🏆 У «Реала» новый трофей! Теперь лидеры по Суперкубкам

Да-да, мадридский «Реал» снова что-то выиграл – теперь Суперкубок Европы.

В первом матче большого евросезона обыграли «Айнтрахт», победителя Лиги Европы. В конце первого тайма Давид Алаба забил из вратарской после углового – его касание в штрафной было уже третьим из атакующих игроков после верховой борьбы Карима Бензема и скидки Каземиро от лицевой линии.

Для победы «Реалу» не понадобилось ничего сверхъестественного: поначалу «Айнтрахт» даже резче проникал к чужим воротам, находил свободу в центре мадридской обороны – но выручал Тибо Куртуа.

В середине второго тайма Карим Бензема всех окончательно успокоил – положил второй мяч от линии штрафной, традиционно с паса Винисиуса.

Лучший момент кроме голов – когда мяч чуть не прилетел в ворота из Бермудского треугольника: его бразильский угол, Каземиро, выпустил удар из-за штрафной сочно в перекладину.

Антураж для трофейного матча был необычным: играли на Олимпийском стадионе в Хельсинки (там 70 лет назад были летние Игры-1952, первые для советской сборной) – с беговыми дорожками и в относительной тишине.

• «Реал» выиграл пятый Суперкубок УЕФА – до того брали три на коротком отрезке (2014-й, 2016-й, 2017-й), а впервые побеждали в 2002-м, сразу после выигранной Лиги чемпионов с великим голом Зинедина Зидана в финале.

• По количеству Суперкубков «Реал» теперь сравнялся с «Барселоной» и «Миланом» – у всех по пять таких титулов. Чаще их не выигрывал никто: четыре у «Ливерпуля», по три – у «Аякса» и «Атлетико».

• Суммарно для «Реала» это 94-й трофей! 35 раз выиграли чемпионат Испании, 19 – Кубок Испании, 12 – Суперкубок страны, на международном уровне 14 побед в Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА, пять Суперкубков, три Межконтинентальных кубка и четыре клубных чемпионата мира.

• «Реал» выиграл 17 из 19 своих последних финалов – в решающих матчах равных просто нет. За последнее время трофей в очных матчах у «Мадрида» отнимал только «Атлетико»: в двухматчевом Суперкубке Испании-2014 и Суперкубке УЕФА-2018, когда понадобилось дополнительное время.

• У Карло Анчелотти это четвертый Суперкубок – два он выигрывал еще с «Миланом» в 2003-м и 2007-м при Филиппо Индзаги, теперь два и с «Реалом» – добавил после титула-2014. Итальянский тренер дополнил все четыре своих ЛЧ-победы Суперкубками. Для Флорентино Переса это 30-й президентский трофей, у него своя гонка – у Сантьяго Бернабеу 33 титула.

• Карим Бензема забил 324-й гол за «Реал» и вышел на второе место по забитым мячам в клубе. Обошел Рауля, а впереди только Криштиану Роналду – правда, далековато, за один сезон не достать: у португальца 450 голов.

Первый Суперкубок УЕФА провели ровно 50 лет назад – там в двух матчах «Аякс» и «Рейнджерс» забили девять мячей. 62 года назад «Реал» и «Айнтрахт» уже играли в финале за трофей – тогда наколотили аж десять мячей, мадридцы выиграли 7:3 с покером Ференца Пушкаша и хет-триком Альфредо ди Стефано.

На этот раз все прошло гораздо спокойнее, но итог тот же: «Реал» – с трофеем!

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach