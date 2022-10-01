«Ливерпуль» трясет и дальше. Превратили 0:2 в 3:2 с «Брайтоном» – но упустили победу

Получили дома хет-трик – так много не забивали после Аршавина.
У «Ливерпуля» по-прежнему турбулентный период: теперь сыграли на «Энфилде» вничью с «Брайтоном» – 3:3.
«Ливерпулю» накидал Троссард – он отрицает слухи про «Челси», хочет только играть
Причем сценарий выдающийся: гости уже к 17-й минуте забили два, «Ливерпуль» перевернул и повел 3:2, но в конце снова пропустил.
Хет-трик у «Брайтона» сделал Леандро Троссард – бельгиец стал главной звездой матча. Кстати, до него лишь двум футболистам удавалось забить три и больше гола в АПЛ на «Энфилде» – Андрею Аршавину в 2009-м (покер за «Арсенал») и Питеру Ндлову в 1995-м (трижды за «Ковентри»).
Голы Леандро праздновал фирменным биноклем – есть милая предыстория.
«В первый раз я отпраздновал так гол в ворота «Брентфорда» в боксинг дэй, у меня было ощущение, что в тот день я забью. В то утро я спросил у своего сынишки, как мне праздновать? Он подумал, а затем просто посмотрел на меня и поднял руки к лицу, имитируя бинокль, поэтому я сказал, что сделаю это. Я продолжаю так праздновать и делаю это для него. Ему нравится, когда я возвращаюсь домой, забив мяч. Он всегда бежит ко мне, воспроизводит празднование, а я повторяю за ним. Это хороший знак, наша общая фишка, которой я делюсь со всем стадионом».
В этом сезоне у Троссарда уже пять голов за «Брайтон» – и он один из главных проводников идей Грэмпа Поттера (а теперь Роберто Де дзерби) на поле.
Бельгийца, кстати, связывали с «Челси» – но Троссард считает, что лучше играть, чем проводить время в запасе: «Наш тренер переехал в «Челси», но вся шумиха вокруг меня просто бессмысленна. Если появится возможность, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на лавке».
У «Ливерпуля» проблемы – Клопп их признает
На контрасте – о проблемном «Ливерпуле».
• Команда Клоппа страдает: всего одна победа в четырех последних матчах (над «Аяксом» в ЛЧ), поражение и две ничьих. В этом сезоне АПЛ у мерсисайдцев всего две победы и девятое место, а отрыв от лидера уже 11 очков. Впрочем, есть матч в запасе – с «Челси», который как раз на три очка впереди.
• Забил за «Ливерпуль» Роберто Фирмино – в этом сезоне у него 8 (5+3) результативных действий, причем всего за шесть матчей в АПЛ. Он доказывает, что его еще рано списывать и менять на кого-то помоложе и подороже.
«В этой игре мы увидели разные истории, – грустил Юрген Клопп после игры. – Была история о том, как мы пропустили два гола в начале матча, была история нашего камбэка, а затем история о том, как мы все упустили. «Брайтон» очень хорош, по-настоящему. Нас немного удивила новая тактика. Мы адаптировались после 0:2, забили голы в результате контратак. Мы могли победить, но заслуживали ли мы этого? Я вот не уверен. «Брайтон» заслужил хоть очко.
Мы многое сделали правильно в течение недели, но уверенность – это маленький цветочек, и тяжело, когда на него наступают. Это нужно принять. Конечно, такого результата нам недостаточно, но что имеем – то имеем. Мы могли защищаться намного лучше. Но таков футбол, нужно это принять. Когда матч начинается таким образом, важно продолжать бороться. Да, было бы здорово вырвать победу, но у нас всегда проблемы с «Брайтоном». Надо прибавлять».
- Дата проведения
- 1 октября, 17.00, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 4 Троссард, 0:2 – 17 Троссард, 1:2 – 33 Фирмино, 2:2 – 54 Фирмино, 3:2 – 63, автогол Уэбстер, 3:3 – 83 Троссард.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара (Нуньес, 89), Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.
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Брайтон –
Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 87).
- Предупреждения:
- Эступиньян (29), Александер-Арнолд (86).
Фото: REUTERS/Phil Noble
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