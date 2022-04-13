Фантомный угловой закрутил сюжет «Челси» с «Реалом»: касания не видно, а стало 2:0. Но потом ВАР выручил «Мадрид»

Спорные эпизоды суперматча.
«Челси» почти сделал чудо на «Сантьяго Бернабеу»: для выхода в полуфинал ЛЧ нужно было отыгрывать в Мадриде два мяча – и лондонцы повели 2:0 уже в начале второго тайма.
Правда, сама ситуация, которая привела ко второму мячу «Челси» – весьма спорно.
«Челси» забил с углового, которого, похоже, не было
Антонио Рюдигер замкнул подачу с углового, но сам факт его назначения – это большие сомнения. По повтору возникает впечатление, что никто кроме бьющего Риса Джеймса мяча не коснулся.
Игроки «Реала» возмущались, что такой угловой вообще дали.
И они скорее правы: Модрич тянулся к мячу, но блокировал удар не в той точке – Джеймс бьет в газон, дальше никаких мадридских ног (и рук Куртуа тем более) на пути нет
ВАР такие моменты вмешиваться не может, даже если после забит гол – это прописано четко: «Правила игры не позволяют изменять решения о возобновлении игры (угловые удары, вбрасывания) после возобновления игры, поэтому они не могут быть пересмотрены».
Чуть проще говорится в пояснении к использованию ВАР на сайте АПЛ (они согласуются с рекомендациями IFAB): «Видеоассистент не рассматривает решения о назначении углового/удара от ворот. Даже если угловой привел к голу».
Гол засчитали – 2:0 в пользу «Челси».
Другой гол «Челси» отменили из-за игры рукой: это ВАР помог «Реалу»
Уже на 63-й минуте лондонцы забили третий. Алонсо оказался в чужой штрафной и заколотил в дальнюю девятку. Но гол аннулировали: увидели игру рукой у Маркоса прямо перед ударом.
Этот момент пересмотрел ВАР – и рекомендовал отмену.
Судья Шимон Марчиняк объяснил решение Тибо Куртуа – показал, как именно Алонсо сыграл рукой (правда, зеркально, на другой руке).
С этого сезона правила игры рукой в атаке чуточку изменились. Эту ситуацию оценили, судя по всему, как «касание руки, которое непосредственно привело к голу». Правда, само положение руки вполне вписывается в определение «естественного положения конечности, вытекающего из ситуации». К трактовке можно добавить, что рука помогла Алонсо обработать мяч, без нее, вероятно, контроль и удар дальше не были бы такими удобными.
Маркоса Алонсо – кстати, воспитанника «Реала» – оставили без гола.
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Но самое интересное в матче только начиналось. «Челси» после этого все-таки забил третий – Вернер отличился уже по правилам. Потом сам «Реал» с помощью Родриго (и гениального паса Луки Модрича) сначала перевел игру в дополнительное время, а уже там забил победный – это сделал, конечно же, Карим Бензема.
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Как «Реал» затащил и вышел в полуфинал ЛЧ – здесь все детали матча
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).
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Челси –
Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).
Фото: REUTERS/Juan Medina; кадры трансляции
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