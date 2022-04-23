Над Магуайром смеются болельщики «МЮ». А еще травят – даже пугали бомбой в его доме

Сложное время для Харри.

Харри Магуайр в матче с «Арсеналом» остался на скамейке, но этот ход не повлиял на результат – «МЮ» проиграл 1:3.

ESPN писал: Харри оставили на скамейке из-за плохой формы. Магуайр в последнее время действительно часто ошибается, поэтому регулярно ловит критику от фанатов – вот реакция на нее от самого Харри еще до провала с «Ливерпулем» (0:4):

«В этом сезоне у меня было несколько плохих игр. Но я бы не начинал каждый матч в старте «Манчестер Юнайтед», если бы играл плохо в каждом матче или играл недостаточно хорошо.

Есть причины, по которым оба тренера ставили меня в старт – за то, что я даю команде, даю стартовому составу. Но я понимаю, что я капитан клуба, за меня много заплатили. И когда дела идут плохо, когда мы пропускаем слишком много голов, меня критикуют».

Пару дней назад Магуайру сообщили о бомбе в его доме – к счастью, ничего не нашли

Но обидные поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала» – вероятно, не главный ужас в жизни Магуайра за последние несколько суток. Два дня назад Sky Sports писал, что защитнику «МЮ» сообщили об угрозе взрыва в доме, где он живет с невестой и двумя детьми.

Футболист обратился в полицию Чешира, правоохранители, используя собак-ищеек, осмотрели дом, но ничего не нашли. Газета The Sun дала еще больше подробностей: сообщение о бомбе пришло Магуайру на электронную почту, злоумышленник выдвинул ультиматум – либо Харри покидает «МЮ», либо тот взорвет три бомбы, которые якобы установлены в доме.

Угроза взрыва заставила Харри подумать о дополнительных мерах безопасности. Писали, что англичанин купил новую систему видеонаблюдения и нанял круглосуточную охрану.

Болельщики «Ман Юнайтед» не только ругают Магуайра, но и смеются над ним. Все из-за привозов и неловких движений

Англичанина травят как за плохие командные результаты («МЮ» впервые с 1981-го проиграл четыре гостевых матча лиги подряд), так и за индивидуальные ошибки.

Особенно мрачно фанаты восприняли провалы против «Сити» (1:4) и «Ливерпуля» (0:4), назначив Магуайра главным виновником – в соцсетях завирусился мем, где Харри поставили нападающим в состав «Ливерпуля».

В последнее время у Магуайра есть и привозы (как с «Ливерпулем»), и просто нелепые действия – например, в матче с «Норвичем» он случайно попал по голове Поля Погба и нанес ему травму. Кстати, от Харри партнерам прилетало и раньше – страдал даже Криштиану Роналду.

Провалы Магуйара воспринимают особенно яростно, учитывая деньги, за которые он пришел в «Ман Юнайтед» летом 2019-го. Клуб заплатил тогда аж 80 млн фунтов – это до сих пор самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. Например, за ван Дейка «Ливерпуль» выложил только 75 млн.

Саутгейт ругал фанатов за свист в адрес Харри, а Каррагер говорил, что на него давит роль капитана

В сборной у Магуайра тоже проблемы: в марте фанаты освистали его в матче с Кот-д′Ивуаром. Гарет Саутгейт тогда защитил Харри и раскритиковал болельщиков:

«Я считаю то, как его встретили, абсурдом, натуральным абсурдом. Я не понимаю этого, учитывая то, что он для нас делает, как здорово играет за Англию. Мы либо все заодно, либо нет. Он представляет сборную, нужно поддерживать любого игрока в этой футболке, тем более того, который так играет. Нужна полная поддержка. Я вообще не понимаю такого отношения».

О причинах хейта в адрес Магуайра размышлял и Джейми Каррагер – он считает, что на защитника давит роль капитана, а еще ему не подходит современный стиль обороны.

«Магуайру сложно переломить ситуацию в «МЮ», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке. С прошлого лета Магуайр постоянно беспокоится, кто должен быть капитаном – он или Роналду. И он не смог подтвердить свой статус лидера. Это сказалось на его выступлениях.

Следует учесть и особые требования к современному центральному защитнику. Топ-тренеры предпочитают играть с высокой линией обороны, и кто бы ни пришел в «МЮ» этим летом, он будет действовать так же. А такой стиль не подходит Магуайру, тем более когда команда работает не так, как надо. Он регулярно попадает под удар, он стал козлом отпущения по целому каталогу проблем «МЮ», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».

Но в цифрах небольшой позитив для Магуайра все-таки есть

• До свежей игры с «Арсеналом» Харри пропустил в этом сезоне только один топ-матч с Челси – и то из-за дисквалификации.

• Кроме того, «МЮ» в сезоне-2021/22 сыграл без Магуайра всего 10 матчей – и выиграл из них всего 2 (еще пять ничьих и три поражения).

Так что вряд ли все проблемы «МЮ» связаны только с плохой формой капитана.

Фото: REUTERS/Carl Recine, David Klein