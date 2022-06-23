Интервью Зидана к юбилею: Перес звал в «Реал» на салфетке, журналисты шпионили 100 дней, Матерацци не оскорблял его мать

К 50-летию Зинедин Зидан неожиданно вышел на публику и порадовал болельщиков большим интервью. Зизу поговорил с французским L’Equipe о «Реале», ЧМ-2006 и планах на будущее

Выбрали главное.

Как перешел из «Юве» в «Реал»: предложение Переса на салфетке и 100 дней слежки от журналистов

• Переезд Зидана в Мадрид – способ прокачать карьеру в 29: «У меня не было другого выхода. Тогда мне только исполнилось 29, уже был некоторый опыт. Но я понимал, что упускаю возможность поиграть за «Реал». В какой-то момент мне понадобился этот вызов, чтобы продвинуть карьеру».

• Президент «Реала» позвал его в клуб на бумажной салфетке: «Флорентино Перес – человек, который не шутит. Когда он говорит «Давайте сделаем это», все выполняет. У меня даже есть история, над которой я смеюсь до сих пор. Мы сидели с ним за большим столом в Монако на гала-ужине. Причем не рядом друг с другом. Когда меня пригласили получить награду, Перес протянул мне салфетку. Внутри было написано: «Хочешь играть за «Реал?»

И я ответил ему там же: «Да». До сих пор удивляюсь, почему я написал на английском. Ведь мог бы ответить «oui», так как он говорит по-французски, или «sí» по-испански, но я написал «yes» – с этого все и началось».

• Первые месяцы за Зиданом постоянно следили испанские журналисты: «Когда я приехал в Мадрид в 2001-м, в течение 100 дней у меня за спиной постоянно находились люди. Пресса следила за мной с утра и до вечера больше трех месяцев. Затем журналисты бросили это, потому что я был бесполезен для них. Они видели мою скромную жизнь, в этом не было ничего исключительного».

• Сейчас Зизу не забывает про «Мадрид» и иногда посещает домашние матчи команды: «Я все еще сохраняю отношения с клубом. Хожу на «Сантьяго Бернабеу», когда бываю в Мадриде. Мои дети и друзья тоже получают от этого удовольствие. Еще я посетил финал ЛЧ против «Ливерпуля» на «Стад де Франс».

ЧМ-2006: травмировался против Испании, великой историей с Матерацци не гордится

• Зизу впервые рассказал про повреждение, которое получил в 1/8 финала с Испанией на ЧМ-2006:

«Я получил травму против Испании, когда забивал третий гол в концовке игры. Об этом почти никто не знал. Я ходил на тесты – по их результатам сказали, что я не смогу сыграть против Бразилии. Говорю: «Что? Не может быть, чтобы я не сыграл в этом матче». Медицинский персонал сделал все возможное, чтобы я вышел. Каждый матч мог стать для меня последним, но не сыграть против Бразилии было невозможно».

• Великую сцену с Матерацци тоже вспомнили: «В тот день моя мама очень устала. Я несколько раз разговаривал с сестрой по телефону и знал, что матери нездоровится. Вроде бы несерьезно, но все равно вызывало беспокойство.

Матерацци тогда не упоминал мою мать. Он часто говорил, что не оскорблял ее, и это действительно правда. Но он задел мою сестру Лилу, которая в то время находилась рядом с матерью. Этим Матерацци меня спровоцировал. Тем поступком я не горжусь, но это часть моей биографии. В то время я был более слабым».

Тройной триумф в ЛЧ не случайность, пятый этаж отеля – символ побед

• Зидана не могли не спросить про три победы в ЛЧ подряд – брал титулы с «Реалом» в 2016-м, 2017-м и 2018-м.

«Меня не удивило, что мы выиграли Лигу чемпионов так быстро после моего назначения главным тренером, потому что когда я что-то делаю, я совершаю это исключительно для побед. Я живу, чтобы побеждать. Не могу делать это всегда, но постоянно преследую именно эту цель.

Победа в Лиге чемпионов никогда не бывает везением. Тем более три раза подряд. Это тяжелая работа. Работал как сумасшедший. Даже когда я был дома, мой мозг оставался на стадионе, думая о следующей тренировке».

• Чемпионат Испании в роли тренера Зизу брал два раза – в 2017-м и 2020-м. Француз очень ценит эти трофеи: «Выиграть Лигу Чемпионов – это фантастика, но самое сложное и самое лучшее после целого сезона – взять Ла Лигу».

• Символ многих побед для Зидана – цифра пять. Отсюда и игровой номер в «Реале», и количество Кубков ЛЧ:

«Если однажды кто-то посмотрит на место цифры 5 в моей жизни, пусть покопается, там есть невероятные вещи. Например, я был причастен к пяти победам в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом»: одна в качестве игрока (2002-й), еще раз в качестве помощника Карло Анчелотти (в 2014-м) и три в качестве главного тренера (2016-й, 2017-й и 2018-й). Заселяясь в отель на пятый этаж, я выигрываю матч – 99%!»

Планы на будущее: хочет возглавить сборную Франции, от варианта с «ПСЖ» не отказывается

• Зидан все еще ждет возможности поработать с национальной командой: «Хочу продолжать тренировать. Надеюсь, однажды я стану тренером сборной Франции. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл с национальной командой. Я играл в сборной, и это лучшая вещь из тех, что когда-либо случались со мной!

Это должно произойти, но не знаю, как скоро. Сейчас есть команда, перед которой стоят свои цели. Но если такая возможность появится, то я буду готов. А потом – почему бы не оказаться в проекте, где я сам был бы лидером? Например, стать президентом клуба или менеджером».

• Но вариант с «ПСЖ» Зидан не отбрасывает – там как минимум говорят на его родном языке, что для Зизу очень важно.

«Никогда не говори никогда. Особенно когда ты тренер. Когда я был игроком, у меня был выбор – я мог пойти почти в любой клуб. Нет списка из 50 команд, в которых я мог бы поработать как тренер. Есть два или три варианта. Если я прихожу в клуб, то только ради побед. Я говорю это со всей скромностью. Вот почему я не могу пойти в любой клуб.

Например, язык. Некоторые условия осложняют ситуацию. Когда кто-то говорит мне: «Хочешь поехать в Манчестер?» Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве. Знаю, есть тренеры, которые работают с клубами, не зная языка. Но у меня иной метод.

Для побед нужно, чтобы многое совпало. Это глобальный контекст. Лично я знаю, что мне необходимо для этого», – заявил Зидан.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Matthias Hangst; globallookpress.com/imago sportfotodienst; lequipe.fr