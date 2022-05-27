Новый форвард «Ман Сити» забил 6 голов в одном матче. И нет, это не Холанд

Хулиан Альварес из «Ривер Плейт» зажег.

В матче Кубка Либертадорес случилось мегасобытие: нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес забил 6 голов в ворота перуанского клуба «Альянца Лима». Команда из Буэнос-Айреса победила 8:1.

Момент действительно исторический: всего один футболист забивал 6 голов в матче Кубка Либертадорес – боливиец Хуан Санчес в 1985-м. В истории «Ривер Плейт» двойных хет-триков еще не было.

Голы Альвареса получились достаточно разнообразными: закатил после открывания за спину, замкнул прострел, бахнул издалека, запрессинговал вратаря до ошибки, снова открылся за спину и перекинул вратаря, убрал защитников финтами в штрафной и пробил мимо вратаря. Более того, Хулиан активно поучаствовал в оставшихся двух голевых комбинациях.

Впрочем, лучше один раз увидеть.

Совсем скоро мы посмотрим на Альвареса в топ-клубе. Еще в январе «Манчестер Сити» купил 22-летнего аргентинца за 14 млн фунтов, но оставил в «Ривер Плейт» до лета. Тренер Марсело Гальярдо уже ломает голову над тем, как заменить парня.

«Если бы я мог, я бы поговорил с Гвардиолой и попросил оставить Хулиана до конца года, – заявил после матча Гальярдо. – Но его клуб заплатил большие деньги. «Манчестер Сити» получил неограненный бриллиант. Мы бы были очень рады, если Альвареса оставили в Аргентине до следующего января».

В Манчестере уже предупредили: Альваресом интересуются и другие европейские клубы – хотят взять в аренду. Но Хулиан никуда не уйдет. Похоже, у Пепа большие планы на игрока.

Чуть не перешел в «Реал» в детстве. Зимой мог попасть к Рангнику

Европейские топы давно засматривались на Хулиана. Уже в 11 лет он ездил на просмотр в «Реал». Всех там впечатлил, но контракт не подписали из-за строгих правил по поводу перехода несовершеннолетних в Испании. Так нападающий оказался в «Ривер Плейт».

Прошлым летом Альварес взял очень престижный трофей – вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка. Хоть и провел на поле всего 34 минуты против Боливии. Но к важной для страны победе он причастен. До этого, кстати, Хулиан ездил со сборной на ЧМ-2018, но не в заявке, а как молодой игрок – набираться опыта.

Этой зимой на Альвареса претендовал «Манчестер Юнайтед», но Ральфу Рангнику не одобрили сделку. Другим претендентами называли «Ювентус» и тот же «Реал». Но в итоге Хулиан едет к Гвардиоле в «Манчестер Сити», где будет бороться за игровое время с Холандом.

Тактическая рецензия: универсален и хорош в прессинге, идеален для «Сити»

Чтобы лучше представить портрет новичка «Сити», можно прочитать короткую заметку аналитика Никиты Васюхина, опубликованную в его телеграм-канале.

«Похоже, что «Сити» провернул очень разумный трансфер – вместо классического центрфорварда за минимум 70+ млн они по вполне посильной даже для РПЛ цене взяли универсального нападающего, который может при необходимости сыграть на четырех позициях, что у Гвардиолы вполне реально.

Важный момент, что при очень разноплановом наборе качеств в атаке (и мощных атакующих метрик во всех аспектах) он приходит от Гальярдо – не очень известного в Европе, но при этом очень успешного и самобытного тренера для Южной Америки.

«Ривер» очень интенсивно прессингует (их PPDA в прошлом сезоне — 3.98, для контекста, т.к. методики часто разные, у Сити в этом сезоне — 7.15). И Альварес начинает этот прессинг, не выпадает из него и быстро переключается при потере.

Потребуется время, чтобы переучить его, потому что у Гальярдо, в отличие от Пепа, прессинг заточен под игру 1-в-1, но материал в любом случае шикарный. И важно, что при таком наборе атакующих качеств, которые Альварес добавит «Сити» в позиции нападающего, не должно пострадать качество их прессинга.

Плюс, благодаря своей универсальности, он не закрывает слот чистого нападающего, оставляя «Сити» возможность взять кого-то летом» (так и получилось – купили Холанда).

Что еще надо знать про Альвареса? Его сравнивают с Агуэро и называют Пауком

Чаще всего Альвареса сравнивают с Серхио Агуэро – знаковым футболистом для «Сити». Такая параллель была еще и до трансфера в Манчестер. Нападающие достаточно похожи стилистически, плюс у них практически одинаковый рост (173 и 170 см).

«Я люблю Агуэро, наблюдаю за ним – и стараюсь повторять движения», – признался Альварес в 2019-м.

В прошлом году Хулиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины и одним из лучших ассистентов. Большинство голов он забил из штрафной, но и дальними ударами наколотил больше всех в чемпионате. Похожей разносторонностью отличался и Кун.

В Аргентине у Хулиана есть прозвище Аранита – Паучок (или Арана – Паук). Его дал брат форварда еще в детстве – за то, как Альварес быстро работает ногами. Кажется, что ног как минимум шесть.

Хулиан сделал из этого практически бренд – голы он отмечает фирменным жестом Человека-паука. И даже надевал маску супергероя.

Что тут говорить, ждем парня в Европе!

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Rodrigo Valle