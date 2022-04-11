21 минута за два месяца и 3 гола. Де Йонга отправляли в «Кадис», а он помогает «Барсе» со скамейки

Забил «Леванте» победный мяч.

Нападающий Люк де Йонг в январе был одним из главных кандидатов на выход из «Барселоны» – казалось, что он совершенно не подходит под стиль Хави. Но он остался – и внезапно стал одним из главных и самых эффективных бомбардиров команды.

В воскресенье голландец забил победный мяч «Леванте» (3:2). С начала февраля Де Йонг четырежды появился на поле в Ла Лиге (суммарно – на 21 минуту) и забил 3 гола.

То есть Де Йонг забивает каждые 7 минут! Идеальный нападающий для скамейки. Причем два из трех голов принесли «Барсе» очки: победу над «Леванте» и важную ничью с «Эспаньолом».

В январе Де Йонг чуть не ушел – а теперь Хави ставит его в пример

В январе «Севилья», которая в начале сезона отдала голландца в аренду «Барселоне», договорилась с «Кадисом» о полноценном трансфере. Но Люк отказался – хотел доиграть сезон в «Барсе», хотя не вылезал со скамейки (с октября провел всего три матча).

«Несмотря на то, что разговоры о моем уходе идут довольно давно, я всегда был сосредоточен на «Барсе», потому что хочу играть здесь», – объяснял Де Йонг.

31-летний форвард за полгода обжился в Каталонии. В январе, когда решалась его дальнейшая карьера, он говорил: «Мы здесь [в Барселоне] с семьей уже полгода, и я не хочу снова переезжать. Меня устраивает даже роль ротационного игрока, но клуб еще не сделал официального заявления. Посмотрим, я по-прежнему принадлежу «Севилье», у меня контракт до 2023 года».

В том же интервью Де Йонг рассуждал о ценности момента: «В спорте важную роль играет конкретный момент. Иногда ты сталкиваешься с ненавистью, а иногда ловишь восторженные взгляды. Сейчас на меня реагируют положительно – и это очень приятно».

За свою результативность (всего в 2022-м у голландца 6 голов, больше только у Обамеянга) он даже получал похвалу от Хави. «Он профессионал, образец для других. У него неплохая реализация, из двух голевых моментов он забил один. Я всегда ставлю его в пример», – говорил коуч в середине февраля. Его главная характеристика для Люка – «профессионал», Хави повторяет это почти после каждой игры.

Де Йонгу должно быть очень приятно.

Фото: East News/Colas Buera / PRESSINPHOTO