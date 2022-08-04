Кунде в «Барсе», Шмейхель c Рэмзи – в «Ницце» и еще 5 десятков заметных трансферов недели

Слонина и Молина тоже здесь.

Старт сезона все ближе. Большинство топ-клубов уже закончили закупку и только продают ненужных футболистов, но сейчас активизировались и другие команды, особенно – из Испании и Италии. Поэтому любопытных переходов хватает.

Изучаем!

Кэрни Чуквуэмека – из «Астон Виллы» в «Челси», 24 млн евро

«Челси» усилил центр поля одним из самых талантливых английских футболистов. В июне Чуквуэмека был главной звездой сборной Англии U-19, выигравшей молодежный Евро. На счету Кэрни – победный гол в финале.

Габриэль Слонина – из «Чикаго» в «Челси», 9 млн евро

Слонина – самый молодой вратарь в истории МЛС. Понятно, что сейчас он точно не вытеснит Менди из рамы, поэтому логично едет назад в аренду в «Чикаго».

Дуайт Макнил – из «Бернли» в «Эвертон», 24 млн евро

Лэмпард забрал еще одного игрока из «Бернли». Макнил в прошлом сезоне выдал космические 0+1 – шикарная статистика для полузащитника за 24 млн евро. Впрочем, Вадим Лукомский объяснит, почему трансфер не так уж ужасен.

Рубен Виньягре – из «Спортинга» в «Эвертон», аренда

А вот конкурент для Виталия Миколенко. Виньягре провел прошлый сезон в аренде в «Спортинге» – лиссабонский клуб выкупил левого защитника у «Вулвз» за 10 млн евро и сразу отдал в аренду назад в Англию.

Крис Ричардс – из «Баварии» в «Кристал Пэлас», 12 млн евро

Американский центральный защитник два сезона провел в аренде в «Хоффенхайме», но сейчас меняет обстановку – если все пойдет по плану, на ЧМ-2022 поедет уже из АПЛ. Вообще, много молодых американцев в это окно меняют клубы в поисках игровой практики.

Бернд Лено – из «Арсенала» в «Фулхэм», 3,6 млн евро

Немец проиграл конкуренцию молодому Рэмсдейлу и уходит к соседям за скромные 3 млн фунтов (которые благодаря бонусам могут вырасти до 8 млн). А ведь приходил несколько лет назад как один из самых перспективных вратарей мира за 25 млн!

Орель Мангаля – из «Штутгарта» в «Ноттингем Форест», 13 млн евро

Удивительно, что полузащитник не переехал в «Ференцварош» к Черчесову. С другой стороны, переход в «Форест» – логичный шаг. Крепкий полузащитник «Штутгарта» точно пригодится новичку АПЛ.

Маркус Тавернье – из «Мидлсбро» в «Борнмут», 11,9 млн евро

Первое серьезное усиление «Борнмута» – главное, не перепутайте Маркуса с братом Джеймсом. Тот играет правого защитника в «Рейнджерс» и стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. Маркус – левый полузащитник и одно время котировался даже выше брата.

Карл Дженкинсон – из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл Джетс», бесплатно

Легендарный защитник «Арсенала» вернул «Форест» в АПЛ и со спокойной душой улетает доигрывать в Австралию. Там он, кстати, провел последние полгода – «Ноттингем» отдавал его в аренду «Мельбурну» (и Карл стал чемпионом).

Том Хаддлстон – из «Халл Сити» в «Манчестер Юнайтед 2», бесплатно

Том Хаддлстоун неожиданно всплыл в «Манчестер Юнайтед» – но нет, клуб не настолько отчаялся после неподписания Де Йонга. 35-летний полузащитник будет играющим тренером в резервной команде: талантливым игрокам центра пригодятся советы суперопытного ветерана.

Такую схему проворачивали и в прошлом году: тогда за U-23 бегал Пол Макшейн (33 матча за сборную Ирландии). Но Макшейн закончил и перебрался в тренеры.

Бобби Данкан – из «Дерби Каунти» в «Линенсе», бесплатно

Почему здесь какой-то ноунейм из «Дерби»? Во-первых, это племянник Стивена Джеррарда. Во-вторых, пару лет назад он со скандалом уходил из «Ливерпуля» в «Фиорентину» – требовал места в основе в 18 лет. В-третьих – именно в третьем испанском дивизионе он оказался сейчас.

Жюль Кунде – из «Севильи» в «Барселону», 50 млн евро

«Барса» этим летом активно дергает за экономические рычаги и подписывает футболистов, которыми интересуется «Челси». «Севилья» хотела продать французского защитника в Лондон, но Хави лично полгода обхаживал Жюля – и вот он в Каталонии.

Науэль Молина – из «Удинезе» в «Атлетико», 20 млн евро. Неуэн Перес – из «Атлетико» в «Удинезе», сумма неизвестна

Молина – интересный правый защитник и одно из открытий прошлого сезона Серии А. Взамен «Удинезе» получил 20 млн евро и другого аргентинского защитника – Переса. Который, кстати, провел прошлый сезон в Удине в аренде.

Самуэль Лино – из «Атлетико» в «Валенсию», аренда

Лино классно провел прошлый сезон в Португалии – был лучшим по дриблингу и зарабатыванию фолов – и заслужил трансфер в «Атлетико». Но сразу закрепиться в Мадриде не получится – Симеоне отправил таланта в аренду в «Валенсию» Дженнаро Гаттузо.

Агустин Марчесин – из «Порту» в «Сельту», 2 млн евро

Аргентинский вратарь не стал основным в «Порту», но «Сельте» все равно пригодится. Из Виго за одно окно уехали и многолетний первый номер Рубен Бланко, и арендованный зимой опытный Мойзес Дитуро. А кому-то в воротах играть нужно.

Оскар Мингеса – из «Барселоны» в «Сельту», 3 млн евро

Защитник оказался не нужен Хави – Мингесу даже не взяли в предсезонное турне. Поэтому Оскар поехал по привычному маршруту для каталонских воспитанников – в «Сельту». А «Барса» получит еще и процент от будущей продажи.

Борха Майораль – из «Реала» в «Хетафе», 10 млн евро

На Борху рассчитывали как на игрока подмены для Бензема, но сам Майораль оказался амбициознее. В «Хетафе» он провел прошлые полгода: был основным, забил 6 голов и помог команде избежать вылета. А «Реал» теперь ищет нового запасного форварда.

Мои Гомес – из «Вильярреала» в «Осасуну», 1,8 млн евро

«Вильярреалу» надо было продавать игроков после подписания Хосе Луиса Моралеса из «Леванте». Первый на очереди – универсальный боец под ротацию Гомес. Может выйти как на фланге атаки, так и в центре поля.

Ману Санчес – из «Атлетико» в «Осасуну», аренда

Талантливый испанский левый защитник на второй сезон подряд отправился в «Осасуну». В «Атлетико» конкуренция на его позиции слишком высокая, а в клубе поменьше Санчес играет регулярно, набирается опыта и растет в цене.

Марио Гаспар – из «Вильярреала» в «Уотфорд», бесплатно. Кико Фемения – из «Уотфорда» в «Вильярреал», неизвестная сумма

Правый защитник Гаспар начинал в «Вильярреале» еще при Мануэле Пеллегрини, но оказался не нужен Унаи Эмери. Марио поехал в Англию, в обратном направлении отправился тоже крайний защитник – воспитанник «Барселоны» Кико Фемения, который играл еще и в академии «Реала».

Янхель Эррера – из «Ман Сити» в «Жирону», аренда

Венесуэльский полузащитник пришел в «Сити» в 2017-м и с тех пор не сыграл ни матча за английский клуб – только съездил в пять аренд. В «Жирону», например, отправляется уже во второй раз. Зато в цене (по версии transfermarkt.com) вырос с 1 млн евро до 14.

Висенте Иборра – из «Вильярреала» в «Леванте», аренда

Испанского центрального полузащитника купили после неудачного отрезка в «Лестере», но раскрыться по новой Иборре так и не удалось из-за травм. «Леванте», в котором он когда-то и начинал – отличный вариант тихо закончить.

Шарль Де Кетеларе – из «Брюгге» в «Милан», 32 млн евро

Помните, два года назад этот тогда еще 19-летний атакующий полузащитник два раза прибил «Зенит» в Лиге чемпионов. И вот он уже в «Милане» – Мальдини и Массара все лето договаривались с бельгийцами о переходе главного таланта.

Даниэль Мальдини – из «Милана» в «Специю», аренда

Папа Мальдини этим летом мощно прокачивает состав любимого клуба, но это автоматически закрывает дорогу даже в обойму его сыну (нет, он не защитник, играет атакующего хавбека). Но ничего, аренды в «Специю» бывают очень полезны – пару лет назад по такому же пути отправился Томмазо Побега, на которого сейчас рассчитывают в «Милане».

Виктор Коваленко – из «Аталанты» в «Специю», аренда

Еще одна аренда для украинского атакующего полузащитника, но в этот раз уже с обязательством выкупа, если «Специя» не вылетит. Cудя по всему, Гасперини не очень верит в Коваленко.

Валентино Лазаро – из «Интера» в «Торино», аренда

Австрийский латераль уходит уже в четвертую аренду. Скорее всего, будет помогать Миранчуку на правом фланге – если Гасперини отпустит Алексея в Турин.

Матиас Весино – из «Интера» в «Лацио», бесплатно

C приходом Индзаги в «Интер» уругвайский полузащитник совсем осел в запасе. Контракт не продлили, и Весино оказался в «Лацио». 7 лет назад Матиас именно под руководством Маурицио Сарри провел прорывной сезон в «Эмполи».

Филипп Джуричич – из «Сассуоло» в «Сампдорию», бесплатно

Сербский полузащитник объездил всю Европу: «Майнц», «Бенфика», «Саутгемптон», «Андерлехт», «Херенвен», «Сампдория», «Сассуоло». В январе Филиппу стукнуло 30 – и теперь он у Марко Джампаоло. В первом же интервью Джуричич сказал, что всегда был фанатом этого тренера и его стиля.

Энцо Эбосс – из «Анжера» в «Удинезе», 4 млн евро

Два года назад пережил разрыв крестов, но успешно вернулся и в этом году снова занял место на левом фланге защиты «Анжера». Этот клуб, кстати, постепенно превращается во французский вариант «Удинезе» – каждый год устраивают распродажу, но находят новые таланты и держатся на плаву.

Федерико Бонаццоли – из «Сампдории» в «Салернитану», 5 млн евро

Бонаццоли забил 12 голов за «Салернитану» в прошлом сезоне – и выживший клуб нашел деньги на выкуп нападающего.

Лоренцо Пирола – из «Интера» в «Салернитану», аренда

Талантливый центрдеф провел прошлый сезон в «Монце» – и помог команде Сильвио Берлускони завоевать промоушн в Серию А. Сейчас Пирола едет в «Салернитану» – Галлиани на его место уже взял Карбони из вылетевшего «Кальяри».

Уоррен Бондо – из «Нанси» в «Монцу», бесплатно. Филиппо Раноккья – из «Ювентуса» в «Монцу», аренда

«Монца» не останавливается. Дибалу заманить не получилось, но из «Юве» пришел талантливый полузащитник Раноккья – не родственник защитника, пришедшего из «Интера». Центральный полузащитник Бондо во Франции тоже котировался очень высоко, хоть его «Нанси» и вылетел в третью лигу.

Йонут Неделчару – из «Кротоне» в «Палермо», неизвестная сумма

Румынский защитник в каком-то смысле повторил путь Зинченко: из «Уфы» попал в клуб City Group – шейхи купили «Палермо» этим летом. Правда, у Неделчару между двумя точками попали еще «АЕК» и «Кротоне».

Нуну Тавареш – из «Арсенала» в «Марсель», аренда

После подписания Зинченко левый защитник оказался не нужен в Лондоне – он и так был бэкапом для травматичного Тирни. Кстати, конкурентом Нуну по позиции в «Марселе» будет другой бывший игрок «Арсенала» Сеад Колашинац.

Артюр Теате – из «Болоньи» в «Ренн», 19 млн евро

Защитник из нового бельгийского поколения буквально за год в Серии А впечатлил так, что «Ренн» увидел в нем замену ушедшего в «Вест Хэм» Наифа Ажера и выложил 19 млн. Если во Франции у Теате пойдет, то на ЧМ-2022 будет основным в сборной Бельгии.

Джо Родон – из «Тоттенхэма» в «Ренн», аренда

Единственный матч «шпор» в прошлом розыгрыше АПЛ с Родоном в центре обороны закончился поражением 0:3 от «Кристал Пэлас». Зато Джо регулярно играл в Лиге конференций (но и оттуда «Тоттенхэм» вылетел). В этом сезоне попасть в основу стало еще сложнее – и валлиец укатил во Францию.

Аарон Рэмзи – из «Ювентуса» в «Ниццу», бесплатно

Валлийский полузащитник провалил финал Лиги Европы с «Рейнджерс» и расторг контракт с «Ювентусом». Восстанавливать репутацию будет во Франции – новый чемпионат даже настроил Вадима Лукомского на сентиментальный экспресс-разбор трансфера.

Каспер Шмейхель – из «Лестера» в «Ниццу», 1 млн евро

В 35 лет Шмейхель-младший впервые выехал за пределы Британии – погреться на лазурном берегу и поиграть в футбол за крепкую французскую команду. Из чемпионского состава в «Лестере» остались только Варди, Олбрайтон и Амарти. Как думаете, кем заменят Каспера в раме?

Алексис Бека-Бека – из «Локомотива» в «Ниццу», 12 млн евро

Переход, после которого в России поверили в жизнеспособность стратегии Рангника-Цорна. «Ницца», судя по трансферам этого лета, тоже настроилась выращивать молодых футболистов – из возрастных пришли Рэмзи и Шмейхель, остальные пять приобретений моложе 22 лет.

Маттиа Вити – из «Эмполи» в «Ниццу», 13 млн евро

Еще один новый талант «Ниццы». 20-летний защитник закрепился в основе клуба Серии А и ушел на повышение – став третьей рекордной продажей в истории скромного клуба (выше только Хамед Траоре и Исмаэль Беннасер).

Фоларин Балогун – из «Арсенала» в «Реймс», аренда

На место ушедшего в «ПСЖ» Экитика нашли талант из «Арсенала» – Балогун устал ждать шанса в родном клубе и кататься в аренды в чемпионшип. Возможно, во Франции молодого форварда прорвет.

Джунья Ито – из «Генка» в «Реймс», 10 млн евро

Японcкий вингер был главной целью «Реймса» на это окно – ну а что, у него в прошлом сезоне 49 матчей, 8 голов и 21 ассист. Классная статистика, готовое усиление и рекордная покупка для «Реймса».

Сеск Фабрегас – из «Монако» в «Комо», бесплатно

Сложно было найти более красивое место для жизни и игры в футбол, чем Монако, но Сеск справился – подписался с клубом Серии Б, базирующемся на озере Комо. Владельцы команды в разы богаче Берлускони и мечтают выйти в Серию А.

Марсело – из «Бордо» в «Вестерн Сидней», бесплатно

Не путайте с легендой «Реала» – тот еще без клуба. За пять сезонов во Франции бразильский центрдеф пережил и ненависть фанатов «Лиона», и изгнание из клуба из-за ужасной игры и дурного влияния на раздевалку, и крушение «Бордо». Смотаться в Австралию после такого – отличное решение.

Давид Раум – из «Хоффенхайма» в «РБ Лейпциг», 26 млн евро

За год Раум прошел путь от «Гройтер Фюрта» до клуба Лиги чемпионов и места слева в защите сборной Германии. «Хоффенхайм» получил 30 млн за игрока, которого подписал бесплатно, а «Лейпциг» теперь может не нервничать из-за возможной потери Анхелиньо.

Уилфрид Канга – из «Янг Бойс» в «Герту», 4 млн евро

Бывший нападающий французской молодежки и воспитанник «ПСЖ» ударно начал сезон в Швейцарии – 3 гола в 2 матчах. В такой форме его и выцепили в Берлин – теперь будет забивать под присмотром Сандро Шварца.

Рихедли Базур – из «Витесса» в «АЗ Алкмаар», бесплатно

Именно с ссоры с Базуром началась черная полоса Слуцкого в «Витессе». Полузащитник пересидел российского тренера, а теперь ушел на повышение в «АЗ».

Квинтен Тимбер – из «Утрехта» в «Фейеноорд», 8,5 млн евро

Квинтен – брат защитника «Аякса» и сборной Голландии Юрриена Тимбера. В отличие от брата, Квинтен не вызывался во взрослую сборную и играет в центре полузащиты. А теперь еще и выступает за заклятого соперника «Аякса» – благодаря Луи ван Галу у нас есть братское противостояние в главном дерби Голландии.

Алекс Тейшейра – из «Бешикташа» в «Васко До Гама», бесплатно

6 лет назад Тейшейра чуть не стал первой большой покупкой Клоппа в «Ливерпуле», но за 50 млн уехал в Китай. Год назад бразилец вернулся в Европу, но в «Бешикташе» провел не особо впечатляющий сезон – полузащитник бесплатно уехал во вторую бразильскую лигу в родной «Васко».

Магомед Оздоев – из «Зенита» в «Фатих Карагамюрюк», бесплатно

Полузащитник сборной России все-таки поиграет за границей – в интересной компании. В «Карагюмрюке» есть Джанер Эркин, Ахмед Муса, Колин Казим-Ричардс и Фабио Борини. А с этого лета команду тренирует сам Андреа Пирло. Круть!

Роман Еременко – в «Хельсинки», бесплатно

Роман возвращается в футбол cпустя полтора года. Новый клуб – аутсайдер финской лиги.

Эмилиано Ригони – из «Сан-Пауло» в «Остин», 3,6 млн евро

Мэттью Макконахи собирает у себя в «Остине» аргентинскую диаспору «Зенита». Дриусси уже есть, Ригони приехал, на очереди Маммана, Краневиттер и Паредес.

Хван Им Бом – из «Рубина» в «Олимпиакос», бесплатно

Зимой Хван уехал из «Рубина» в «Сеул», а сейчас воспользовался лазейкой ФИФА – полузащитник перешел к чемпиону Греции.

Рубен Семеду – из «Олимпиакоса» в «Аль-Духаиль», 3,5 млн евро

Один из главных футбольных бузотеров уехал в Катар. Год назад Семеду в Греции обвиняли в изнасиловании и домашнем насилии – защитник вернулся в Португалию, но провел за «Порту» всего 50 минут за сезон.

Пицци – из «Бенфики» в «Аль-Вахда», бесплатно

Три сезона назад Пицци выбил 18+14 в чемпионате Португалии, но потом полузащитник резко сдал – и прошлой зимой уехал в аренду в «Истанбул». Теперь 32-летний португалец улетает еще дальше – зарабатывать деньги в ОАЭ и играть у Карлуша Карвальяла.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Stu Forster, Aitor Alcalde, Marco Luzzani; globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Wagner, IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO, JosÃ© M Baldomero, IMAGO/Petzsche; Instagram/kasperschmeichel, om.27