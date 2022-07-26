Капитан «Габалы» спас жизнь одноклубнику в Лиге Конференций. Достал ему язык, когда он рухнул на поле

Все обошлось.
Вы могли пропустить этот эпизод, но он заслуживает внимания даже несмотря на то, что произошел на прошлой неделе.
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций «Фехерваром» и «Габалой» (4:1 в пользу венгров) было близко к трагедии. После игрового стыка на 34-й минуте полузащитник «Габалы» Илькин Киртимов рухнул на газон и потерял сознание.
Капитан азербайджанской команды Асиф Маммадов, как только увидел своего одноклубника в таком состоянии, моментально подлетел к нему и не позволил запасть языку Киртимова до прихода медиков – непростое зрелище.
В итоге футболист покинул поле на носилках под аплодисменты всего стадиона.
Главный тренер «Габалы» Эльмар Бахшиев отдельно выделил венгерских болельщиков: «Они поступили максимально положительно и по-человечески. Я хочу поблагодарить их за поддержку. Они показали, что понимают, как устроен футбол».
Футболиста сразу доставили в больницу – там удостоверились, что жизни Киртимова ничего не угрожает.
На следующий день азербайджанский клуб успокоил болельщиков и выложил командную фотографию с полузащитником в центре.
В четверг у «Габалы» ответный матч второго раунда – точно будет трудно отыграть 1:4, но после таких событий в первой игре особенно легко понять: намного важнее другое.
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Как вести себя взрослым, когда в прямом эфире происходит трагедия? Как объяснить ситуацию детям и уберечь их от травмы?
Фото: twitter.com/GabalaSC
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