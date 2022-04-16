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Обратная замена через 10 минут – из-за пирсинга! Игрок «Специи» вышел на «Интер», не смог снять украшение и ушел 🤦‍♂️

Жанис Антист
Интер Интер
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Мбала Нзола Мбала Нзола
Футбол Футбол

Не помогли даже врачи.

«Интер» обыграл «Специю» в очередном туре Серии А – 3:1. Миланский клуб продолжает борьбу за чемпионский титул, а «Специя» спокойно доигрывает сезон с 11-очковым отрывом от зоны вылета.

Игра подарила невероятно трагикомедию. На 60-й минуте в составе «Специи» вышел нападающий Мбала Нзола – он заменил албанца Рея Маная.

Через несколько минут главный судья матча Фабио Мареска заметил, что Нзола играет с пирсингом в ухе и попросил футболиста избавиться от аксессуара. Мбала ушел за боковую и несколько минут пытался снять мини-украшение.

Не получилось!

Помогать пришлось даже врачам «Специи» – но все тщетно.

Уже на 70-й минуте тренер «Специи» Тиаго Мотта не выдержал и провел обратную замену – вместо Нзолы на поле выскочил 19-летний французский форвард Жанис Антист (без украшений).

В инстаграме футболиста есть фото украшения – судя по всему, именно из-за небольшого пирсинга на козелке уха Нзола не смог продолжить игру.

Хотя в матче недельной давности против «Эмполи» игроку разрешили играть с заклеенным ухом.

Нзола в этом сезоне не блещет результативностью: в 25 матчах за «Специю» забил дважды и отдал один ассист.

Инцидент с сережкой явно не добавит ему доверия со стороны тренерского штаба.

Гонка за титул в Италии: «Милан» и «Интер» – главные претенденты, но «Наполи» может вклиниться

Специя – Интер 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
15 апреля, 20.00, «Альберто Пикко»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Брозович, 0:2 – 73 Мартинес, 1:2 – 88 Маджоре, 1:3 – 90 Санчес.
СпецияПроведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони (Верде, 60), Кивер, Реца (Феррер, 37), Коваленко (Агудело, 46), Маджоре, Джаси, Манай (Нзола, 60; Антист, 70).
ИнтерХанданович, Думфрис (Дармиан, 75), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 82), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 75), Барелла, Корреа (Санчес, 60), Джеко (Мартинес, 60).
Предупреждения:
Бастони (10), Николау (86).

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; instagram.com/mbala_nzola18

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