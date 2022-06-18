«Барса» хочет посадить Пике на скамейку – он упирается, готов к новому понижению зарплаты

Потенциальные сменщики – Кунде или Кулиабали.

В Испании пишут, что Жерар Пике встретился с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой – разговор получился очень жарким. «Если хватит смелости, приведи в «Барсу» лучшего защитника мира. Он будет запасным», – заявил Жерар руководству.

Журналист Хави Валлс в программе Onze добавил деталей: Пике пообещал президенту сконцентрироваться исключительно на футболе. Он перестанет управлять бизнесом на ближайшие два года – пока не истечет его контракт с клубом. Еще Жерар заявил, что видит себя основным защитником «Барселоны».

У Пике огромная зарплата – «Барса» хочет ее понизить и плавно усадить Жерара в запас

Да, Жерар обходится «Барсе» очень дорого. В его изначальном контракте был прописан оклад в 12 млн евро – один из самых крупных в команде. Но в прошлом году Пике пошел на уступки и помог клубу заявить новичков: отложил часть зарплаты, на время кризиса ужался до 5 млн.

Остальные деньги Жерару полагаются летом 2023-го: инсайдер Луис Рохо сообщил, что набежало уже порядка 40 млн евро. Еще в контракте Пике, который действует до 2024 года, предусмотрен бонусы за лояльность (7,5 млн евро) и процент матчей (3,3 млн) – их активируют, если испанец сыграет 40% игр в сезоне-2022/23.

Но в новой реальности «Барса» не считает, что Пике стоит таких денег, и плавно ведет его к лавке. Надежный Фернандо Поло писал, что Хави не только боится травматичности защитника (в сезоне-2021/22 провел 85 дней в лазарете), но и считает, что Жерар не пройдет в старт по спортивному принципу. Пике же уверен в обратном: он хочет играть в основе и готов к конкуренции.

Плюс остается проблема с финансами. Из кризиса клуб пока не выбрался, поэтому снова просит Пике и остальных ветеранов, Жорди Альбу, Серджи Бускетса и Серджи Роберто ужаться. Писали, что с этим пока сложности, но Жерар после разговора с Лапортой и Хави чуть смягчился.

Это косвенно подтвердил и вице-президент «Барсы» по финансовым вопросам Эдуард Ромеу: «У меня очень близкие отношения с Жераром. Пике всегда сотрудничал с нами, и я уверен, что он сделает это снова».

Зарплата в обмен на место в составе?

Пике пообещал на время завязать с бизнесом. Рассказываем каким

Жерар – главный бизнесмен среди футболистов. Последние 12 лет он старательно выстраивал империю – изучал экономику в каталонской бизнес-школе ESADE и бизнес в Гарварде, а потом применял знания на практике – основал холдинг Kosmos (футбольные и теннисные инициативы плюс продакшн). И попутно обрастал связями.

Но главные бизнес-дела Жерара начались в 2017-м, когда он основал компанию Kosmos Holding. При помощи нее он хочет перевернуть мир спортивного бизнеса и медиа. Для этого развивают три основных направления: футбол, теннис и продакшн. Первый крупный проект – документальный фильм про мучительные размышления Антуана Гризманна и его решение остаться в «Атлетико».

В декабре 2018-го компания поглотила «Андорру» – на тот момент клуб играл в пятом испанского дивизионе и не рвался в элиту. Но за пять лет Пике вывел его в Сегунду (второй по силе дивизион Испании), хотя формально у Жерара даже нет должности в клубе.

Босс футбольных вертикалей компании Kosmos Holding рассказал Sports.ru, что Жерар контролирует в «Андорре» весь процесс, помогает контактами и дает советы. Проще говоря, нагрузка на Пике минимальная: «Андорра» функционирует и без его прямого участия, плюс проект курируют умные мужчины с гарвардскими степенями.

Еще в начале 2018-го Пике вписался в принципиально новое дело: его компания стала основным инвестором теннисного Кубка Дэвиса. Пике мечтал изменить этот турнир с 23 лет, превратив его в аналог футбольного чемпионата мира. «Я работаю над ним в режиме 24/7. Это проект всей моей жизни, и я думаю, что мы на правильном пути. Когда есть мечта, нужно за нее биться», – рассказывал Пике о начале работы над Кубком Дэвиса.

И последнее: вы ведь помните сливы переговоров Пике с главой Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом? Тогда переговоры по Кубку Испании в Катаре велись через компанию Kosmos, которой владеет Пике. Сам Жерар предлагал формат проведения и договаривался по деньгам. В итоге Kosmos получил за сделку 6 млн евро, а еще по 4 заберет за каждый проведенный турнир. Все остальные подробности – ниже по ссылке.

Какого защитника хочет привезти «Барса»?

Основной вариант – Калиду Кулибали. Сенегалец отклонил предложение «Наполи» о новом контракте, поэтому рассматривает предложения от других клубов. По информации Corriere dello Sport, за защитником еще следят «Челси» и «ПСЖ», но интерес каталонцев – самый предметный. В издании уточнили: за Кулибали попросят минимум 40 млн евро, для нынешней «Барсы» это очень приличный ценник.

Еще маячит персона Жюля Кунде. Mundo Deportivo писал, что защитник хочет перейти в «Барселону», но есть претенденты с деньгами – «Челси» или «Ньюкасл». Каталонцы знают, что Жюль стоит 65-70 млн евро, но постараются уговорить «Севилью» снизить требования. В сделку могут включить Серджиньо Деста или Франсишку Тринкау.

Фото: globallookpress.com/Meng Dingbo, Lex Zea, Matej Divizna