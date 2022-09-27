«Я капитан «МЮ» – журналистам же нравятся клики». Харри Магуайр снова привез – теперь в сборной

Сборная Англии выдала веселый матч против Германии. За 20 минут до конца проигрывали 0:2 – но через 13 минут уже вели 3:2. Выиграть, правда, все равно не смогли и закончили турнир с 0 побед и 3 очками.

Главными антигероями встречи с Германией стали вратарь Ник Поуп и защитник Харри Магуайр. Капитан «МЮ» прямо поучаствовал сразу в двух голах соперника.

В начале второго тайма Магуайр сделал неточную передачу возле своей штрафной – и мяч подхватил молодой и резвый Джамал Мусиала. Тот вошел в штрафную и прокинул мяч англичанину между ног – пришлось экстренно сбивать соперника. Гюндоган с пенальти открыл счет, а The Guardian сравнил Харри со шкафом, застрявшим на лестнице.

Но и это еще не все. На 65-й минуте Харри подхватил мяч возле чужой штрафной, но моментально его потерял – немцы быстро перевели на Кая Хавертца, и тот удвоил преимущество гостей.

Англичанин снова в шоке.

Харри старается не обращать внимания на хейт

Магуайру не привыкать к постоянной критике. Харри ругают последние несколько сезонов – 80 млн, которые «МЮ» заплатил за него «Лестеру» оказались слишком тяжелым грузом. При Тен Хаге англичанин и вовсе присел в запас. «Как человек всегда рассматриваешь разные варианты. Как тренер ты должен принимать четкие решения», – комментировал ситуацию Эрик.

Без капитана в составе «МЮ» выдал серию из трех побед подряд в АПЛ – и теперь каждое попадание Харри в основу воспринимается как событие. «Харри каждый день выкладывается на тренировках на сто процентов. Он выкладывается, независимо от того, выходит в старте или нет – на сто процентов в каждом матче, – поддерживает партнер Брэндон Уильямс. – Нас не интересует внешний мир, потому что единственное, что имеет значение, – мнения внутри этого клуба. Если ты хорошо тренируешься, то кто такой тот маленький идиот из твиттера, который говорит, что ты не должен выходить в старте? Кто он такой? Я правда этого не понимаю».

Тренер сборной Гарет Саутгейт также полностью на стороне Харри: «Какой бы ни была моя репутация – я готов ею рискнуть. Свое мнение всегда нужно подкреплять, и мы полагаем, что он важный для нас игрок. Харри – наш лучший защитник в верховых единоборствах».

Сам Магуайр не обращает на хейт никакого внимания:

«Не знаю, что говорят о моей форме. Я этого не читаю. Провел три хороших матча за сборную Англии и хорошую предсезонку летом. Я чувствовал себя очень хорошо.

Тренер решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает. Я усердно работаю на тренировках и жду момента, когда получу возможность. Это все, что могу сделать, чтобы попытаться помочь команде. Я не сосредотачиваюсь на ком-либо другом, на том, что говорят люди. Я думаю, что если обо мне напишут статью, это станет громкой новостью, потому что я капитан «Юнайтед» – им же нравятся клики и все такое.

Но я поехал на Евро-2020 после того, как пропустил два месяца из-за травмы, не сыграл там всего в одном матче и попал в сборную турнира. А что касается «заржавелости» и тому подобных вещей – я уверен, что этого не произойдет».

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine