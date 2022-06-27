Радужные цвета окутали арену в Норвегии. Это акция поддержки жертв стрельбы в Осло

«Разнообразие нельзя убить».

В чемпионате Норвегии необычный перфоманс – фанаты «Волеренги» перед матчем с «Оддом» (0:1) заволокли арену дымом в радужных цветах.

Повод для акции трагичный. На выходных в центре Осло открыли стрельбу возле гей-клуба – два человека погибли, около 20 пострадали (трое в тяжелом состоянии). Вскоре после инцидента полиция задержала подозреваемого. О мотивах нападавшего неизвестно, однако атака произошла за несколько часов до начала ЛГБТ-парада, который из-за случившегося отменили.

Матч «Волеренги» начался с минуты молчания, после чего фанаты поддержали пострадавших.

На фан-секторе также появился баннер: «Разнообразие нельзя убить».

Сейчас болельщики «Волеренги» считаются лучшими в Норвегии, но так было не всегда. Фан-движение Klanen («Клан») основали в 1991-м и вплоть до 1997-го они имели репутацию, связанную с насилием и расизмом. Это нравилось не всем фанатам – и постепенно они сами изменили представление о себе.

«Мы превратились из 400 уродливых друзей в более чем 12 тысяч достойных болельщиков, – говорил пресс-секретарь «Клана» Кристиан Кьельсен в интервью NRK.

Показательной стала история из сезона-1997, когда у клуба из Осло не оказалось титульного спонсора. Фаны, которые тогда активно боролись с расизмом, вышли с обращением, в котором предложили команде играть с надписью: «Волеренга» против расизма».

«Раньше у них была группа с немалым количеством асоциальных элементов, – рассказывал исследователь темы насилия Рагнхильд Бьорнебекк. – Некоторые использовали явно расистские кричалки. Было много драк, когда они ездили в разные места. Затем они приняли меры, чтобы изменить это. Они не захотели иметь у себя такой тип культуры».

И хотя без происшествий все равно не обходится, фаны «Волеренги» чаще всего демонстрируют образцовое боление. И красочные пирошоу – часть такой поддержки.

Фото: Twitter/ValerengaOslo