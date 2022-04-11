В Италии тоже крутая гонка: «Милан» и «Наполи» потеряли очки, «Интер» готов вырваться в лидеры

Все фавориты спотыкаются.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» отчаянно бьются за АПЛ, но не менее интересная чемпионская гонка разворачивается в Серии А. Здесь пока лидирует «Милан», однако в эти выходные их почти нагнал «Интер», у которого игра в запасе.

• В воскресенье оступились сразу два претендента из трех: «Наполи» проиграл «Фиорентине» 2:3, а «Милан» сыграл по нулям с «Торино». Миланцы не пропускают 6 матчей подряд, однако дважды подряд выдали 0:0. Расточительно для финиша сезона.

Результаты этого тура оказались выгодны «Интеру», который днем ранее справился с «Вероной» 2:0. Команда Симоне Индзаги пока отстает на два очка от «Милана», но 27 апреля у нее перенесенный матч на выезде с «Болоньей». Теперь все зависит от того, насколько гладко «Интер» пройдет оставшийся отрезок.

Тренер «Милана» Стефано Пиоли воздерживается от прогнозов: «Мы считались фаворитами в течение двух или трех недель, но, к сожалению, случаются промахи. Иногда говорят, что мы фавориты, иногда называют «Интер» или «Наполи». О процентах говорить бесполезно, в этой чемпионской гонке может случиться все что угодно.

В последние недели фавориты то и дело спотыкаются. У нас очень конкурентная лига, все матчи тяжелые, никогда нельзя загадывать наперед и никого нельзя сбрасывать со счетов. Мы все знаем, насколько значимы эти игры – чем ближе концовка сезона, тем важнее каждое очко. Мы сами хотели этого давления и оказаться в этой ситуации, так что это нужно приветствовать. У нас молодая команда, мы на вершине таблицы и боремся за что-то значимое».

• Нет сомнений, что лидеры еще будут терять очки. Если посмотреть только на последние пять туров, то «Милан» и «Интер» за это время по два раза сыграли вничью, а «Наполи» дважды проиграл. Самым непростым календарь оставшихся матчей выглядит у «Милана»: три матча с командами из топ-8 («Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта» бьются за еврокубки) плюс игра с борющимся за выживание «Дженоа». У «Интера» и «Наполи» впереди матчи с «Ромой». В остальном в соперниках команды из второй половины таблицы (самая высокая позиция у девятого «Сассуоло»).

• Что с «Юве»? Шансы туринцев на титул сильно ослабли после поражения от «Интера» в позапрошлом туре. Тогда это признал и Массимилиано Аллегри, который окончательно сконцентрировался на зоне ЛЧ и планах на новый сезон: «Наконец-то все могут сказать, что «Ювентус» точно выбыл из гонки за титул. Мы хотим набрать как можно больше очков, чтобы обеспечить себе четвертое место, а потом подготовиться к сильному старту в следующем сезоне.

К новому сезону мы будем уже год работать вместе, так что попытаемся выиграть скудетто. Этот сезон мы начали плохо, нужно было много отыгрывать. Также в важных матчах нам мешали индивидуальные моменты в больших матчах. Мы становимся командой, хотя еще есть куда прибавлять, предстоит работать, чтобы усилить определенные аспекты».

Впереди у «Юве» матчи с «Болоньей» (д), «Сассуоло» (г), «Венецией» (д), «Дженоа» (г), «Лацио» (д) и «Фиорентиной» (г). Финиш сезона выглядит не самым простым.

Фото: globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency; East News/Claudia Greco/ipa.net/SIPA