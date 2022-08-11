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Бензема забил за «Реал» больше Рауля! Обошел его голом в Суперкубке

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Впереди только Криш.

Евросезон стартовал в Хельсинки: «Реал» на классе обыграл «Айнтрахт» (2:0) и забрал Суперкубок УЕФА. Второй мяч забил Карим Бензема – и теперь у него больше голов за «Мадрид», чем у Рауля!

Карима опережает только Роналду – но до Криша еще далеко

Бензема забил «Айнтрахту» в фирменном стиле: на 65-й минуте получил пас от Винисиуса и пробил Кевина Траппа примерно от линии штрафной.

• Так Карим вышел на второе место по голам за «Реал»: их у француза уже 324 (0,53 за матч), у Рауля, который переместился на третью строчку, на один меньше.

Впереди теперь только Криштиану Роналду: настрелял 450 мячей (больше гола в среднем за игру). Бензема отстает аж на 126 голов – призрачные шансы достать португальца еще остаются.

«Для меня все изменилось с тех пор, как Роналду покинул «Реал». Это правда, что я забил гораздо больше голов. Когда Криштиану был здесь, у нас был другой стиль игры, я отдавал больше голевых передач.

Криштиану действительно помогал мне на поле и вне его. Но в то время я действительно знал, что могу добиться большего, и когда он ушел, пришло время изменить свою игру, изменить свои амбиции. На данный момент у меня это хорошо получается», – признавался Карим.

• Да, Бензема хорош не только на острие, но и в подыгрыше: за 602 матча в «Реале» отдал 159 ассистов.

«В предыдущие годы у нас был Криштиану, который забивал по 50 голов, и мы меньше смотрели на Карима, – сформулировал после победы в Суперкубке Каземиро. – Но Бензема ничего не изменил, он всегда был лучшей девяткой в мире, а сейчас он просто сделал шаг вперед в забивании голов».

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В прошлом сезоне Бензема забил больше, чем Ди Стефано и Уго Санчес

Предыдущий сезон стал для Карима лучшим в карьере.

• В плей-офф ЛЧ-2021/22 француз положил 10 мячей и повторил рекорд Криштиану Роналду, который забил столько же в 2017-м.

•‎ Всего в Лиге чемпионов-2021/22 закинул 15 – обогнал Роберта Левандовского, который раньше вылетел с «Баварией» из ЛЧ. Француз забил в том розыгрыше больше всех.

•‎ Бензема еще и сравнялся с Левандовским в общем зачете бомбардиров ЛЧ – по 86 голов. Мощнее них только Криштиану Роналду (140) и Лео Месси (126).

•‎ Больше всего за один розыгрыш ЛЧ тоже забил Роналду (17 мячей в сезоне-2013/14) – до него Кариму не хватило всего двух голов.

• Статистика по сезону-2021/22 в целом тоже шикарна: 44 гола в 46 матчах: 27 в 32 играх Ла Лиги, 15 в 12 матчах ЛЧ, два в двух играх Суперкубка. Бензема впервые забил 40 голов за сезон в составе «Мадрида», а еще у него было пять мячей за сборную Франции. По голам за сезон он обошел легенд «Реала»: Альфредо Ди Стефано и Уго Санчес (забили по 43).

Суперкубок-2022 – 23-й трофей Бензема с «Реалом», тут он сравнялся с суперзаслуженным Франсиско Хенто, а обошел только что Серхио Рамоса. Больше титулов с «Мадридом» взял только Марсело – но бразилец уже не в команде, ушел по окончании контракта после ЛЧ в мае.

Так что у Карима тут даже намного больше шансов стать лидером за всю историю клуба.

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Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori

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