«Будьте клоунами, ныряйте как в бассейне». Моуринью удалили – взбесился, что игрокам «Ромы» не дают пенальти

«Рома» проиграла «Аталанте» в домашнем матче Серии А (0:1). Римская команда пропустила в первом тайме, упустила кучу моментов и осталась без тренера на следующий тур.

У Жозе Моуринью не выдержали нервы: тренера удалили за слишком эмоциональную реакцию на эпизод у ворот «Аталанты».

На 56-й минуте Николо Дзаньоло рванул в штрафную после вброса аута, но упал в борьбе с защитником Калебом Околи. Судья Даниэле Чиффи послушал подсказку от ВАР и не назначил пенальти.

Это вызвало очень яркое неудовольствие у Жозе – португалец кричал, размахивал руками и яростно пошел в сторону судьи (сдерживали ассистенты и даже секьюрити). За такое Моуринью получил красную и отправился на трибуну.

В динамике казалось, что был фол со стороны игрока «Аталанты» – возможно, до штрафной. Но Дзаньоло устоял на ногах и уже потом завалился.

Но на повторе видно, что весь эпизод Николо грамотно держит Околи за футболку – со стороны это тяжело заметить. Из-за этого Калеб и потерял равновесие, а Дзаньоло очень артистично и умно упал – как раз утянув за собой защитника.

Впрочем, Жозе после матча все равно разнес судью, сделав акцент на том, что его игроки не симулируют.

«Чистейший пенальти. Я спросил у арбитра, почему он его не назначил, и мне ответили, что Дзаньоло не упал на газон. Я хотел узнать, запрещено ли ставить пенальти, если футболист не упал.

Если бы он ответил, что да, мне стоило бы поменять подход моих игроков: не пытайтесь устоять на ногах, не играйте в мяч, будьте клоунами, как многие в этой лиге, ныряйте как в бассейне, потому что только так можно получить пенальти.

Судья мне не ответил. Я хотел объективного ответа. Он лишь вежливо сказал мне, что все зависит от ситуации. Но это не ответ».

Вероятнее всего, Моуринью здесь имеет в виду еще один эпизод, который случился через минуту после удаления тренера: все тот же Околи буквально стянул шорты с Дзаньоло, но тот не рухнул. Этот момент даже на повторе больше похож на пенальти.

Забавно, что в «Манчестер Юнайтед» португалец буквально учил игроков зарабатывать пенальти.

«Бывало, что в нашу пользу не ставили очевидные пенальти. Жозе сказал: «Если ты не знаешь, как это делается, никогда не заработаешь пенальти». После этого мы получили несколько пенальти. Нужно учиться этому и понимать, как это работает», – рассказывал Маркус Рэшфорд.

Как думаете, Дзаньоло уже записался на курс подготовки от Моуринью?

***

«Рома» больше и опаснее атаковала (xG 2,42 против 0,18 у «Аталанты»), но все равно проиграла. «Мы на «Стадио Олимпико» с «Монцей» и «Кремонезе» так не доминировали все 90 минут, как с «Аталантой», – заключил Моуринью.

После удачного августа в сентябре у «Ромы» пока 2 поражения в 3 матчах чемпионата с общим счетом 2:6 – команда опустилась на шестое место.

Жозе из-за красной карточки пропустит выезд в гости к «Интеру».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Andrew Medichini