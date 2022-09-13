До 89-й играли вничью.

«Тоттенхэм» Антонио Конте отлично начал сезон – в АПЛ идут без поражений (4 победы, 2 ничьих), в Лиге чемпионов тоже стартовали с победы над «Марселем». Но удачную серию неожиданно прервал лиссабонский «Спортинг» – забрали 3 очка в концовке.

Опасных моментов по ходу матча было не так много, но в районе минуты 70-й казалось, что «Тоттенхэм» вот-вот дожмет. Очень активно вошел в игру Деян Кулусевски, лондонская команда давила – создала два явных момента (по классификации Opta). Но «Спортинг» сначала отодвинул игру, а на последних минутах и вовсе начал штамповать моменты.

На 88-й минуте правый латераль Педро Порро прорвался по флангу, сместился в центр и пробил – Льорис с трудом перевел на угловой. После которого вышедший на замену Паулиньо (португальский центрфорвард, а не экс-игрок «Барсы») головой подрезал мяч в ворота.

Пока лиссабонские болельщики праздновали, тренер Рубен Аморим выпустил на поле бразильского вингера Артура Гомеса, который накрутил защитников на фланге и забил второй. Настоящая Joga Bonita.

Между голами прошло около трех минут, но по факту всего 43 секунды игрового времени – 2 минуты ушло на замены.

Вывод: Рубен Аморим двумя заменами перевернул игру. «Спортинг» этим летом потерял основных игроков центра поля (Жоау Палинья и Матеуш Нунеш уехали в Англию) и тяжело начал сезон в чемпионате, зато в Лиге чемпионов 2 матча и 2 отличных победы.

И это серьезный задел в достаточно ровной группе

Конте часто обидно вылетает из еврокубков. В Италии говорят, что ему не хватает «плана Б»

Антонио Конте после первого гола «Спортинга» выглядел достаточно обреченно. Привык, что у его команд не идет в еврокубках. Хотя можно ли к этому привыкнуть?

Только вдумайтесь: не считая этого сезона, в 3 случаях из 5 команды Конте не вышли из группы – а ведь это были очень сильные «Ювентус» (сезон-2013/14) и «Интер» (сезоны-2019/20 и 20/21).

Но даже когда Конте пробирался в плей-офф, то останавливался или в 1/8, или проходил скромный «Селтик» в 2013-м, чтобы вылететь в четвертьфинале.

В Лиге Европы получше: там поражение в финале с «Интером» и полуфинал с «Ювентусом» – было обидно, потому что остались без домашнего финала.

С «Тоттенхэмом» еврокубковое проклятье продолжилось: сначала проиграли словенской «Муре», а на последний тур вообще не поехали из-за проблем с коронавирусом в команде и получили техническое поражение.

Это случайность или есть объяснение?

Говорят, что в еврокубках Конте не хватает плана Б. Когда у его команды что-то идет не так, он не может предложить запасной вариант.

«Тренер уровня Конте должен иметь смелость отказаться от своих устоявшихся идей в пользу чего-то нового, что принесет пользу», – после вылета из ЛЧ писал журналист Фабрицио Бьязин, болеющий за «Интер». Об этом же говорили Капелло, Вьери, Матерации и многие другие.

Еще один важный аспект – для Антонио важна подготовка к матчам, но в цикле с игрой посреди недели он не успевает наработать нужный вариант.

После 170-миллионных инвестиций в состав босс «Тоттенхэма» Дэниэл Леви явно рассчитывает на выход из группы со «Спортингом», «Марселем» и «Айнтрахтом».

Придется все же искать план Б.

Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes; кадры трансляции