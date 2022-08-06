Ну что, отдаем титул «Баварии» после первого тура? 5 голов за тайм – бешеный старт без Левандовского

Да здравствует интрига.

«Бавария» пока не замечает потери Роберта Левандовского: сначала забили 5 в Суперкубке «Лейпцигу», а теперь в первом туре чемпионата разгромили «Айнтрахт» 6:1. Причем пять закинули еще в первом тайме.

19-летний Мусиала оформил дубль и стал лучшим игроком матча, а Нойер привез

Мюнхенцы начали разрывать уже на 5-й минуте: от Йозуа Киммиха ждали подачи, а он пробил в ближний угол со стандарта – вратарь Кевин Трапп не был готов к такому сценарию. Затем отличился фланговый защитник Павар (поймал отскок и влепил в дальний угол), после чего у ворот «Айнтрахта» стало совсем жарко: Мюллер проверил и штангу, и перекладину, а молодой Джамал Мусиала не попал в ближний. Но на исходе 29-й минуты за партнеров исправился новичок Садио Мане: откликнулся на подачу Гнабри и головой переправил мяч в угол.

Но даже трех голов «Баварии» оказалось недостаточно: Мюллер вывел Мусиалу на пустые ворота, и тот не промахнулся – 4:0 к 34-й минуте! А на 42-й провал «Айнтрахта» стал еще очевиднее: хорошая комбинация у штрафной, в ходе которой Мюллер выкатил на Гнабри, и Серж пробил мимо кипера – фантастический первый тайм.

Во второй половине «Айнтрахт» взбодрился при помощи Мануэля Нойера: кипер решил поиграться с мячом, нарвался на перехват, и французский нападающий Рандаль Коло-Муани закатил в пустые. На этом Франкфурт остановился, а Мусиала оформил дубль, забив шестой гол гостей.

• Джамал стал лучшим игроком матча: нанес 5 ударов (4 – в створ), сделал 2 паса под удар, 4 из 5 его обводок были успешными.

• Тотальное преимущество «Баварии» подчеркивают основные показатели: она впереди по ударам (23:8), владению мячом (63% против 37) и точности передач (88% против 77). Явного преимущества нет только в угловых (6:5) и успешных обводках (здесь «Айнтрахт» был лучше – 10:6).

• Еще раз напомним, что неделю назад «Бавария» забила пять «Лейпцигу» в Суперкубке (5:3). 11 голов за два стартовых матча – мощь!

• Особенно радует Томас Мюллер, который отдал уже 40 ассистов в Бундеслиге с начала позапрошлого сезона (в этой игре добавил два). Так он добился наибольшего показателя среди всех игроков из топ-5 лиг. Ближайшие преследователи Томаса – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич, на их счету по 24 голевых паса.

• «Айнтрахт» же проваливает первый матч второй сезон подряд: в прошлом пропустили пять от «Дортмунда» (2:5).

«Да кто, #####, такой этот Мане?» – пошутил босс «Айнтрахта». Садьо ответил голом

Садио Мане оформил дебютный гол в Бундеслиге, чем явно задел президента «Айнтрахта» Петера Фишера. «На стадионе снова будет вдохновляющая атмосфера, с трибун будет передаваться энергия, это подтолкнет команду. И, конечно же, у нас есть шанс. Если в конце концов все закончится ничьей, я тоже не стану плакать.

Да кто, #####, такой этот Мане? Кстати, мы всегда играли [с «Баварией»] сравнительно хорошо, даже когда был Роберт Левандовски», – заявил Фишер перед игрой.

Но потом президент «Айнтрахта» признался, что просто топит за «Ливерпуль» и прекрасно знает топ-качества Садио. «Все знают, что я очень болею за «Ливерпуль». Поэтому ради шутки сказал: «Да кто, #####, такой этот Мане?» Конечно, я знаю его: это чертовски хороший нападающий. Переход Мане – победа для Бундеслиги», – объяснил Фишер.

В итоге Мане – первый футболист «Баварии» за 10 лет, который отличился в двух стартовых матчах за клуб. Да, «Лейпцигу» в Суперкубке он тоже забил (5:3).

До этого последним футболистом «Баварии», забивавшим в двух первых матчах, был Марио Манджукич. Хорвату удалось отличиться в четырех стартовых играх в 2012-м.

Похоже, Мане намерен свергнуть его достижение.

Фото: East News/IMAGO/ULMER; globallookpress.com/Uwe Anspach/dpa, Frank Hoermann / SVEN SIMON, Sebastian Gollnow/dpa