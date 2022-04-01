Кажется, Лаиб – самый обаятельный маскот в истории ЧМ! Согласны?

Правда очень симпатичный.

На церемонии жеребьевки ЧМ-2022 показали милейшего маскота турнира по имени Лаиб.

Что о нем нужно знать?

В переводе – сверхквалифицированный игрок. Катарцы не могли изобразить маскота в виде животного

ФИФА описывает его так: Лаиб пришел из «параллельной вселенной маскотов, которую невозможно описать», поэтому каждый может сам подобрать ассоциацию. Самая популярная сейчас: ковер-самолет. Еще в соцсетях маскота сравнивают с Полотенчиком – героем «Южного парка». Правда, тот – полная противоположность спорту (зависел от разных вредных веществ).

А с кем вы бы сравнили Лаиба?

Обратите внимание, что маскота не стали рисовать в виде животного – дело в том, что ислам запрещает изображение живых существ, потому что так человек пытается подражать Аллаху. Мусульманам даже запрещено держать изображения людей и животных в своих домах.

В переводе с арабского Лаиб – сверхквалифицированный игрок. На ЧМ их всегда хватает.

Как выглядели предыдущие маскоты?

ЧМ-1966 – лев Вилли

Первый официальный маскот чемпионата мира появился в 1966-м в Англии. Вилли – лев в цветах британского флага с надписью «чемпионат мира» на груди.

Мексика-1970 – Хуанито

Мальчик в национальном мексиканском сомбреро и цветах сборной – он получил уменьшительно-ласкательное имя от популярного испанского имени Хуан.

ФРГ-1974 – Тип и Тап

Просто два немецких мальчика, которые обожают футбол.

Аргентина-1978 – Гаучито

Еще один мальчик-маскот – в цветах сборной Аргентины. Он получил прозвище по названию гаучо – аргентинских ковбоев, которые живут в пампасах.

Испания-1982 – Наранхито

В Испании маскотом сделали апельсина (национальный фрукт) – и тоже добавили уменьшительно-ласкательный суффикс из испанского языка.

Мексика-1986 – Пике

Нет, к Жерару и Нельсону Пике этот маскот отношения не имеет. Перец в сомбреро получил имя как сокращение от общего названия специй в Мексике.

Италия-1990 – Чао

Своеобразный маскот в 1990-м был в Италии – стилизованный человечек. Почему Чао? А потому что это самое популярное слово в итальянском.

США-1994 – Страйкер

Этого мультяшного пса-маскота для американского ЧМ придумал «Дисней».

Франция-1998 – Футикс

Футикс – галльский петух, национальный символ Франции. Маскот получил имя от первой части слова «футбол» и суффикса галльских имен – как у Астерикса, например.

Южная Корея и Япония-2022 – Ато, Каз и Ник (Сферики)

В Южной Корее и Японии было сразу три маскота, которые подчеркивали технологичность этих стран. Все трое – участники команды по «атмоболу» (вымышленный вид спорта), Ато – тренер, а Каз и Ник – игроки.

Германия-2006 – Голео VI и Пилле

Голео – лев-футболист, а Пилле – говорящий мяч. Шестерка тоже выбрана неслучайно – из-за года проведения турнира.

ЮАР-2010 – Закуми

Закуми – антропоморфный леопард с зеленой прической (так подчеркнули цвета национальных сборных ЮАР). ZA – название ЮАР в некоторых языках, kumi – десять.

Бразилия-2014 – Фулеко

Броненосец Фулеко получил имя от футбола и экологии – и так выделился из ряда остальных маскотов.

Россия-2018 – Забивака

Ну а про Забиваку вы и так все знаете. Кстати, на презентации маскота ЧМ-2022 улыбчивого волка не показали.

Фото: fifa.com