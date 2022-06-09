«Не могу нормально дышать». Блаттеру стало плохо за час до суда – ему вместе с Платини грозит до 5 лет тюрьмы за коррупцию

Дело тянется еще с 2015-го.

Что происходит?

В среду в Швейцарии начался суд над бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером и экс-руководителем УЕФА Мишелем Платини. Блаттера планировали допросить сразу, но за час до назначенного времени 86-летний экс-функционер пожаловался на проблемы со здоровьем и попросил перенести процедуру на следующий день. Его просьбу удовлетворили.

«Я плохо себя чувствую. Эта проблема появляется у меня время от времени. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на допросе», – сообщил Блаттер шепотом. Экс-глава ФИФА выразил надежду, что завтра ему станет лучше.

Каждый день суд будет заседать только до обеда из-за состояния здоровья Блаттера.

Суд? У них опять проблемы?

А они для Блаттера и Платини еще и не заканчивались. Нынешний процесс завершает сагу, которая началась еще в 2015-м. Тогда их вместе с рядом других футбольных чиновников задержали за участие в коррупционных схемах.

И даже спустя серию апелляций функционеры получили приличные наказания: Блаттер остался без права на футбольную деятельность на шесть лет и 10 месяцев, а Платини – на 4 года (в 2019-м дисквалификация истекла). Причем Блаттер за это время словил еще одну – 6 лет за незаконные премии близкому окружению.

А в чем вообще вопрос?

В 2011 году они организовали выплату двух миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов) якобы за консультационные услуги, которые оказывал Платини в период с 1998-го по 2002-й. На тот момент Блаттер уже занимал пост президента ФИФА, а Мишель был одним из его советников. Платеж на 2 млн провели по официальным каналам, поэтому еще 229 тысяч франков отошли в социальные фонды.

Почему всех смутил этот платеж? Все из-за разницы во времени. Работа, которой занимался Платини, была завершена в 2002 году, а деньги пришли только через 9 лет – как назло, прямо перед президентскими выборами, об участии в которых он какое-то время размышлял. Получив деньги, Мишель не стал баллотироваться и поддержал Блаттера.

«В 1998-2002 годы я получил только часть от оговоренной зарплаты. Тогда ФИФА проинформировала меня о том, что не сможет выплатить всю сумму. Но я никогда не сомневался, что остаток в итоге будет выплачен», – говорил Платини в конце сентября 2015-го.

За семь лет Блаттер и Платини так и не предоставили вещественных доказательств невиновности – лишь говорили, что выплату для Платини оформили в рамках закона, а договорились о ней устно.

Но следствие считает, что эти деньги стали платой за две услуги: первое – отказ Платини от участия в выборах президента ФИФА в 2011-м , а второе – гарантия поддержки Йозефа Блаттера со стороны европейских федераций.

«Я абсолютно уверен в себе, светит солнце... И я в хорошем настроении. Я знаю, что не сделал ничего противозаконного. Моя жизнь была посвящена футболу, в течение 45 лет я работал в ФИФА. Моя жизнь – это футбол», – сказал Блаттер перед слушанием.

«Я убежден, что справедливость восторжествует полностью и окончательно после стольких лет диких обвинений и клеветы. Мы докажем в суде, что я действовал предельно честно, что выплата оставшейся зарплаты была причитающейся мне и является совершенно законной», – пообещал Платини.

Когда все закончится? Какое наказание возможно?

Скоро все узнаем. Мишеля Платини заслушают в суде уже в пятницу, а весь процесс планируют завершить до 22 июня. А уже 8 июля вынесут вердикт: если Блаттера и Платини признают виновными, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann