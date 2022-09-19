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«Будьте клоунами, ныряйте как в бассейне». Моуринью удалили – взбесился, что игрокам «Ромы» не дают пенальти

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Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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«Рома» проиграла «Аталанте» в домашнем матче Серии А (0:1). Римская команда пропустила в первом тайме, упустила кучу моментов и осталась без тренера на следующий тур.

У Жозе Моуринью не выдержали нервы: тренера удалили за слишком эмоциональную реакцию на эпизод у ворот «Аталанты».

На 56-й минуте Николо Дзаньоло рванул в штрафную после вброса аута, но упал в борьбе с защитником Калебом Околи. Судья Даниэле Чиффи послушал подсказку от ВАР и не назначил пенальти.

Это вызвало очень яркое неудовольствие у Жозе – португалец кричал, размахивал руками и яростно пошел в сторону судьи (сдерживали ассистенты и даже секьюрити). За такое Моуринью получил красную и отправился на трибуну.

В динамике казалось, что был фол со стороны игрока «Аталанты» – возможно, до штрафной. Но Дзаньоло устоял на ногах и уже потом завалился.

Но на повторе видно, что весь эпизод Николо грамотно держит Околи за футболку – со стороны это тяжело заметить. Из-за этого Калеб и потерял равновесие, а Дзаньоло очень артистично и умно упал – как раз утянув за собой защитника.

Впрочем, Жозе после матча все равно разнес судью, сделав акцент на том, что его игроки не симулируют.

«Чистейший пенальти. Я спросил у арбитра, почему он его не назначил, и мне ответили, что Дзаньоло не упал на газон. Я хотел узнать, запрещено ли ставить пенальти, если футболист не упал.

Если бы он ответил, что да, мне стоило бы поменять подход моих игроков: не пытайтесь устоять на ногах, не играйте в мяч, будьте клоунами, как многие в этой лиге, ныряйте как в бассейне, потому что только так можно получить пенальти.

Судья мне не ответил. Я хотел объективного ответа. Он лишь вежливо сказал мне, что все зависит от ситуации. Но это не ответ».

Вероятнее всего, Моуринью здесь имеет в виду еще один эпизод, который случился через минуту после удаления тренера: все тот же Околи буквально стянул шорты с Дзаньоло, но тот не рухнул. Этот момент даже на повторе больше похож на пенальти.

Забавно, что в «Манчестер Юнайтед» португалец буквально учил игроков зарабатывать пенальти.

«Бывало, что в нашу пользу не ставили очевидные пенальти. Жозе сказал: «Если ты не знаешь, как это делается, никогда не заработаешь пенальти». После этого мы получили несколько пенальти. Нужно учиться этому и понимать, как это работает», – рассказывал Маркус Рэшфорд.

Как думаете, Дзаньоло уже записался на курс подготовки от Моуринью?

***

«Рома» больше и опаснее атаковала (xG 2,42 против 0,18 у «Аталанты»), но все равно проиграла. «Мы на «Стадио Олимпико» с «Монцей» и «Кремонезе» так не доминировали все 90 минут, как с «Аталантой», – заключил Моуринью.

После удачного августа в сентябре у «Ромы» пока 2 поражения в 3 матчах чемпионата с общим счетом 2:6 – команда опустилась на шестое место.

Жозе из-за красной карточки пропустит выезд в гости к «Интеру». 

Рома – Аталанта 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 35 Скальвини.
РомаРуй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).
АталантаМуссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Мэле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46).
Предупреждения:
Мэле (23), Толои (47), Хатебур (55), Демирал (76), де Рон (80), Копмейнерс (86), Малиновский (90).

Кстати про красные. Защитник «Ниццы» в эти выходные схватил удаление уже на 9-й секунде – кажется, это рекорд Европы

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Фото: eastnews.ru/AP Photo/Andrew Medichini

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