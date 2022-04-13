Фантомный угловой закрутил сюжет «Челси» с «Реалом»: касания не видно, а стало 2:0. Но потом ВАР выручил «Мадрид»

Спорные эпизоды суперматча.

«Челси» почти сделал чудо на «Сантьяго Бернабеу»: для выхода в полуфинал ЛЧ нужно было отыгрывать в Мадриде два мяча – и лондонцы повели 2:0 уже в начале второго тайма.

Правда, сама ситуация, которая привела ко второму мячу «Челси» – весьма спорно.

«Челси» забил с углового, которого, похоже, не было

Антонио Рюдигер замкнул подачу с углового, но сам факт его назначения – это большие сомнения. По повтору возникает впечатление, что никто кроме бьющего Риса Джеймса мяча не коснулся.

Игроки «Реала» возмущались, что такой угловой вообще дали.

И они скорее правы: Модрич тянулся к мячу, но блокировал удар не в той точке – Джеймс бьет в газон, дальше никаких мадридских ног (и рук Куртуа тем более) на пути нет

ВАР такие моменты вмешиваться не может, даже если после забит гол – это прописано четко: «Правила игры не позволяют изменять решения о возобновлении игры (угловые удары, вбрасывания) после возобновления игры, поэтому они не могут быть пересмотрены».

Чуть проще говорится в пояснении к использованию ВАР на сайте АПЛ (они согласуются с рекомендациями IFAB): «Видеоассистент не рассматривает решения о назначении углового/удара от ворот. Даже если угловой привел к голу».

Гол засчитали – 2:0 в пользу «Челси».

Другой гол «Челси» отменили из-за игры рукой: это ВАР помог «Реалу»

Уже на 63-й минуте лондонцы забили третий. Алонсо оказался в чужой штрафной и заколотил в дальнюю девятку. Но гол аннулировали: увидели игру рукой у Маркоса прямо перед ударом.

Этот момент пересмотрел ВАР – и рекомендовал отмену.

Судья Шимон Марчиняк объяснил решение Тибо Куртуа – показал, как именно Алонсо сыграл рукой (правда, зеркально, на другой руке).

С этого сезона правила игры рукой в атаке чуточку изменились. Эту ситуацию оценили, судя по всему, как «касание руки, которое непосредственно привело к голу». Правда, само положение руки вполне вписывается в определение «естественного положения конечности, вытекающего из ситуации». К трактовке можно добавить, что рука помогла Алонсо обработать мяч, без нее, вероятно, контроль и удар дальше не были бы такими удобными.

Маркоса Алонсо – кстати, воспитанника «Реала» – оставили без гола.

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Но самое интересное в матче только начиналось. «Челси» после этого все-таки забил третий – Вернер отличился уже по правилам. Потом сам «Реал» с помощью Родриго (и гениального паса Луки Модрича) сначала перевел игру в дополнительное время, а уже там забил победный – это сделал, конечно же, Карим Бензема.

Фото: REUTERS/Juan Medina; кадры трансляции