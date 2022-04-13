Вы это видели?
Блог

Фантомный угловой закрутил сюжет «Челси» с «Реалом»: касания не видно, а стало 2:0. Но потом ВАР выручил «Мадрид»

Шимон Марчиняк
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
судьи
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Челси Челси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Спорные эпизоды суперматча.

«Челси» почти сделал чудо на «Сантьяго Бернабеу»: для выхода в полуфинал ЛЧ нужно было отыгрывать в Мадриде два мяча – и лондонцы повели 2:0 уже в начале второго тайма.

Правда, сама ситуация, которая привела ко второму мячу «Челси» – весьма спорно.

«Челси» забил с углового, которого, похоже, не было

Антонио Рюдигер замкнул подачу с углового, но сам факт его назначения – это большие сомнения. По повтору возникает впечатление, что никто кроме бьющего Риса Джеймса мяча не коснулся.

Игроки «Реала» возмущались, что такой угловой вообще дали.

И они скорее правы: Модрич тянулся к мячу, но блокировал удар не в той точке – Джеймс бьет в газон, дальше никаких мадридских ног (и рук Куртуа тем более) на пути нет

ВАР такие моменты вмешиваться не может, даже если после забит гол – это прописано четко: «Правила игры не позволяют изменять решения о возобновлении игры (угловые удары, вбрасывания) после возобновления игры, поэтому они не могут быть пересмотрены».

Чуть проще говорится в пояснении к использованию ВАР на сайте АПЛ (они согласуются с рекомендациями IFAB): «Видеоассистент не рассматривает решения о назначении углового/удара от ворот. Даже если угловой привел к голу».

Гол засчитали – 2:0 в пользу «Челси».

Другой гол «Челси» отменили из-за игры рукой: это ВАР помог «Реалу»

Уже на 63-й минуте лондонцы забили третий. Алонсо оказался в чужой штрафной и заколотил в дальнюю девятку. Но гол аннулировали: увидели игру рукой у Маркоса прямо перед ударом.

Этот момент пересмотрел ВАР – и рекомендовал отмену.

Судья Шимон Марчиняк объяснил решение Тибо Куртуа – показал, как именно Алонсо сыграл рукой (правда, зеркально, на другой руке).

С этого сезона правила игры рукой в атаке чуточку изменились. Эту ситуацию оценили, судя по всему, как «касание руки, которое непосредственно привело к голу». Правда, само положение руки вполне вписывается в определение «естественного положения конечности, вытекающего из ситуации». К трактовке можно добавить, что рука помогла Алонсо обработать мяч, без нее, вероятно, контроль и удар дальше не были бы такими удобными.

Маркоса Алонсо – кстати, воспитанника «Реала» – оставили без гола.

***

Но самое интересное в матче только начиналось. «Челси» после этого все-таки забил третий – Вернер отличился уже по правилам. Потом сам «Реал» с помощью Родриго (и гениального паса Луки Модрича) сначала перевел игру в дополнительное время, а уже там забил победный – это сделал, конечно же, Карим Бензема.

Счастье «Вильярреала»: катаются на спинах, прыгают и падают на колени 😍

Как «Реал» затащил и вышел в полуфинал ЛЧ – здесь все детали матча

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Маунт, 0:2 – 51 Рюдигер, 0:3 – 75 Вернер, 1:3 – 80 Родриго, 2:3 – 96 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).
Предупреждения:
Джеймс (10), Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90), Зиеш (102), Хавертц (109), Аспиликуэта (113), Карвахаль (118).

Фото: REUTERS/Juan Medina; кадры трансляции

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные