План «Интера» по обратному захвату чемпионства: подписать Дибалу и Мхитаряна, продлить Индзаги и Шкриньяра

Точечное усиление.

«Интер» уступил чемпионство в Серии А «Милану», но уже готовится возвращать золото в следующем сезоне. И укрепляет состав: сохраняет нынешних звезд и подписывает новых.

•‎ Свободным агентом в «Интер», скорее всего, придет Пауло Дибала. Аргентинец уходит из «Ювентуса» и ведет переговоры с миланцами. Есть и другие варианты (например, его зазывает в «Тоттенхэм» Антонио Конте), но именно «Интер» – главный претендент.

Нерадзурри предлагают Дибале контракт меньше, чем в «Ювентусе» – 5,5-6 млн евро в год с бонусами до 1,5 млн евро. Столько же (7 млн евро) он зарабатывал в «Юве», но там такая сумма была прописана как оклад.

•‎ Еще один потенциальный новичок – Генрих Мхитарян, у которого истекает контракт с «Ромой». Армянскому игроку нравится вариант с «Интером», миланцы настроены серьезно. Но у него есть и предложение о продлении от «Ромы».

•‎ С января нерадзурри следят за Глейсоном Бремером из «Торино» – центрдеф в компанию к Милану Шкриньяру. Но им интересуются и другие топы вроде «Ювентуса», конкретики пока нет.

•‎ Хотят удержать и самого Шкриньяра. У лидера защиты еще год по текущему контракту, но и он сам, и «Интер» намерены подписать новое соглашение – до 2027-го.

•‎ Главного тренера Симоне Индзаги тоже не планируют терять: в ближайшее время с ним продлят контракт до 2024 года с опцией еще на один сезон.

•‎ Ивану Перишичу «Интер» предложил новый контракт, но пока не получил ответа – хорват решит в ближайшее время. У него еще есть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма».

Фото: globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, LiveMedia/Fabrizio Carabelli, Maurizio Borsari/AFLO