Новые правила в «ПСЖ»: никаких опозданий на тренировки, никаких мобильных на завтраках и обедах, ужинают все вместе

Пока все довольны.

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье начал в клубе с новых правил поведения – чтобы поднять уровень дисциплины в команде. Для этого он ввел три новых правила. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш полностью его поддержал.

Вот эти правила, по данным Marca:

1. Игроки «ПСЖ» должны приезжать на утреннюю тренировку с 8:30 до 8:45. Если игроки опоздают без уважительной причины, их не пустят на базу и отправят домой.

2. На завтраках и обедах игрокам запретили использовать мобильные телефоны. Гальтье таким образом хочет сделать команду более единой – и считает это подходящим способом.‎

3. Теперь игроки будут ужинать вместе на базе в Камп-де-Лож. Раньше таких обязательных требований не было, поэтому футболисты часто разбивались на группы.

Футболисты «ПСЖ» позитивно восприняли нововведения и довольны работой с Гальтье. Особенно Неймар, про желание которого уйти из «Парижа» сообщали неоднократно. Но Гальтье хочет поработать с бразильцем и на него рассчитывает, а самого футболиста вдохновил персональный разговор с тренером.

Еще одна проблема, которая была в прошлом сезоне – позиция первого вратаря. При Почеттино Доннарумма и Кейлор Навас играли поровну, но новый коуч сразу расставил акценты: «Я понимаю, что Кейлор Навас по-настоящему разочарован из-за сложившейся ситуации, но рассчитываю на него как на нашего второго номера». Из-за этого костариканец уже подумывает об уходе – на него претендует «Наполи».

А у самого Гальтье очень высокий уровень поддержки в клубе. За него не только Кампуш, который и привел его в «ПСЖ», но и боссы клуба. «Его карьера достойна восхищения. Он добивался успеха во всех клубах, в которых работал. Его успех основан на исключительной индивидуальности, которая позволяет ему выжимать максимум из своих игроков и команд, и мышлении, полностью ориентированном на коллектив.

Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем возможности открыть следующую главу в развитии клуба вместе с Кристофом», – говорил Нассер Аль-Хелайфи.

Фото: East News/Toshifumi KITAMURA / AFP; globallookpress.com/Yoshio Tsunoda/AFLO