«Мы, черт возьми, просто сожгли кучу денег». Директор «МЮ» обсудил проблемы с фанатами в пабе – а потом разговор слили

Трансферы, Глейзеры, кошмарный сезон.

«Манчестер Юнайтед» вновь в центре скандала: в соцсетях всплыли записи, на которых исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, общаясь с фанатами, называет прошлый сезон «чертовым кошмаром» и признает непомерные трансферные траты.

Откуда записи? И что за встреча?

В субботу Арнольду (1 февраля сменил в роли CEO Эда Вудворда) сообщили о готовящемся рядом с его домом в Чешире протесте. Причина недовольства – медлительность на трансферном рынке и владельцы «МЮ», семья Глейзеров.

Организаторами выступили около 12 активистов из фанатского объединения «1958» (в апреле группа организовала акции перед домашним матчем с «Норвичем»). Арнольд выбрал активную линию поведения и направился к ним в местный паб, чтобы поговорить лицом к лицу.

Присутствующие записали разговор и выложили в интернет.

«Мы просто сожгли кучу денег», «Прошлый сезон был чертовым кошмаром» – разговор вышел откровенным

Таблоиды с радостью растянули откровения Арнольда на цитаты:

• « Чертов кошмар. Я ненавидел каждую его минуту », – так CEO «Манчестер Юнайтед» охарактеризовал сезон-2021/22, который клуб закончил на 6-м месте в 35 очках от чемпионов из «Ман Сити».

• « Мы, черт возьми, просто сожгли кучу денег . Мы потратили миллиард фунтов на футболистов, больше всех в Европе. Я не в восторге от того, в каком мы положении, мне это не очень приятно, мы должны разобраться. Нельзя просто прийти на тренировочную базу и сказать: «Покажите, где тут наш миллиард».Я думаю, что мы исторически не очень хорошо тратим средства. Мы выкинули огромные суммы», – объемное высказывание, в котором, кажется, прилетело и Вудворду, предшественнику Арнольда, которого много критиковали за трансферные промахи.

• «Деньги не определяющий фактор в том, кого мы хотим подписать. Главный тренер хочет [Де Йонга], и менеджерами проделана большая работа. Он отличный футболист.

100 миллионов? 200? Я не знаю. Подпишите того, кого вы хотите, блин. Вы хотите, чтобы я сам покупал игроков? Мы делаем все возможное, чтобы закрыть сделку. Я уже много дней занят этим вопросом. С деньгами проблем нет, но есть некоторые препятствия, о которых я не могу говорить.

Слушайте, мы делаем все, чтобы заполучить Де Йонга, и я говорю вам, что необходимые средства у нас есть», – так Арнольд парировал упреки в нерасторопности клуба на рынке и затормозивших переговорах с «Барселоной» по поводу трансфера Френки Де Йонга. Голландского полузащитника в «Юнайтед» очень ждет новый тренер Эрик Тен Хаг.

• «Деньги должны откуда-то поступать. Они [семья Глейзеров] могут не нравиться вам. Но если вы хотите, чтобы пришел кто-то другой, они должны видеть, что болельщики любят клуб и команду», – реплика в защиту Глейзеров.

• Еще Арнольд сообщил, что « два источника утечек из раздевалки покинули клуб ». Конкретных имен нет, но на всякий случай: летом из «МЮ» ушли 6 игроков – Поль Погба, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Неманя Матич, Хуан Мата и Ли Грант.

• «Посмотрите на наших молодых игроков. У них были ужасные дни [после Евро]. Рэшфорд, Санчо... После всех оскорблений они провели трудный сезон. Не удивлен, что их уверенность подорвана».

«МЮ» уже как-то отреагировал?

В воскресенье от лица клуба вышло заявление: «Ричард узнал, что группа болельщиков собралась в пабе рядом с его домом. Он встретился с ними, купил выпивку, выслушал мнения и объяснил, что клуб делает для достижения успеха на поле, улучшения стадиона и укрепления взаимодействия с фанатами».

Еще «Манчестер Юнайтед» нашел неожиданного защитника – Джейми Каррагера. Бывшему игроку «Ливерпуля» не понравилось, что видео с Арнольдом слили в соцсети. «Каждый болельщик, ноющий из-за невозможности напрямую выйти на топ-сотрудников в его клубе, вот причина, почему это не получается», – твитнул Джейми.

Как «МЮ» тратит – действительно «сжигают кучу денег»?

Можно спорить с формулировкой Арнольда, но краткий ответ прост – «да».

После мартовского вылета от «Атлетико» в 1/8 мы подсчитали, сколько «Ман Юнайтед» тратит на трансферы. За точку отсчета взяли последний успех клуба в Лиге чемпионов – финал-2011.

Получилось внушительно:

1,3 млрд на трансферы за 11 лет, максимум в ЛЧ – 1/4 финала. Так работает «МЮ»

Пока конкуренты делают люксовые покупки, «МЮ» не торопится

Трансферное окно в Премьер-лиге открылось лишь 10 июня, но болельщики уже нервничают. Напрягает активность конкурентов: «Ман Сити» подписал Эрлинга Холанда, «Ливерпуль» вложился в Дарвина Нуньеса, «Тоттенхэм» берет игроков для Антонио Конте – Иван Перишич, Ив Биссума из «Брайтона». «Манчестер Юнайтед» же пока лишь сообщил об уходе футболистов с истекающими контрактами.

По информации Sky Sports, «МЮ» активно работает по игрокам, ранее связанными с Тен Хагом. Центр полузащиты – приоритет после ухода Погба, Матича и Маты.

Продолжаются переговоры с «Барселоной» по Френки де Йонгу. Каталонцы оценивают голландца в 80+ млн, но «Юнайтед» верит в снижение цены и знает о финансовых проблемах «Барсы». Кроме того, сам Френки сейчас в отпуске после игр за сборную.

Также «Юнайтед» делал запросы по вингеру «Аякса» Антони. Еще клуб заинтересован в защитнике «Аякса» Юрриене Тимбере.

Но здесь все непросто: трансфер Тимбера подвис после комментариев тренера сборной Нидерландов Луи Ван Гала, заверившего, что не возьмет защитника на ЧМ, если тот не будет регулярно играть в клубе. Для перестраховки Тимбер якобы намерен остаться в «Аяксе».

Еще одна потенциальная цель – Кристиан Эриксен, за полгода в «Брентфорде» вернувшийся на топ-уровень. Датчанин определится с будущим в ближайшее время.

Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United, Dean Mouhtaropoulos