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Финал-сюрприз ЛЕ: «Айнтрахт» против «Рейнджерс». Никакого «Лейпцига», «Барсы» или «Севильи»

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Приятные сенсации?

В Лиге Европы наконец-то определись финалисты. Мы вполне могли увидеть в решающей игре два немецких клуба, но тут вмешался шотландский «Рейнджерс» и вынес «Лейпциг» Тедеско из турнира.

Следующий на очереди «Рейнджерс» – «Айнтрахт» из Франкфурта.

«Айнтрахт» справился с психовавшим «Вест Хэмом»

Не забывайте, что «Айнтрахт» на своем пути снес крепкий «Бетис» и ожившую «Барселону» Хави.

И в матче с «Вест Хэмом» немцы не испытали особых проблем: еще в самом начале красную карточку получил Аарон Крессуэлл. Не сильно удивляет: в первой игре четвертьфинала против «Лиона» он тоже поймал красную, но тогда «Вест Хэм» сыграл 1:1 и в ответке добился разгромной победы. Здесь все сложнее.

С 19-й минуты гости играли в меньшинстве, но очень старались и заставляли Кевина Траппа работать. «Вест Хэм» страдал ради каждого момента – «Айнтрахт» взял и забил. Потрудился Рафаэль Борре – тот самый парень, который положил шикарный дальний голешник на «Камп Ноу».

Лондонцы не сдавались и шли в атаку, но пробить немцев так и не смогли – хотя эмоций было много. Мойес психовал и получил красную за 10 минут до конца, желтые летели одна за другой. А счет на табло не изменился – 1:0 в пользу «Айнтрахта» и уверенные 3:1 по сумме двух встреч.

Немцы полетели в финал еврокубка – первый аж с 1980 года.

«Рейнджерс» перебороли «Лейпциг»

«Рейнджерс» с «Лейпцигом» выдали настоящее шоу – и шотландцы были совсем не зрителями.

Сразу задавили гостей: на 18-й минуте Джеймс Тавернье открыл счет, а на 24-й второй вколотил Глен Камара. У финна эта Лига Европы выдалась очень непростой: выезд в Чехию и свист трибун Камара запомнит на всю жизнь.

Но та история давно позади, а «Рейнджерс» – в финале. На 70-й минуте Кристофер Нкунку сравнял счет по сумме двух встреч, но через 10 минут немцы снова пропустили от Джона Ландстрема.

С 3:1 «Рейнджерс» похоронили «Лейпциг» и оставили Тедеско без еврокубкового финала.

Шотландцы подчинили себе немецкие клубы. В плей-офф проехались по «Боруссии» из Дортмунда и выиграли с общим счетом 6:4.

Есть и еще немного драмы: по ходу сезона «Рейнджерс» сменили уехавшего в «Астон Виллу» Стивена Джеррарда на сидевшего без работы Джованни ван Бронкхорста. Все ждали провала, но команда не только не провалилась, но и придумала удивительную сказку.

Дальше – снова немцы.

Эта ЛЕ полна сенсаций. Просто посмотрите, кто и когда вылетал

Стыковой раунд: «Лацио», «Зенит», «Наполи», «Дортмунд»

1/8: «Севилья», «Порту», «Байер», «Монако» 

1/4: «Лион», «Барселона», «Аталанта»

1/2: «Лейпциг» и «Вест Хэм»

Понятно, что «Айнтрахт» и «Рейнджерс» – тоже серьезные команды, что где-то везло с жеребьевкой (шотландцам попадались вполне сопоставимые «Брага» и «Црвена Звезда»), что кто-то из вроде бы сильных команд (например, «Лион») сейчас в яме по результатам на дистанции.

Но состав финала – точно сюрприз. Будет увлекательно. 

Тедеско терпит первый кризис в «Лейпциге»: пролетел мимо финала ЛЕ, может не попасть в ЛЧ

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