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Новый форвард «Ман Сити» забил 6 голов в одном матче. И нет, это не Холанд

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Хулиан Альварес из «Ривер Плейт» зажег.

В матче Кубка Либертадорес случилось мегасобытие: нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес забил 6 голов в ворота перуанского клуба «Альянца Лима». Команда из Буэнос-Айреса победила 8:1.

Момент действительно исторический: всего один футболист забивал 6 голов в матче Кубка Либертадорес – боливиец Хуан Санчес в 1985-м. В истории «Ривер Плейт» двойных хет-триков еще не было.

Голы Альвареса получились достаточно разнообразными: закатил после открывания за спину, замкнул прострел, бахнул издалека, запрессинговал вратаря до ошибки, снова открылся за спину и перекинул вратаря, убрал защитников финтами в штрафной и пробил мимо вратаря. Более того, Хулиан активно поучаствовал в оставшихся двух голевых комбинациях.

Впрочем, лучше один раз увидеть.

Совсем скоро мы посмотрим на Альвареса в топ-клубе. Еще в январе «Манчестер Сити» купил 22-летнего аргентинца за 14 млн фунтов, но оставил в «Ривер Плейт» до лета. Тренер Марсело Гальярдо уже ломает голову над тем, как заменить парня.

«Если бы я мог, я бы поговорил с Гвардиолой и попросил оставить Хулиана до конца года, – заявил после матча Гальярдо. – Но его клуб заплатил большие деньги. «Манчестер Сити» получил неограненный бриллиант. Мы бы были очень рады, если Альвареса оставили в Аргентине до следующего января».

В Манчестере уже предупредили: Альваресом интересуются и другие европейские клубы – хотят взять в аренду. Но Хулиан никуда не уйдет. Похоже, у Пепа большие планы на игрока.

Чуть не перешел в «Реал» в детстве. Зимой мог попасть к Рангнику

Европейские топы давно засматривались на Хулиана. Уже в 11 лет он ездил на просмотр в «Реал». Всех там впечатлил, но контракт не подписали из-за строгих правил по поводу перехода несовершеннолетних в Испании. Так нападающий оказался в «Ривер Плейт».

Прошлым летом Альварес взял очень престижный трофей – вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка. Хоть и провел на поле всего 34 минуты против Боливии. Но к важной для страны победе он причастен. До этого, кстати, Хулиан ездил со сборной на ЧМ-2018, но не в заявке, а как молодой игрок – набираться опыта.

Этой зимой на Альвареса претендовал «Манчестер Юнайтед», но Ральфу Рангнику не одобрили сделку. Другим претендентами называли «Ювентус» и тот же «Реал». Но в итоге Хулиан едет к Гвардиоле в «Манчестер Сити», где будет бороться за игровое время с Холандом.

Тактическая рецензия: универсален и хорош в прессинге, идеален для «Сити»

Чтобы лучше представить портрет новичка «Сити», можно прочитать короткую заметку аналитика Никиты Васюхина, опубликованную в его телеграм-канале.

«Похоже, что «Сити» провернул очень разумный трансфер – вместо классического центрфорварда за минимум 70+ млн они по вполне посильной даже для РПЛ цене взяли универсального нападающего, который может при необходимости сыграть на четырех позициях, что у Гвардиолы вполне реально.

Важный момент, что при очень разноплановом наборе качеств в атаке (и мощных атакующих метрик во всех аспектах) он приходит от Гальярдо – не очень известного в Европе, но при этом очень успешного и самобытного тренера для Южной Америки.

«Ривер» очень интенсивно прессингует (их PPDA в прошлом сезоне — 3.98, для контекста, т.к. методики часто разные, у Сити в этом сезоне — 7.15). И Альварес начинает этот прессинг, не выпадает из него и быстро переключается при потере.

Потребуется время, чтобы переучить его, потому что у Гальярдо, в отличие от Пепа, прессинг заточен под игру 1-в-1, но материал в любом случае шикарный. И важно, что при таком наборе атакующих качеств, которые Альварес добавит «Сити» в позиции нападающего, не должно пострадать качество их прессинга.

Плюс, благодаря своей универсальности, он не закрывает слот чистого нападающего, оставляя «Сити» возможность взять кого-то летом» (так и получилось – купили Холанда).

Что еще надо знать про Альвареса? Его сравнивают с Агуэро и называют Пауком

Чаще всего Альвареса сравнивают с Серхио Агуэро – знаковым футболистом для «Сити». Такая параллель была еще и до трансфера в Манчестер. Нападающие достаточно похожи стилистически, плюс у них практически одинаковый рост (173 и 170 см).

«Я люблю Агуэро, наблюдаю за ним – и стараюсь повторять движения», – признался Альварес в 2019-м.

В прошлом году Хулиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины и одним из лучших ассистентов. Большинство голов он забил из штрафной, но и дальними ударами наколотил больше всех в чемпионате. Похожей разносторонностью отличался и Кун.

В Аргентине у Хулиана есть прозвище Аранита – Паучок (или Арана – Паук). Его дал брат форварда еще в детстве – за то, как Альварес быстро работает ногами. Кажется, что ног как минимум шесть.

Хулиан сделал из этого практически бренд – голы он отмечает фирменным жестом Человека-паука. И даже надевал маску супергероя.

Что тут говорить, ждем парня в Европе!

Ривер Плейт Аргентина – Альянса Лима Перу 8:1 (3:0, 5:1)
Дата проведения
26 мая, 01.00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15 Альварес, 2:0 – 18 Альварес, 3:0 – 41 Альварес, 4:0 – 53 Симон, 5:0 – 54 Альварес, 6:0 – 57 Альварес, 7:0 – 79 Гомес, 8:0 – 83 Альварес, 8:1 – 89, пенальти Лавандейра.
Ривер ПлейтАрмани, Маммана, Диас, Мартинес, Каско (Гомес, 18), Перес, Фернандес (Парадела, 81), Симон (Палавесино, 72), де ла Крус (Ромеро, 80), Барко (Почеттино, 72), Альварес.
Альянса ЛимаКампос, Мигес, Вильчес (Рохас, 65), Порталес, Лагос, Бенитес (Агирре, 56), Бальон, Конча (Фуэнтес, 55), Мора (Лавандейра, 55), Родригес, Баркос (Корнехо, 65).
Предупреждения:
Вильчес (14), Родригес (54).

Кстати, про Холанда многие впервые услышали, когда он забил 9 голов в одном матче – на молодежном ЧМ

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Rodrigo Valle

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