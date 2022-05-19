Оказывается, ЛЕ выиграл и украинец! Игорь Симонов играл за «Шахтер», работал на мебельной фабрике, а теперь уже 11 лет – в «Айнтрахте»

Праздновал с командой на поле.

Возможно, вы не знали и не заметили, но вчера с «Айнтрахтом» победу в Лиге Европы отмечал украинец – давний сотрудник клуба.

Речь про Игоря Симонова, на фото это лысый мужчина справа, стоящий на одном колене.

Симонов – бывший футболист «Шахтера» (играл в защите с 1979-го по 1985-й), который сейчас занимается экипировкой игроков «Айнтрахта». Его иногда представляют как администратора, чаще – как экипировщика.

Раньше Симонов работал на мебельной фабрике и играл за немецких любителей

Игорь попал в Германию еще в 1996-м, когда там уже работала его супруга.

Со временем Симонов обжился и начал играть за разные любительские команды. Потом по совету бывшего одноклубника по «Шахтеру» Сергея Поповича (который тоже сейчас живет в Германии) переехал в университетский городок Гиссен с населением примерно 90 тысяч человек. Там Игорь устроился работать на мебельную фабрику – правда, вскоре попал под сокращение и стал искать работу в футболе.

Помогло знакомство с легендой «Айнтрахта» Карлом-Хайнц Кербелем – он провел во Франкфурте все игровую карьеру (с 1972-го по 1991-й) и даже стал рекордсменом Бундеслиги по количеству матчей (602). Закончив с футболом, Кербель работал помощником тренера, а потом возглавил молодежную Академию «Айнтрахта» – уже в этой роли он и помог устроиться Симонову.

До этого Игорь не был лично знаком с немцем – пересекался с ним только на футбольном поле в матче Кубка УЕФА между «Айнтрахтом» и «Шахтером» (проходил в октябре 1980-го). В 2011-м они договорились: Симонов стал экипировщиком немецкого клуба, а кроме этого начал проводить занятия у детей.

Однажды Симонов забыл игровые щитки для команды – выручил болельщик, который просил у клуба билет

В декабре 2017-го в интервью Sport.ua Игорь рассказал забавную историю из своей практики.

– Был один случай, когда мы с напарником просто машинально забыли щитки всей команды на своем стадионе и уехали на игру в Вольфсбург. Свою ошибку мы обнаружили в тот момент, когда возвращаться домой было уже поздно…

Мы вспомнили, что нам звонил один назойливый болельщик, просил достать билет, и обратились с ответной просьбой. Хорошо, что он еще не выехал из Франкфурта и заехал за щитками!

Щитки были доставлены перед самым выходом игроков на разминку! Все хорошо, что хорошо заканчивается.

А тот фанат у нас теперь на каждом матче сидит в самом лучшем секторе!

Возможно, этот болельщик видел со стадиона и яркую победу в ЛЕ – лишь вторую еврокубковую за всю историю «Айнтрахта»!

Фото: East News/Zed Jameson/Sipa USA; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com/theufcbaddy; Gettyimages.ru/ Daniel Kopatsch/Bongarts