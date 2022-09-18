Вы это видели?
Блог

«Ювентус» плывет: проиграли новичку Серии А. Но менять Аллегри пока не хотят – клуб считает это безумием

Раффаэле Палладино Раффаэле Палладино
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Бенфика Бенфика
Маурицио Арривабене Маурицио Арривабене
Монца Монца
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Футбол Футбол

5 матчей без побед и восьмое место в чемпионате.

«Ювентусу» плохо: после невзрачного поражения от «Бенфики» (1:2) в ЛЧ влетели еще и новичку Серии А «Монце» (0:1).

Туринцы пропустили ближе к концу матча: нападающий Кристиан Гюткьяер выскочил из-за спины Федерико Гатти и в падении перевел мяч в ближний угол.

В это время «Юве» уже играл в меньшинстве: еще на 41-й минуте удалился Анхель ди Мария. Аргентинец двинул локтем в живот защитнику Иццо, который до этого несколько раз стучал по голеням Ди Марии – не выдержал!

После игры Ди Мария извинился перед болельщиками и командой: «Непростой момент в чемпионате. Из-за этого мы проиграли матч. Поражение – только моя вина. Мне очень жаль. Я профессионал, но также и человек, который совершает ошибки и умеет их признавать».

Но «Юве» играл плохо и до красной карточки: за весь матч нанесли всего 2 удара в створ (у «Монцы» – 4) и только 40% времени владели мячом. И это против главного аутсайдера Серии А: до матча с туринцами у «Монцы» было всего 1 очко в 6 турах.

«Ювентус» не побеждает 5 матчей кряду и идет только на восьмом месте в Серии А

За «Юве» становится совсем страшно.

• Команда Массимилиано Аллегри не побеждает 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих. В сумме набрали 2 победы за 9 игр сезона.

• После семи туров «Ювентус» идет только на восьмом месте. До топ-4 уже 5 очков.

• До этого «Монца» ни разу не выигрывала у «Юве» в Серии А – и в клубе очень рады историческому триумфу.

«Замечательный день. В раздевалке вечеринка. Это было невероятно и неожиданно. Хотя я знал, что футболисты сыграют сердцем. Всю неделю видел желание в их глазах. Эта победа – только их заслуга, они отдали все.

Президент Сильвио Берлускони позвонил мне. Он был очень рад и сделал нам комплимент. [Руководитель «Монцы»] Адриано Галлиани плакал – это было очень эмоционально. Я должен поблагодарить и Галлиани, и Берлускони, потому что в понедельник, когда они доверили мне команду, они возложили на меня большую ответственность. Они подарили мне мечту, и я буду благодарить их всю жизнь», – радуется новый главный тренер команды Раффаэле Палладино.

«Нам нужно увидеть свет в конце тоннеля». В клубе признают крах, но увольнять Аллегри не собираются

Аллегри не было на скамейке – его удалили в матче с «Салернитаной». После игры против «Монцы» главный тренер шел в раздевалку «Ювентуса» в сопровождении полицейских. А безрадостный итог матча подводил его помощник Марко Ландуччи.

«Возможно, поражение от «Бенфики» [в Лиге чемпионов] стало более сильным ударом по нашей психологии, чем мы думали, но это все оправдания, а толку от них нет. Надо закрыть рты и работать.

Мы хорошо начинаем матчи, но затем бросаем играть. Единственный способ это исправить – работать в едином ключе. Понятно, что отсутствие четырех-пяти игроков ощущается, но это не должно быть оправданием. Мы просто должны играть лучше, поднять наши головы и дать ответ на поле, а не на словах. Сейчас все представляется в мрачных тонах, но нам нужно увидеть свет в конце тоннеля», – сказал Ландуччи.

Еще до поражения от «Монцы» пошли слухи об отставке Аллегри – но гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене пока считает перемены безумием. «Я ожидаю реакции от «Ювентуса». Даже не реакции, а скорее действий.

Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Юве», работать над дисциплиной.

У Макса [Аллегри] не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне», – заявил гендиректор клуба.

Монца – Ювентус 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 74 Гюткьяер.
МонцаДи Грегорио, Мари, Иццо, Марлон (Кальдирола, 55), Карлос Аугусто (Биринделли, 85), Сенси (Барберис, 54), Пессина, Ровелла, Чурриа, Капрари (Кольпани, 69), Мота (Гюткьяер, 55).
ЮвентусПерин, Де Шильо (Соуле, 86), Бремер, Гатти, Данило, Паредес, Маккенни, Миретти (Фаджоли, 86), Ди Мария, Костич (Кин, 78), Влахович.
Предупреждения:
Бремер (22), Чурриа (89), Кальдирола (90).
Удаление:
Ди Мария (40).

«Я против всех, кто считает, что в футболе еще есть что изобретать». 10 фраз Аллегри, после которых вы спросите, зачем «Юве» его нанял

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные