Не помогли даже врачи.
«Интер» обыграл «Специю» в очередном туре Серии А – 3:1. Миланский клуб продолжает борьбу за чемпионский титул, а «Специя» спокойно доигрывает сезон с 11-очковым отрывом от зоны вылета.
Игра подарила невероятно трагикомедию. На 60-й минуте в составе «Специи» вышел нападающий Мбала Нзола – он заменил албанца Рея Маная.
Через несколько минут главный судья матча Фабио Мареска заметил, что Нзола играет с пирсингом в ухе и попросил футболиста избавиться от аксессуара. Мбала ушел за боковую и несколько минут пытался снять мини-украшение.
Не получилось!
Помогать пришлось даже врачам «Специи» – но все тщетно.
Уже на 70-й минуте тренер «Специи» Тиаго Мотта не выдержал и провел обратную замену – вместо Нзолы на поле выскочил 19-летний французский форвард Жанис Антист (без украшений).
В инстаграме футболиста есть фото украшения – судя по всему, именно из-за небольшого пирсинга на козелке уха Нзола не смог продолжить игру.
Хотя в матче недельной давности против «Эмполи» игроку разрешили играть с заклеенным ухом.
Нзола в этом сезоне не блещет результативностью: в 25 матчах за «Специю» забил дважды и отдал один ассист.
Инцидент с сережкой явно не добавит ему доверия со стороны тренерского штаба.
Гонка за титул в Италии: «Милан» и «Интер» – главные претенденты, но «Наполи» может вклиниться
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.00, «Альберто Пикко»
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Специя –
Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони (Верде, 60), Кивер, Реца (Феррер, 37), Коваленко (Агудело, 46), Маджоре, Джаси, Манай (Нзола, 60; Антист, 70).
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Интер –
Ханданович, Думфрис (Дармиан, 75), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 82), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 75), Барелла, Корреа (Санчес, 60), Джеко (Мартинес, 60).
Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; instagram.com/mbala_nzola18
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