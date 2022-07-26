Капитан «Габалы» спас жизнь одноклубнику в Лиге Конференций. Достал ему язык, когда он рухнул на поле

Все обошлось.

Вы могли пропустить этот эпизод, но он заслуживает внимания даже несмотря на то, что произошел на прошлой неделе.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций «Фехерваром» и «Габалой» (4:1 в пользу венгров) было близко к трагедии. После игрового стыка на 34-й минуте полузащитник «Габалы» Илькин Киртимов рухнул на газон и потерял сознание.

Капитан азербайджанской команды Асиф Маммадов, как только увидел своего одноклубника в таком состоянии, моментально подлетел к нему и не позволил запасть языку Киртимова до прихода медиков – непростое зрелище.

Вскоре рядом появились врачи обеих команд, стало спокойнее.

В итоге футболист покинул поле на носилках под аплодисменты всего стадиона.

Главный тренер «Габалы» Эльмар Бахшиев отдельно выделил венгерских болельщиков: «Они поступили максимально положительно и по-человечески. Я хочу поблагодарить их за поддержку. Они показали, что понимают, как устроен футбол».

Футболиста сразу доставили в больницу – там удостоверились, что жизни Киртимова ничего не угрожает.

На следующий день азербайджанский клуб успокоил болельщиков и выложил командную фотографию с полузащитником в центре.

В четверг у «Габалы» ответный матч второго раунда – точно будет трудно отыграть 1:4, но после таких событий в первой игре особенно легко понять: намного важнее другое.

Фото: twitter.com/GabalaSC