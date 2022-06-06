Вау, пента-трик от Месси! Второй за карьеру, первым грохнул «Байер» в ЛЧ

После яркого триумфа в Финалиссиме аргентинцы сыграли товарищеский матч против Эстонии – и устроили ей погром (5:0). Все мячи на счету шикарного Лео Месси: один с пенальти и четыре с игры.

«Он как Рафа Надаль, что тут скажешь? Не осталось слов, чтобы описать его. Месси уникален, тренировать его – это удовольствие. Я благодарю Лео. Он достояние не только Аргентины, но и мирового футбола», – сиял после матча тренер сборной Лионель Скалони.

Месси забил 3+ гола в 56-й раз. Лидер – Роналду (60)

• Месси забил 86 голов за Аргентину и вышел уже на четвертое место среди бомбардиров сборных – обогнал Ференца Пушкаша, до рекорда Криштиану – 31 мяч.

• За 2022-й Лео оформил 11 голов и 12 ассистов в 22 матчах. А за сборную он вообще разрывает: в 4 последних играх настрелял 6+2.

• Матч с Эстонией стал 56-м в карьере Месси с 3+ голами. Расклад по голевым свершениям такой:

3 гола – 48 игр

4 гола – 6 игр

5 голов – 2 игры

До этого 4+ мячей Месси забивал только в официальных играх. Покеры: 5 в Ла Лиге и 1 в Лиге чемпионов, против «Арсенала» в апреле 2010-го. Первый пента-трик в карьере тоже был в ЛЧ, о нем вот-вот расскажем.

• Тут не обойтись без сравнения с Криштиану Роналду. Португалец лидирует: 60 раз забивал минимум трижды – у Месси 56. Покеры: 8 против 6 в пользу Криштиану. Зато теперь равенство по пента-трикам (2:2). Свои пятерки португалец положил «Гранаде» и «Эспаньолу» в Ла Лиге.

Первый пента-трик Месси – «Байеру» в 2012-м

Прошло уже больше 10 лет. Тогда «Барса» разгромила «Байер» в 1/8 финала ЛЧ – 7:1.

В первой игре каталонцы победили 3:1, Лео сделал 1+1. Любопытный факт: аргентинец играл с ужасной головной болью, которую гасил парацетамолом.

Благодаря ответному матчу мы узнали разницу между больным и здоровым Месси – готовый Лео оформил первый пента-трик в истории турнира.

Кроме Лео в том матче блистал Кристиан Тельо – закинул дубль. Сейчас пылит за «Бетис» и до гранда больше точно не дорастет (ему уже 30). «Байер» ответил только голом Карима Бельараби в самой концовке.

Месси скромничал: «Самое главное, что все эти голы приблизили нас на один шаг к победе в Лиге чемпионов, – говорил Лео после матча. – Мы очень хотели пробиться в четвертьфинал турнира и сделали это. «Барса» играла превосходно, показав настоящий спектакль с красивыми моментами».

Но забрать ЛЧ-2011/12 у Лео вместе с «Барселоной» не получилось: после победы над «Миланом» (3:1 по сумме двух матчей) в полуфинале уступили будущему триумфатору турнира «Челси» (0:1 и 2:2).

Фото: East News/AP Photo/Alvaro Barrientos; Gettyimages.ru/David Ramos