул и повел 3:2, но в конце снова пропустил.

Хет-трик у «Брайтона» сделал Леандро Троссард – бельгиец стал главной звездой матча. Кстати, до него лишь двум футболистам удавалось забить три и больше гола в АПЛ на «Энфилде» – Андрею Аршавину в 2009-м (покер за «Арсенал») и Питеру Ндлову в 1995-м (трижды за «Ковентри»).

Голы Леандро праздновал фирменным биноклем – есть милая предыстория.

«В первый раз я отпраздновал так гол в ворота «Брентфорда» в боксинг дэй, у меня было ощущение, что в тот день я забью. В то утро я спросил у своего сынишки, как мне праздновать? Он подумал, а затем просто посмотрел на меня и поднял руки к лицу, имитируя бинокль, поэтому я сказал, что сделаю это. Я продолжаю так праздновать и делаю это для него. Ему нравится, когда я возвращаюсь домой, забив мяч. Он всегда бежит ко мне, воспроизводит празднование, а я повторяю за ним. Это хороший знак, наша общая фишка, которой я делюсь со всем стадионом».

В этом сезоне у Троссарда уже пять голов за «Брайтон» – и он один из главных проводников идей Грэмпа Поттера (а теперь Роберто Де дзерби) на поле.

Бельгийца, кстати, связывали с «Челси» – но Троссард считает, что лучше играть, чем проводить время в запасе: «Наш тренер переехал в «Челси», но вся шумиха вокруг меня просто бессмысленна. Если появится возможность, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на лавке».

У «Ливерпуля» проблемы – Клопп их признает

На контрасте – о проблемном «Ливерпуле».

• Команда Клоппа страдает: всего одна победа в четырех последних матчах (над «Аяксом» в ЛЧ), поражение и две ничьих. В этом сезоне АПЛ у мерсисайдцев всего две победы и девятое место, а отрыв от лидера уже 11 очков. Впрочем, есть матч в запасе – с «Челси», который как раз на три очка впереди.

• Забил за «Ливерпуль» Роберто Фирмино – в этом сезоне у него 8 (5+3) результативных действий, причем всего за шесть матчей в АПЛ. Он доказывает, что его еще рано списывать и менять на кого-то помоложе и подороже.

«В этой игре мы увидели разные истории, – грустил Юрген Клопп после игры. – Была история о том, как мы пропустили два гола в начале матча, была история нашего камбэка, а затем история о том, как мы все упустили . «Брайтон» очень хорош, по-настоящему. Нас немного удивила новая тактика. Мы адаптировались после 0:2, забили голы в результате контратак. Мы могли победить, но заслуживали ли мы этого? Я вот не уверен. «Брайтон» заслужил хоть очко.

Мы многое сделали правильно в течение недели, но уверенность – это маленький цветочек, и тяжело, когда на него наступают. Это нужно принять. Конечно, такого результата нам недостаточно, но что имеем – то имеем. Мы могли защищаться намного лучше. Но таков футбол, нужно это принять. Когда матч начинается таким образом, важно продолжать бороться. Да, было бы здорово вырвать победу, но у нас всегда проблемы с «Брайтоном». Надо прибавлять».

Фото: REUTERS/Phil Noble