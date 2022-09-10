Из-за инфаркта фаната прервали матч «Барсы» – человека спасли. Вратарь «Кадиса» прибежал с дефибриллятором

Все игровые события из гостевого матча «Барселоны» с «Кадисом» – голы Де Йонга, Левандовского и потом Фати с Дембеле – заслонило пугающее происшествие на трибунах.

На 82-й минуте матч остановили, потому что плохо стало болельщику.

Люди вокруг отреагировали быстро, позвали медицинскую помощь. Пришлось использовать дефибриллятор. Mundo Deportivo пишет, что у пожилого человека остановилось сердце. Прямо на трибуне работали не меньше 10 врачей , в кадр трансляции попадала машина реанимации, готовая забрать болельщика и отвезти в госпиталь.

Участвовать в спасении пришлось и вратарю «Кадиса» Херемиасу Ледесме. Он очень быстро побежал к боковой линии, чтобы передать аптечку с медицинским оборудованием, в том числе дефибриллятором, на трибуны.

Кипер примчал через все поле к месту происшествия и прямо с поля бросил сумочку в руки болельщикам , которые потом передали ее врачам.

Все происходило довольно близко к полю, носилки для фаната тоже передали те же, которые предназначены для футболистов. Вокруг места освободили пространство, попросили разойтись других болельщиков, чтобы не создавали помех врачам.

Невероятное напряжение передавалось даже через экран трансляции. Игроки тоже испытали стресс.

Рональд Араухо молился прямо на поле.

Капитан «Кадиса» Альфонсо Эспино не находил себе места. Многие футболисты ушли в раздевалку после рекомендации арбитра Карлоса дель Серро Гранде, но Альфонсо оставался на поле до конца.

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино рассказал, что болельщик потерял сознание, ему восстановили пульс и увезли на машине скорой помощи . Затем он пришел в себя, снова упал – в итоге его состояние все же удалось стабилизировать.

Еще когда не было понятно, что с болельщиком, плохо стало одному из операторов – тому, который снимал игру с позиции на трибуне. Он тоже потерял сознание, но быстро пришел в себя и через поле ушел под трибуны сам, благодаря по пути народ вокруг за поддержку.

Все это произошло в очень важный для «Кадиса» день – клубу исполнилось ровно 112 лет.

Пауза длилась больше 30 минут. После этого команды вернулись на поле и доиграли матч с 82-й минуты , на которой остановились. Уходили на большую остановку при счете 2:0, в первой половине второго тайма забили Френки де Йонг (впервые с 24 февраля) и Роберт Левандовски (уже девятый мяч в шести играх), а после возобновления добавили Ансу Фати и Усман Дембеле.

«Барселона» выиграла пятый матч подряд, снова крупно – общий счет на этом отрезке теперь 20:2. Дальше – выезд к «Баварии» в Лиге чемпионов, важнейший день для Левандовского – вторник.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago; REUTERS/Marcelo Del Pozo; кадр трансляции