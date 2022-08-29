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«Реал» дожал «Эспаньол» в Бензема-тайм – дубль на 88-й и 100-й. В воротах доигрывал полевой

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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У Тчуамени первый ассист.

В воскресенье «Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге, обыграв «Эспаньол» – 3:1.

Снова в центре поля у мадридцев вышел Орельен Тчуамени. Давление из-за ухода Каземиро никак не отразилось на игре 22-летнего француза: уже на 12-й минуте он обыгрался с партнером в стеночку и запустил в штрафную Винисиуса – тот в касание открыл счет.

Однако под конец первого тайма начались проблемы. «Мадрид» отдал инициативу и тут же поплатился: Куртуа потащил первый удар Хоселу, но с добиванием уже не справился.

К середине второго тайма пробудился Бензема: сначала он обводящим ударом проверил кипера «Эспаньола» (Лекомт справился), а на 66-й минуте забил с прострела Крооса. Гол не засчитали из-за небольшого офсайда.

Даже если Карим молчит весь матч, в нужный момент он даст результат. На 88-й минуте так и случилось: француз в прыжке замкнул прострел Родриго. На этот раз никакого офсайда – 2:1. Перед этим чемпионы требовали пенальти за падение Винисиуса, но судьи нарушения не увидели.

Пожар начался в компенсированное время: Родриго забил из офсайда (не засчитали), но по ходу атаки вратарь «Эспаньола» Лекомт пробил по ноге Себальоса.

За это киперу показали красную, а так как замен больше не осталось, в ворота встал капитан каталонцев Леандро Кабрера. Бензема такой шанс не упустил – тут же реализовал штрафной (уже шла 100-я минута матча), легко послав мяч в угол. Кабрера даже не стал прыгать.

Из-за всех пауз 6 компенсированных минут превратились в 13, но «Мадрид» все же дожал соперника.

• «Реал» лидирует в Ла Лиге с 9 очками (у «Бетиса» столько же баллов, но хуже разница мячей) – мадридцы на старте сезона выиграли три матча из трех, причем все выездные. В предыдущих турах команда Анчелотти обыграла «Сельту» (4:1) и «Альмерию» (2:1). «Барса» пока отстает на два очка.

• Бензема забил во второй игре подряд, у него уже 4+1 в четырех матчах сезона во всех турнирах. В гонке бомбардиров Ла Лиги француз идет с 3 мячами, у Левандовского пока на гол больше.

Зато Карим уже гонится за вневременными рекордами. Он забил 220-й и 221-й мячи в Ла Лиге – это седьмой результат в истории, столько же голов забил экс-форвард «Барселоны» 40-х и 50-х Сесар Родригес. Бензема опережают только великие: Альфредо Ди Стефано (227 голов), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (254), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).

• Вновь впечатлил Тчуамени. Тактический автор Sports.ru Вадим Лукомский предупреждал, что молодому французу вполне по силам заменить Каземиро:

«С мячом Орельен точно превосходит Каземиро в его первый сезон в «Реале». С тех пор бразилец сильно прибавил, хотя главным по продвижениям все равно был Кроос. Немец на месте, а функции Каземиро Тчуамени должен потянуть – возможно, предложит даже более тонкие решения. Под давлением он пасует на сохранение, а получая свободную зону, постоянно пытается придумать либо разрезающий пас в чужую опорную, либо прямое обострение».

Анчелотти доволен: «У нас очень хороший состав, пять замен тоже сильно помогают. Появился Тчуамени, и мы должны выжимать пользу из этого. Другие полузащитники должны сбалансировать свои передвижения на поле. У нас хорошая динамика, нужно продолжать в том же духе».

Эспаньол – Реал Мадрид 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
28 августа, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Винисиус Жуниор, 1:1 – 43 Хоселу, 1:2 – 88 Бензема, 1:3 – 90 Бензема.
ЭспаньолЛекомт, Санчес, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 89), Винисиус Коста (Баре, 68), Хоселу, Пуадо (Меламед, 78).
Реал МадридКуртуа, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич (Камавинга, 58), Кроос (Себальос, 80), Тчуамени, Васкес (Карвахаль, 85), Вальверде (Родриго, 58), Бензема, Винисиус Жуниор.
Удаление:
Лекомт (90).

Кажется, у «МЮ» нет четкого плана в полузащите, но Каземиро классно адаптируется. В «Мадриде» его заменит Тчуамени

Левандовски уже лучший бомбардир Ла Лиги. Сделал два дубля подряд, начал в «Барсе» лучше всех новичков XXI века

Фото: REUTERS/Pablo Morano

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