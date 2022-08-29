«Реал» дожал «Эспаньол» в Бензема-тайм – дубль на 88-й и 100-й. В воротах доигрывал полевой

У Тчуамени первый ассист.

В воскресенье «Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге, обыграв «Эспаньол» – 3:1.

Снова в центре поля у мадридцев вышел Орельен Тчуамени. Давление из-за ухода Каземиро никак не отразилось на игре 22-летнего француза: уже на 12-й минуте он обыгрался с партнером в стеночку и запустил в штрафную Винисиуса – тот в касание открыл счет.

Однако под конец первого тайма начались проблемы. «Мадрид» отдал инициативу и тут же поплатился: Куртуа потащил первый удар Хоселу, но с добиванием уже не справился.

К середине второго тайма пробудился Бензема: сначала он обводящим ударом проверил кипера «Эспаньола» (Лекомт справился), а на 66-й минуте забил с прострела Крооса. Гол не засчитали из-за небольшого офсайда.

Даже если Карим молчит весь матч, в нужный момент он даст результат. На 88-й минуте так и случилось: француз в прыжке замкнул прострел Родриго. На этот раз никакого офсайда – 2:1. Перед этим чемпионы требовали пенальти за падение Винисиуса, но судьи нарушения не увидели.

Пожар начался в компенсированное время: Родриго забил из офсайда (не засчитали), но по ходу атаки вратарь «Эспаньола» Лекомт пробил по ноге Себальоса.

За это киперу показали красную, а так как замен больше не осталось, в ворота встал капитан каталонцев Леандро Кабрера. Бензема такой шанс не упустил – тут же реализовал штрафной (уже шла 100-я минута матча), легко послав мяч в угол. Кабрера даже не стал прыгать.

Из-за всех пауз 6 компенсированных минут превратились в 13, но «Мадрид» все же дожал соперника.

• «Реал» лидирует в Ла Лиге с 9 очками (у «Бетиса» столько же баллов, но хуже разница мячей) – мадридцы на старте сезона выиграли три матча из трех, причем все выездные. В предыдущих турах команда Анчелотти обыграла «Сельту» (4:1) и «Альмерию» (2:1). «Барса» пока отстает на два очка.

• Бензема забил во второй игре подряд, у него уже 4+1 в четырех матчах сезона во всех турнирах. В гонке бомбардиров Ла Лиги француз идет с 3 мячами, у Левандовского пока на гол больше.

Зато Карим уже гонится за вневременными рекордами. Он забил 220-й и 221-й мячи в Ла Лиге – это седьмой результат в истории, столько же голов забил экс-форвард «Барселоны» 40-х и 50-х Сесар Родригес. Бензема опережают только великие: Альфредо Ди Стефано (227 голов), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (254), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).

• Вновь впечатлил Тчуамени. Тактический автор Sports.ru Вадим Лукомский предупреждал, что молодому французу вполне по силам заменить Каземиро:

«С мячом Орельен точно превосходит Каземиро в его первый сезон в «Реале». С тех пор бразилец сильно прибавил, хотя главным по продвижениям все равно был Кроос. Немец на месте, а функции Каземиро Тчуамени должен потянуть – возможно, предложит даже более тонкие решения. Под давлением он пасует на сохранение, а получая свободную зону, постоянно пытается придумать либо разрезающий пас в чужую опорную, либо прямое обострение».

Анчелотти доволен: «У нас очень хороший состав, пять замен тоже сильно помогают. Появился Тчуамени, и мы должны выжимать пользу из этого. Другие полузащитники должны сбалансировать свои передвижения на поле. У нас хорошая динамика, нужно продолжать в том же духе».

Фото: REUTERS/Pablo Morano