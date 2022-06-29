«ПСЖ» хочет продать Неймара. Это почти нереально – из-за гигантской зарплаты и нежелания играть в Англии

Дайджест слухов.

После переподписания Килиана Мбаппе вокруг «ПСЖ» раскручивается новый сюжет – возможный уход Неймара. Да, слухи о трансфере циркулируют вокруг звездного бразильца каждое межсезонье, но сейчас парижский клуб, кажется, всерьез настроен избавиться от игрока.

Что случилось?

‎‎• Еще в конце мая L’Équipe вышел с инсайдом, что отношения Неймара с Мбаппе испортились – француз хочет, чтобы бразилец ушел из «ПСЖ», и даже высмеивает игрока в приватной обстановке.

Sportbible разжег еще больше – на сайте футбольного медиа появился материал о том, что Мбаппе после продления контракта с клубом получил право влиять на кадровые решения и попросил избавиться от 14 членов команды, включая Неймара, Мауро Икарди, Маурисио Почеттино, Юлиана Дракслера, Леандро Паредеса. Килиан в твиттере назвал пост фэйком, Sportbible его удалил, а слухи об уходе Неймара заглохли на несколько недель.

‎‎•‎ Триггер новых разговоров – неоднозначный ответ президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи на вопрос, будет ли Неймар частью нового проекта. «Мы не можем обсуждать такие темы в прессе. Кто-то придет, кто-то – уйдет, это вопрос переговоров, не подлежащих оглашению», – заявил Аль-Хелайфи.

•‎ Далее появился инсайд от Foot Mercato: и катарские руководители проекта, и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на бразильца. Портал сообщал, что на Неймара уже повесили ценник, но в руководстве не понимают, интересен ли кому-нибудь трансфер 30-летнего игрока.

•‎ Переговоры с другими клубами осложняет то, что 1 июля контракт Неймара автоматически продлится до 2027 года. Там вообще интересная схема: в 2021 году «ПСЖ» продлил контракт с бразильцем до 2025 года. Затем 1 июля того же года договор автоматически продлился до 2026 года, а 1 июля 2022 года соглашение будет пролонгировано до лета 2027-го.

•‎ Позиция самого Неймара не совсем ясна. По данным журналиста France Bleu Paris Бруно Саломона, родственники бразильца сообщили руководству клуба, что игрок не планирует уходить из «ПСЖ» – при этом окружение недовольно словами Аль-Хелайфи о месте футболиста в новом проекте. RMC Sport же сообщает о другой реакции Неймара на слова президента «ПСЖ» – якобы, они его задели и он допускает возможность ухода из клуба.

•‎ Испанское издание El País, ссылаясь на источника, близкого к Аль-Хелайфи, сообщает, что «ПСЖ» уже связался с отцом Неймара и сообщил ему, что клуб подыщет бразильцу новую команду.

«Юве», «Барса», «Челси», «МЮ» и «Ньюкасл» – возможные претенденты на Неймара. Но переговоров нет

•‎ За новостями о возможном уходе Неймара появились трансферные инсайды. Diario Sport писал, что «Ювентус» рассматривает бразильца по просьбе главного тренера Массимилиано Аллегри. As подтвердил факт интереса, но отметил, что переход маловероятен из-за неготовности туринцев платить Неймару увесистую зарплату. В «ПСЖ» бразилец зарабатывает 4 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

•‎ Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV, «Барселоне» предложили подписать форварда за 50 миллионов евро. Это не окончательная цена – возможен торг. Неймар не рассматривается целью каталонцев номер один – «Барса» хочет Роберта Левандовского.

•‎ Еще в конце мая проходила информация об интересе к нападающему со стороны «Челси». По сведениям Sky Sport Deutschland, игра бразильца нравится Томасу Тухелю – тут все тоже упирается в зарплату. Никаких переговоров на данный момент нет.

Но защитник «Челси» Тиаго Силва сильно подогревает интерес: «Неймару следует перейти в «Челси». Так будет лучше для всех. Я ничего не знаю о сделке, но в нее хочется верить».

•‎ «МЮ» может приобрести Неймара в случае ухода Криштиану Роналду – инсайд от RMC Sport. Также существует вариант с «Ньюкаслом» – новые владельцы из Саудовской Аравии явно не против заполучить звезду такого масштаба, хотя их трансферная кампания заточена под перспективных талантов, а не готовых мегазвезд.

• Как видим, большинство слухов – вокруг английских команд. Встречное сомнение от Неймара – он много раз говорил, что ему не очень нравится идея игры в Англии из-за климата.

Кажется, этим летом о бразильце будут говорить много. Как всегда.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, David Ramos