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🏆 У «Реала» новый трофей! Теперь лидеры по Суперкубкам

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Карим Бензема Карим Бензема
Давид Алаба Давид Алаба
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Да-да, мадридский «Реал» снова что-то выиграл – теперь Суперкубок Европы.

В первом матче большого евросезона обыграли «Айнтрахт», победителя Лиги Европы. В конце первого тайма Давид Алаба забил из вратарской после углового – его касание в штрафной было уже третьим из атакующих игроков после верховой борьбы Карима Бензема и скидки Каземиро от лицевой линии.

Для победы «Реалу» не понадобилось ничего сверхъестественного: поначалу «Айнтрахт» даже резче проникал к чужим воротам, находил свободу в центре мадридской обороны – но выручал Тибо Куртуа.

В середине второго тайма Карим Бензема всех окончательно успокоил – положил второй мяч от линии штрафной, традиционно с паса Винисиуса.

Лучший момент кроме голов – когда мяч чуть не прилетел в ворота из Бермудского треугольника: его бразильский угол, Каземиро, выпустил удар из-за штрафной сочно в перекладину.

Антураж для трофейного матча был необычным: играли на Олимпийском стадионе в Хельсинки (там 70 лет назад были летние Игры-1952, первые для советской сборной) – с беговыми дорожками и в относительной тишине.

• «Реал» выиграл пятый Суперкубок УЕФА – до того брали три на коротком отрезке (2014-й, 2016-й, 2017-й), а впервые побеждали в 2002-м, сразу после выигранной Лиги чемпионов с великим голом Зинедина Зидана в финале.

• По количеству Суперкубков «Реал» теперь сравнялся с «Барселоной» и «Миланом» – у всех по пять таких титулов. Чаще их не выигрывал никто: четыре у «Ливерпуля», по три – у «Аякса» и «Атлетико».

• Суммарно для «Реала» это 94-й трофей! 35 раз выиграли чемпионат Испании, 19 – Кубок Испании, 12 – Суперкубок страны, на международном уровне 14 побед в Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА, пять Суперкубков, три Межконтинентальных кубка и четыре клубных чемпионата мира.

• «Реал» выиграл 17 из 19 своих последних финалов – в решающих матчах равных просто нет. За последнее время трофей в очных матчах у «Мадрида» отнимал только «Атлетико»: в двухматчевом Суперкубке Испании-2014 и Суперкубке УЕФА-2018, когда понадобилось дополнительное время.

• У Карло Анчелотти это четвертый Суперкубок – два он выигрывал еще с «Миланом» в 2003-м и 2007-м при Филиппо Индзаги, теперь два и с «Реалом» – добавил после титула-2014. Итальянский тренер дополнил все четыре своих ЛЧ-победы Суперкубками. Для Флорентино Переса это 30-й президентский трофей, у него своя гонка – у Сантьяго Бернабеу 33 титула.

• Карим Бензема забил 324-й гол за «Реал» и вышел на второе место по забитым мячам в клубе. Обошел Рауля, а впереди только Криштиану Роналду – правда, далековато, за один сезон не достать: у португальца 450 голов.

Первый Суперкубок УЕФА провели ровно 50 лет назад – там в двух матчах «Аякс» и «Рейнджерс» забили девять мячей. 62 года назад «Реал» и «Айнтрахт» уже играли в финале за трофей – тогда наколотили аж десять мячей, мадридцы выиграли 7:3 с покером Ференца Пушкаша и хет-триком Альфредо ди Стефано.

На этот раз все прошло гораздо спокойнее, но итог тот же: «Реал» – с трофеем!

Реал Мадрид Испания – Айнтрахт Ф Германия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
10 августа, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Алаба, 2:0 – 65 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Родриго, 67), Кроос (Тчуамени, 85), Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 85).
Айнтрахт ФТрапп, Туре (Аларио, 70), Ндика, Тута, Ленц, Роде (Гетце, 58), Соу, Камада, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Кнауфф, Борре.
Предупреждение:
Аларио (90).

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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