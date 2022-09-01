Хавбек «Виллы» превратил угловые в пенальти: забил уже четвертый сухой лист за несколько недель

Специально отрабатывает на тренировках.

«Арсенал» на старте сезона идет без сбоев, пятая победа подряд – над «Астон Виллой» (2:1). Единственный гол команда Артеты пропустила с углового – причем после прямого удара.

Сухим листом отметился Дуглас Луис, которого «Арсенал» может забрать у «Виллы» в последние часы трансферного окна. Похоже, 24-летний бразилец успешно прошел просмотр перед Артетой.

Дуглас Луис – олимпийский чемпион не только Игр в Токио, но и в голах

Его мячи принято называть «олимпико». Неделю назад он уже забивал сухой лист в кубковом матче против «Болтона» (4:1).

А за день до того гола бразилец воткнул точно такой же мяч на тренировке.

Но и это не все – болельщики «Виллы» знают, что Луис закатил сухой лист и во время предсезонного матча против «Уолсолла». Выходит, этим летом бразилец забил минимум 4 гола прямым ударом с углового, два из которых в официальных матчах за одну неделю.

Раньше Луис принадлежал «Ман Сити»

Луис перебрался в Европу в 2017-м, когда его за 12 млн евро купил «Манчестер Сити». Англичане сразу же отдали его в аренду «Жироне», поэтому дебют в АПЛ состоялся только в 2019-м. Причем в составе «Астон Виллы», которая купила бразильца за 15 млн евро.

С тех пор Луис сыграл в 107 из 119 матчей «Виллы» в Премьер-лиге, а теперь у него вырисовывается еще один шанс попробовать себя в топ-клубе. Контракт бразильца завершается следующим летом, поэтому в последние часы трансферного окна за опорника развернулась борьба между «Арсеналом», «Челси» и «Ливерпулем». Есть также интерес со стороны «Атлетико» и «Ньюкасла».

«Вилле» предлагают в районе 20 млн фунтов, но клуб хочет выручить 30 миллионов. Тренер команды Стивен Джеррард после матча с «Арсеналом» признал, что не хочет отпускать футболиста: «Я не контролирую это, решать Дугласу и его агенту. Но я хотел бы сохранить его, он фантастический игрок. Я ясно дал это понять. Мы не в том положении, когда нам нужно терять наших лучших игроков. В то же время у Дугласа остался год по контракту, и это одна из тех щекотливых ситуаций, когда клуб должен делать то, что лучше для клуба. И это не всегда лучше для меня».

Пока дела у «Астон Виллы не очень: предпоследнее место в таблице – с одной победой и четырьмя поражениями.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; REUTERS/Molly Darlington