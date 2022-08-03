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«Челси» подписал 18-летнего хавбека «Астон Виллы», у которого чуть больше 300 минут в АПЛ. Знакомимся

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Запоминайте: Карни Чуквуэмека.

«Челси» согласовал трансфер 18-летнего центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки – осталось только доработать условия личного контракта и пройти медосмотр. Фабрицио Романо докладывает, что трансфер обошелся клубу в 15 млн фунтов без учета бонусов, а сам хавбек подпишет контракт сроком на 6 лет. The Athletic пишет о 20 млн – видимо, с бонусами.

Британский журналист Назар Кинселла писал, что Томас Тухель лично убедил молодого футболиста перейти в «Челси» – для этого немец встречался с Карни, его родителями и агентом на клубной базе в Кобхэме.

•‎ На юношеском уровне Карни давно суперзвезда. В 2020-м управляющий директор «Ливерпуля» Кристиан Перслоу называл его самым талантливым 16-летним игроком Англии. 

•‎ Еще в апреле 2021 года Goal.com сообщал, что за Карни внимательно следят в «МЮ», «Ливерпуле», «Ман Сити», а также в «Ювентусе» и «Баварии». Тогда он еще выступал за «Астон Виллу» U23, но уже дебютировал за основу – сыграл 18 минут в сезоне-2020/21. Тогда же Чуквуэмеку признали игроком сезона в академии, которой он помог взять молодежный Кубок Англии.

•‎ В сезоне-2021/22 полузащитник стал регулярно привлекаться к игре за основу «Виллы» – в общей сложности сыграл 294 минуты в АПЛ и 121 минуту – в Кубке английской лиги. В Премьер-лиге даже сделал ассист – в матче с вылетевшим «Норвичем».

•‎ Прорывным для Карни стал Евро U19, проходивший в июне-июле этого года. К турниру Чуквуэмека подходил в статусе одной из главных звезд – и сверкнул ярче всех. Карни был самым опытным в составе англичан, и это ощущалось на Евро – он был хладнокровнее и умнее ровесников. В пяти матчах у него 3+2, в том числе победный гол Израилю в финале.

На чемпионате Европы Карни показал лучшие качества – технику, скорость, умение разгонять атаки и завершать их в штрафной. Например, так:

Помимо Чуквуэмеки в победном составе сборной Англии оказалось еще два игрока «Астон Виллы» – центральный полузащитник Тим Айрогбунам и атакующий хавбек Аарон Рэмзи (его старший брат Джейкоб уже играет за основу). Большой успех для академии бирмингемской команды, которая давно славится продуктивностью. Грилиш,Бэрри, Олбрайтон, Гари Кэйхилл, Агбонлахор – это все оттуда.

•‎ Фабрицио Романо сразу после Евро сообщал, что Чуквуэмекой очень интересуется «Барселона». Mundo Deportivo писал, что каталонский клуб ведет переговоры о трансфере, а Хави уже дал добро на трансфер. Но в схватке за Чуквуэмеку победителем вышел «Челси».

Вероятно, после того, как «Барса» увела Рафинью и Жюля Кунде, битва за молодого полузащитника была для «Челси» принципиальной. 

• Если искали ответ на вопрос, откуда у Карни такая фамилия, то вот ответ. Карни Чуквуэмека родился в Австрии, его родители – нигерийцы из народа Игбо («лесные жители», одна из самых больших этнических групп Африки). Потом они переехали в Англию, Карни рос в Нортгемптоне, а в 13 лет попал в академию «Астон Виллы». Его старший брат Калеб год назад тоже перешел в «Виллу», но поиграть вместе у них не получится: Карни теперь в Лондоне. Он все еще может выбирать не только клубы, но и сборные – Англию, Австрию или Нигерию.

• Кроме Чуквуэмеки «Челси» этим летом уже подписал Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и американского вратаря Габриэля Слонину. Ближайшие цели – Марк Кукурелья и Фрэнки де Йонг.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse ; globallookpress.com/Dan Minto via www.imago-images.d/www.imago-images.de, Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de

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