91 553 зрителя – новый рекорд женского футбола! Так переполненный «Камп Ноу» смотрел класико «Барсы» и «Реала» в 1/4 ЛЧ

«Они – пример для мужского футбола».

Женская «Барселона» продолжает переписывать историю: класико с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ собрало на «Камп Ноу» 91 553 зрителя.

Это обновление рекордной посещаемости матча в женском футболе – побит рекорд, установленный в 1999-м на финале чемпионата мира в США.

Разумеется, существенно превзойден и рекорд для клубного женского футбола. Он продержался три года: в 2019-м матч «Атлетико» – «Барселона» с трибун стадиона «Ванда Метрополитано» посмотрели 60 739 фанатов.

«Собрать 91 тысячу – амбициозная цель, но мы принимаем вызов и хотим побить рекорд», – говорил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Получилось.

Женская «Барселона» и прежде играла на «Камп Ноу», но такой масштаб ошеломителен на фоне привычной жизни команды: обычно «Барса» проводит матчи на стадионе Йохана Кройффа на клубной базе. Там она в среднем собирает 2 938 зрителей (лучшая посещаемость в высшем женском дивизионе Испании).

Давайте попробуем проникнуться этим уникальным событием:

По ходу матча «Барселона» проигрывала 1:2, но перевернула сценарий и выиграла 5:2. По сумме двух матчей в четвертьфинале «Реал» бит – 3:8.

Звездные гости тоже на месте. Хави и Пуйоль не могли пропустить зрелище. Тем более Хави называл женскую «Барсу» эталоном каталанского стиля.

Событие настолько громкое и важное, что перед матчем на «Камп Ноу» выложили мозаику со словами: «Больше, чем расширение прав и возможностей».

Всего на «Камп Ноу» было нанесено 77 мозаик с 1992 года. Обычно их готовят и выкладывают на мужское класико – но женская «Барса» давно доказывает, что нет ничего невозможного.

А если сравнить с мужскими класико?

Для «Камп Ноу» это самый богатый на зрителей матч сезона. Октябрьское класико «Барселоны» и «Реала» собрало 86 422 зрителя.

Вот сравнение с мужскими матчами:

На фоне «Реала» достижения «Барселоны» выглядят особенно сильно: «Мадрид» женскую команду создал только в 2020-м и пока не сильно вкладывается в проект. Из семи класико «Барса» выиграла все. Общий счет встреч – 25:5.

«Барселона» – доминирующая сила в женском футболе

В полуфинале женской Лиги чемпионов «Барса» сыграет с победителем пары «Арсенал» – «Вольфсбург». В прошлом году «Барселона» впервые выиграла главный европейский трофей, разгромив в финале «Челси» (4:0).

Каталонская команда удерживает 100% показатель побед в сезоне – восхититесь общей статистикой (показатели – до матча с «Реалом»).

«Приятно видеть игру этой команды. Они показывают нам правильный путь, – восхищается Хави. – Как «Дрим тим» Кройффа или «Барса» Пепа. Они показывают нам, как нужно играть.

Они – пример для мужского футбола».

Фото: REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/Vegard Graatt/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Joan Monfort, JOSEP LAGO/AFP; twitter.com/FCBarcelona; twitter.com/FCBfemeni; instagram.com/carlessanstricicle