«Ювентус» плывет: проиграли новичку Серии А. Но менять Аллегри пока не хотят – клуб считает это безумием

5 матчей без побед и восьмое место в чемпионате.

«Ювентусу» плохо: после невзрачного поражения от «Бенфики» (1:2) в ЛЧ влетели еще и новичку Серии А «Монце» (0:1).

Туринцы пропустили ближе к концу матча: нападающий Кристиан Гюткьяер выскочил из-за спины Федерико Гатти и в падении перевел мяч в ближний угол.

В это время «Юве» уже играл в меньшинстве: еще на 41-й минуте удалился Анхель ди Мария. Аргентинец двинул локтем в живот защитнику Иццо, который до этого несколько раз стучал по голеням Ди Марии – не выдержал!

После игры Ди Мария извинился перед болельщиками и командой: «Непростой момент в чемпионате. Из-за этого мы проиграли матч. Поражение – только моя вина. Мне очень жаль. Я профессионал, но также и человек, который совершает ошибки и умеет их признавать».

Но «Юве» играл плохо и до красной карточки: за весь матч нанесли всего 2 удара в створ (у «Монцы» – 4) и только 40% времени владели мячом. И это против главного аутсайдера Серии А: до матча с туринцами у «Монцы» было всего 1 очко в 6 турах.

«Ювентус» не побеждает 5 матчей кряду и идет только на восьмом месте в Серии А

За «Юве» становится совсем страшно.

• Команда Массимилиано Аллегри не побеждает 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих. В сумме набрали 2 победы за 9 игр сезона.

• После семи туров «Ювентус» идет только на восьмом месте. До топ-4 уже 5 очков.

• До этого «Монца» ни разу не выигрывала у «Юве» в Серии А – и в клубе очень рады историческому триумфу.

«Замечательный день. В раздевалке вечеринка. Это было невероятно и неожиданно. Хотя я знал, что футболисты сыграют сердцем. Всю неделю видел желание в их глазах. Эта победа – только их заслуга, они отдали все.

Президент Сильвио Берлускони позвонил мне. Он был очень рад и сделал нам комплимент. [Руководитель «Монцы»] Адриано Галлиани плакал – это было очень эмоционально. Я должен поблагодарить и Галлиани, и Берлускони, потому что в понедельник, когда они доверили мне команду, они возложили на меня большую ответственность. Они подарили мне мечту, и я буду благодарить их всю жизнь», – радуется новый главный тренер команды Раффаэле Палладино.

«Нам нужно увидеть свет в конце тоннеля». В клубе признают крах, но увольнять Аллегри не собираются

Аллегри не было на скамейке – его удалили в матче с «Салернитаной». После игры против «Монцы» главный тренер шел в раздевалку «Ювентуса» в сопровождении полицейских. А безрадостный итог матча подводил его помощник Марко Ландуччи.

«Возможно, поражение от «Бенфики» [в Лиге чемпионов] стало более сильным ударом по нашей психологии, чем мы думали, но это все оправдания, а толку от них нет. Надо закрыть рты и работать.

Мы хорошо начинаем матчи, но затем бросаем играть. Единственный способ это исправить – работать в едином ключе. Понятно, что отсутствие четырех-пяти игроков ощущается, но это не должно быть оправданием. Мы просто должны играть лучше, поднять наши головы и дать ответ на поле, а не на словах. Сейчас все представляется в мрачных тонах, но нам нужно увидеть свет в конце тоннеля», – сказал Ландуччи.

Еще до поражения от «Монцы» пошли слухи об отставке Аллегри – но гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене пока считает перемены безумием. «Я ожидаю реакции от «Ювентуса». Даже не реакции, а скорее действий.

Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Юве», работать над дисциплиной.

У Макса [Аллегри] не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне», – заявил гендиректор клуба.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria