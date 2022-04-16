Не помогли даже врачи.

«Интер» обыграл «Специю» в очередном туре Серии А – 3:1. Миланский клуб продолжает борьбу за чемпионский титул, а «Специя» спокойно доигрывает сезон с 11-очковым отрывом от зоны вылета.

Игра подарила невероятно трагикомедию. На 60-й минуте в составе «Специи» вышел нападающий Мбала Нзола – он заменил албанца Рея Маная.

Через несколько минут главный судья матча Фабио Мареска заметил, что Нзола играет с пирсингом в ухе и попросил футболиста избавиться от аксессуара. Мбала ушел за боковую и несколько минут пытался снять мини-украшение.

Не получилось!

Помогать пришлось даже врачам «Специи» – но все тщетно.

Уже на 70-й минуте тренер «Специи» Тиаго Мотта не выдержал и провел обратную замену – вместо Нзолы на поле выскочил 19-летний французский форвард Жанис Антист (без украшений).

В инстаграме футболиста есть фото украшения – судя по всему, именно из-за небольшого пирсинга на козелке уха Нзола не смог продолжить игру.

Хотя в матче недельной давности против «Эмполи» игроку разрешили играть с заклеенным ухом.

Нзола в этом сезоне не блещет результативностью: в 25 матчах за «Специю» забил дважды и отдал один ассист.

Инцидент с сережкой явно не добавит ему доверия со стороны тренерского штаба.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; instagram.com/mbala_nzola18