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Новая победа Венгрии над топ-соперником, Англия уныло вылетела, Хвича разрывает за Грузию – яркие сюжеты Лиги наций

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Босния ворвалась на уровень топ-сборных.

Клубный футбол на паузе – в Европе царствует Лига наций. И в пятницу в этом турнире хватало занимательных результатов.

Венгрия – вау! Есть победа над Германией, осталось не проиграть Италии дома ради первого места в группе

Венгрия в гостях обыграла Германию с минимальным счетом – единственный мяч на 17-й минуте забил мастер мотивационных речей Адам Салаи. Комбинация получилась простая, но эффектная: Доминик Собослаи подал с углового, а мощный нападающий переправил пяткой в дальний угол.

Немцы больше владели мячом (72% времени) и чаще били по воротам, но по ударам в створ равенство 3:3.

Венгры, попавшие в одну группу с Германией, Англией и Италией, неожиданно прошлись по соперникам катком. Германии не проиграли – 1:1 дома и победа в гостях. Англии вообще устроили показательное избиение с общим счетом 5:0 за два матча. 

А вот Италии проиграли в гостях. Зато, если в последнем туре венгры дома не проиграют команде Роберто Манчини, то выйдут в финал четырех Лиги наций.

Решающая игра – уже в понедельник, 26 сентября. Венгрия уже заслужила звание главной неожиданности турнира, но с первым местом в группе эффект будет ярче.

Италия обыграла Англию. Команда Саутгейта вылетела в лигу B, забив всего 1 гол (да и тот с пенальти)

Итальянцы в параллельном матче обыграли Англию 1:0. Единственный гол забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори – на 68-й минуте получил заброс от Бонуччи, убрал Уокера и пальнул в дальний.

Другие моменты окончились ничем: где-то тащил Доннарумма, а где не справлялся он – выручала защита. У англичан в воротах был Ник Поуп, который тоже больше не пропускал.

Сборная Англии провалила турнир – ни одной победы за пять туров. Сейчас – поражение Италии, до этого ничьи против Италии и Германии, те самые поражения от сборной Венгрии (0:1 и 0:4). Главный ужас – атака. Всего один гол в пяти матчах – и тот с пенальти.

Команда Гарета Саутгейта досрочно отправилась в дивизион Б Лиги наций. Шансов уже нет: Венгрия (10 очков) поборется с Италией (8 очков) за первую позицию, а матч Германии (6 очков) и Англии (2 очка) уже ничего не решает.

Другие сюжеты Лиги Наций: Босния и Герцеговина – в топ-дивизионе, Хвича помогает Грузии, Эстония идет на повышение

В группах других дивизионов именно в пятницу определились команды на первых позициях, благодаря которым они поднимутся на уровень выше в следующем розыгрыше Лиги наций.

• Дивизион B: Босния и Герцеговина. Команда, которая не особо горит желанием играть товарняк против сборной России, обыграла соседей из Черногории со счетом 1:0.

Единственный гол прямо перед перерывом забил Эрмедин Демирович из «Аугсбурга», которому под удар скинул Эдин Джеко. Боснийцы могли забивать и больше, но и одного гола хватило для достаточно уверенной победы.

У Боснии и Герцеговины 3 победы и 2 ничьи – и гарантированное первое место в группе за тур до конца. Оторвались как раз от Черногории, разрыв – 4 очка, уже не отыгрывается. В той же группе Финляндия и Румыния сыграли вничью (1:1) и продолжат бороться за выживание. Пока у Румынии 4 очка, у Финляндии – 5, у Черногории – 7.

• Дивизион C: Грузия поднялась в лигу B – победа 2:0 против Северной Македонии и отрыв в 6 очков перед финальным туром: Грузия – 13, Северная Македония – 7, Болгария – 6, Гибралтар – 1.

Результат в главном матче принес Хвича Кварацхелия. В первом тайме накрутил соперников в штрафной и пробил вдоль ворот так, что защитник просто неудачно срезал мяч в ворота.

Во втором тайме вместе убежали с партнером вдвоем на одного вратаря – Кварацхелия получил на пустые и реализовал момент. Вот и 2:0.

У главного грузинского футболиста потрясная статистика в Лиге наций: 5 матчей, 4 гола (больше только у Холанда), 2 ассиста, 1 заработанный пенальти, 2,3 паса под удар в среднем за 90 минут игры. Ну и еще один факт: последний раз Хвича проигрывал в марте, когда еще за «Рубин» получил 1:6 от ЦСКА.

• Дивизион D: Эстония. 2:1 против Мальты – гарант подъема в лигу C. Группа состоит лишь из трех команд (еще Сан-Марино), Эстония забрала три победы с общим счетом 6:2 (9 очков, у Мальты 6, но сыграны все 4 матча, у Сан-Марино 0 при 3 матчах).

У прибалтийской сборной остался еще матч с Сан-Марино, чтобы улучшить статистику забитых и пропущенных. 

Первая победа Франции, Турция почти проиграла Люксембургу, Казахстан досрочно вышел из группы – самое главное из Лиги наций

Фото: REUTERS/Ints Kalnins, Irakli Gedenidze, Dado Ruvic, Alberto Lingria, Alberto Lingria

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