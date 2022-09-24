«Напомню, что креативнейший игрок Англии на скамейке собирал занозы задницей». Саутгейта атакуют после фэйла в Лиге наций

Красиво.

Многие считают Лигу наций бесполезным турниром, но неудачи в ней сборные все равно переносят болезненно. Особенно сборная Англии – англичане после поражения от Италии вылетели из Лиги А (высший дивизион Лиги наций), а Гарета Саутгейта освистали сразу по окончании матча.

«У нас сейчас неудачный отрезок, – оправдывался главный тренер. – Нужно все наладить. И единственный способ – придерживаться того, во что мы верим, того, что принесло нам успехи на предыдущих турнирах. Игрокам нужно сохранять концентрацию. Будет очень много шума, но он будет вокруг меня, и это совершенно нормально. Принимать удар на себя – моя работа. Я понимаю реакцию [болельщиков] после матча, в этом турнире у нас были неудачные результаты, поэтому для меня такая эмоциональная реакция объяснима».

А вот Роберто Манчини соперника похвалил: «Англия – на чемпионате мира, и это самое важное. Мое мнение: Англия одна из лучших команд мира, даже если они проиграли матч. У них есть хорошие шансы на ЧМ».

Но в Британии Саутгейта хвалят не все

Футбольные эксперты недовольны – и, как и предсказывал Саутгейт, критикуют его решения.

• Главный по футбольному британскому твиттеру Гари Линекер уверен, что этой сборной Саутгейта не хватает креатива. «Вежливое напоминание, что самый креативный полузащитник Англии Джон Мэддисон не попал в состав, а самый креативный футболист Англии, Трент Александер-Арнолд, просидел на скамейке, собирая задницей занозы», – иронизировал Линекер.

• Бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» Джо Коул разочарован поражением от Италии и тем, что лучшие английские футболисты не показывают свой уровень. «Проблемы продолжают всплывать на поверхность. У этих парней есть способность, они первоклассные игроки. Джуд Беллингем, которому 19, был нашим лучшим игроком на поле. Но это неприемлемо, учитывая класс этих футболистов. У этой команды есть характер, есть индивидуальность, но они сбились с пути за последние пять-шесть матчей. Им нужно вернуться на него. Гарету Саутгейту нужно найти способ собрать команду за эти неделю».

• Экс-защитник «Вест Хэма» Мэттью Апсон считает, что сборной Англии в первую очередь не хватает движения. «Вылет из Лиги наций для этих игроков – это соль на рану. Речь идет о том, как команда, способная быть креативной и сплоченной, попала в такую ситуацию, когда игра отсутствует. Все сейчас не очень гладко. Команде не хватало движения».

• Бывший игрок сборной Англии Крис Саттон критикует стиль Гарета Саутгейта, но ищет и плюс в игре в защите. «Если Гарет Саутгейт хотел от команды хорошей игры, то это точно была не она. Это не та игра, после которой болельщик подумает, что Англия собирается выиграть чемпионат мира. Когда Саутгейт играет против топ-команд, он всегда играет с тремя защитниками, но это было очень тускло. Не знаю, повлияли ли на состояние игроков последние результаты, но команде не хватало ритма и стабильности.

Я согласен, что Англия выглядела приемлемо в защите и не допустила много моментов у своих ворот, но до ЧМ всего два месяца, играли ли они достаточно смело и уверенно? Это не футбол в стиле хэви-метал, да его и не было никогда при Гарете. Нам нужно просто с этим смириться?».

Один из объектов критики – защитник Харри Магуайр. Вот как он защищается.

• Капитан «МЮ» Харри Магуайр, несмотря на попадание в запас своего клуба, в сборную был вызван – и его речь в первую очередь была связана с его статусом. «Я не думаю о том, что кто-то говорит или люди говорят. Если люди хотят написать обо мне, я капитан «Манчестер Юнайтед», и все точно будет большой новостью. Поэтому они все и делают. Им нравятся клики и подобные вещи. Но я поехал на Евро после того, как пропустил восемь недель из-за травм, не сыграл только в одном матче и попал в символическую сборную турнира. Если говорить о том, что я могу застояться или что-то в этом духе – уверен, этого не случится».

А с кем теперь Англия будет в Лиге наций?

Поскольку англичане вылетели из Лиги A досрочно, то список их соседей по Лиге B не до конца понятен – там ведь тоже будут вылет и промоушн из Лиги C.

Вообще Англия стала первой сборной, покинувшей высший дивизион – впрочем, уже сегодня по итогам пятого тура к ним может присоединиться (но только при определенных обстоятельствах) Швейцария. Все остальные претенденты на вылет отложили этот вопрос до последнего тура.

Швеция, Сербия, Финляндия, Черногория, Албания, Украина, Ирландия, Исландия – вот потенциальные соперники Англии по новой лиге. А вот в Лигу А может выйти, например, Израиль.

Фото: Фото: REUTERS/Daniele Mascolo, Alberto Lingria