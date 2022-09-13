Вы это видели?
Блог

Еврокубковое проклятие Конте продолжается – «Спортинг» за 40 секунд забил два «Тоттенхэму»

Паулинью Диаш Паулинью Диаш
Тоттенхэм Тоттенхэм
Антонио Конте Антонио Конте
Рубен Аморим Рубен Аморим
Спортинг Спортинг
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Артур Гомес
Футбол Футбол

До 89-й играли вничью.

«Тоттенхэм» Антонио Конте отлично начал сезон – в АПЛ идут без поражений (4 победы, 2 ничьих), в Лиге чемпионов тоже стартовали с победы над «Марселем». Но удачную серию неожиданно прервал лиссабонский «Спортинг» – забрали 3 очка в концовке.

Опасных моментов по ходу матча было не так много, но в районе минуты 70-й казалось, что «Тоттенхэм» вот-вот дожмет. Очень активно вошел в игру Деян Кулусевски, лондонская команда давила – создала два явных момента (по классификации Opta). Но «Спортинг» сначала отодвинул игру, а на последних минутах и вовсе начал штамповать моменты.

На 88-й минуте правый латераль Педро Порро прорвался по флангу, сместился в центр и пробил – Льорис с трудом перевел на угловой. После которого вышедший на замену Паулиньо (португальский центрфорвард, а не экс-игрок «Барсы») головой подрезал мяч в ворота.

Пока лиссабонские болельщики праздновали, тренер Рубен Аморим выпустил на поле бразильского вингера Артура Гомеса, который накрутил защитников на фланге и забил второй. Настоящая Joga Bonita.

Между голами прошло около трех минут, но по факту всего 43 секунды игрового времени – 2 минуты ушло на замены.

Вывод: Рубен Аморим двумя заменами перевернул игру. «Спортинг» этим летом потерял основных игроков центра поля (Жоау Палинья и Матеуш Нунеш уехали в Англию) и тяжело начал сезон в чемпионате, зато в Лиге чемпионов 2 матча и 2 отличных победы.

И это серьезный задел в достаточно ровной группе

Конте часто обидно вылетает из еврокубков. В Италии говорят, что ему не хватает «плана Б»

Антонио Конте после первого гола «Спортинга» выглядел достаточно обреченно. Привык, что у его команд не идет в еврокубках. Хотя можно ли к этому привыкнуть? 

Только вдумайтесь: не считая этого сезона, в 3 случаях из 5 команды Конте не вышли из группы – а ведь это были очень сильные «Ювентус» (сезон-2013/14) и «Интер» (сезоны-2019/20 и 20/21).

Но даже когда Конте пробирался в плей-офф, то останавливался или в 1/8, или проходил скромный «Селтик» в 2013-м, чтобы вылететь в четвертьфинале.

В Лиге Европы получше: там поражение в финале с «Интером» и полуфинал с «Ювентусом» – было обидно, потому что остались без домашнего финала.

С «Тоттенхэмом» еврокубковое проклятье продолжилось: сначала проиграли словенской «Муре», а на последний тур вообще не поехали из-за проблем с коронавирусом в команде и получили техническое поражение.

Это случайность или есть объяснение? 

Говорят, что в еврокубках Конте не хватает плана Б. Когда у его команды что-то идет не так, он не может предложить запасной вариант. 

«Тренер уровня Конте должен иметь смелость отказаться от своих устоявшихся идей в пользу чего-то нового, что принесет пользу», – после вылета из ЛЧ писал журналист Фабрицио Бьязин, болеющий за «Интер». Об этом же говорили Капелло, Вьери, Матерации и многие другие.

Еще один важный аспект – для Антонио важна подготовка к матчам, но в цикле с игрой посреди недели он не успевает наработать нужный вариант.

После 170-миллионных инвестиций в состав босс «Тоттенхэма» Дэниэл Леви явно рассчитывает на выход из группы со «Спортингом», «Марселем» и «Айнтрахтом».

Придется все же искать план Б.

Спортинг Португалия – Тоттенхэм Англия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
13 сентября, 19.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 90 Паулинью, 2:0 – 90 Артур.
СпортингАдан, Порро, Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Нуну Сантуш (Эшгайю, 90), Угарте, Морита (Александропулос, 71), Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Артур, 90), Тринкау (Паулинью, 76).
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Кулусевски, 72), Кейн, Ришарлисон.
Предупреждения:
Бентанкур (61), Морита (63), Матеус Рейс (75), Эмерсон (81), Хейбьерг (84).

Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes; кадры трансляции

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные