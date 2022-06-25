Главные трансферы недели: Лукаку вернулся в «Интер», Гетце – в Бундеслигу, «Ноттингем» провернул рекордную покупку

Переходы, переходы, переходы.

Уже конец июня, большие клубы разгоняются на трансферном рынке.

Мы собрали главные переходы за прошедшую неделю.

Ромелу Лукаку – из «Челси» в «Интер», аренда за 8 млн евро

У бельгийца снова не пошло в «Челси», поэтому он уговорил клуб отпустить его назад в «Интер». Ради этого Ромелу пошел на сокращение зарплаты на 30%. И да, год назад за Лукаку заплатили 113 млн евро. Официально о переходе объявят на следующей неделе.

Найеф Агерд – из «Ренна» в «Вест Хэм», 35 млн евро

Марокканец – один из лучших защитников Лиги 1. Он очень хорош в продвижении мяча, прекрасен в верховых единоборствах, плюс 26-летний марокканец – левша.

Ромен Саисс – из «Вулверхэмптона» в «Бешикташ», бесплатно

А вот этот марокканский левоногой ЦЗ уезжает из АПЛ. Саиссу уже 32 года, «Вулвз» хотели продлить контракт, но не договорились по зарплате. Ромен едет в Турцию.

Ник Поуп – из «Бернли» в «Ньюкасл», 11,5 млн евро

«Ньюкасл» перевозит главных игроков «Бернли» к себе. Не такие уж и большие деньги за голкипера сборной Англии.

Гэвин Базуну – из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон», 14 млн евро

Армель Белла-Кочап – из «Бохума» в «Саутгемптон», 10 млн евро

«Саутгемптон» при новом владельце закупается молодыми талантами. Вратарь Гэвин Базуну прошел академию «Ман Сити» и уже дебютировал во взрослой сборной Ирландии. Белла-Кочап к 20 годам – основной защитник «Бохума» в Бундеслиге и немецкой молодежке. Перспективно!

Тайво Авонийи – из «Униона» в «Ноттингем Форрест», 20,5 млн евро

Нигерийский нападающий несколько лет числился в «Ливерпуле», но не мог получить разрешение на работу в Англии. После нескольких аренд в Бундеслигу Тайво ушел в берлинский «Унион», где в прошлом сезоне настрелял 15 голов – и стал рекордной покупкой вернувшегося в АПЛ «Ноттингема».

Антонио Рюдигер – из «Челси» в «Реал», бесплатно

«Реал» официально объявил о трансфере. Теперь оборона в Мадриде станет еще сильнее.

Лукас Аларио – из «Байера» в «Айнтрахт», 6 млн евро

Аргентинцу выдавали большие авансы, но на них он так и не заиграл. Сейчас в «Байере» слишком серьезная конкуренция в атаке (Шик, Азмун, Гложек), поэтому Аларио поехал в «Айнтрахт» в пару к Рафаэлю Борре – с колумбийцем они вместе немного поиграли за «Ривер Плейт».

Марио Гетце – из «ПСВ» в «Айнтрахт», 4 млн евро

Еще одно усиление «Айнтрахта» – чемпион мира. В прошлом сезоне Марио показал неплохую статистику: 45 матчей, 9 голов, 10 ассистов. С такой формой стоило задуматься над возвращением в Бундеслигу.

Бурак Йылмаз – из «Лилля» в «Фортуну Ситтард», бесплатно

Турецкий бомбардир провел во Франции два очень разных сезона. Сначала дотащил «Лилль» до чемпионства, а потом сильно сдал. В кампании-2021/22 у Бурака всего 7 голов за 38 матчей. В Голландию его отпустили бесплатно. Контракт подразумевает, что после завершения карьеры Йылмаз останется для получения тренерской лицензии.

Маркос Антонио – из «Шахтера» в «Лацио», 8 млн евро

Из «Лацио» летом ушел Лукас Лейва, но ему быстро нашли замену – из «Шахтера» забрали 22-летнего бразильца. Этим летом у Маркоса будет ускоренный курс обучения сарриболу.

Гульельмо Викарио – из «Кальяри» в «Эмполи», 8,5 млн евро

Молодой вратарь провел отличный сезон в аренде в «Эмполи» – команда выкупила его. Если верить инсайдам, это не последний переход Гульельмо этим летом – им интересуются команды покрупнее, а «Эмполи» выиграет в деньгах.

Джованни Симеоне – из «Кальяри» в «Верону», 10,5 млн евро

Сын Диего провел мощнейший сезон в аренде в «Вероне». Больше него в Серии А забили только Влахович, Иммобиле и Лаутаро. А «Кальяри» неплохо так разбогател благодаря парочке успешных аренд.

Агустин Альварес – из «Пеньяроля» в «Сассуоло», 12 млн евро

В Европу приехал еще один уругвайский нападающий – 21-летний Агустин наколотил 34 мяча в 89 матчах за «Пеньяроль». Парень был близок к трансферу в «Фиорентину» еще зимой, но клубы не сошлись в цене. Теперь в «Сассуоло» надеются, что Альварес пойдет по стопам Форлана, Кавани, Суареса и Дарвина Нуньеса.

Андреа Раноккия – из «Интера» в «Монцу», бесплатно

Центральный защитник играл за «Интер» с 2010 года. Основным так и не стал, зато всегда был готов подстраховать. В 34 года он решился на серьезный карьерный шаг – переход в «Монцу» Сильвио Берлускони. Хорошо, что из Милана ехать недалеко.

Йоанн Лепенан – из «Кана» в «Лион», 4,25 млн евро

За талантливым опорником гонялась половина Лиги 1, «Атлетико» и «Арсенал», но он едет в «Лион». Помимо 4,25 млн евро, «Кан» получит 10% от будущего трансфера и до 2,5 млн евро бонусами.

Станислав Крицюк – из «Зенита» в «Жил Висенте», бесплатно

В «Зените» вратарь никак не мог оправиться от травм, поэтому возвращается в ставшую уже родной Португалию. «Жил Висенте» в прошлом сезоне занял пятое место – сразу за грандами и «Брагой».

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Фото: Gettyimages.ru/Thomas Eisenhuth; globallookpress.com/Cristiano Mazzi, David Klein