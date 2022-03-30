На женском Евро могут побить 58-летний рекорд посещаемости мужского финала. Билеты на «Уэмбли» распродали за 43 минуты

Вау!

Этим летом (6-31 июля) Англия примет женский чемпионат Европы, который из-за ковида перенесли с прошлого года. Матч открытия примет «Олд Траффорд», финал – «Уэмбли».

Интерес к турниру невероятно высокий. За три недели открытого окна болельщики из 118 стран подали больше 268 тысяч заявок на билеты. Плюс 162 тысячи билетов, которые ушли в начале 2021-го по предпродаже.

Очевидно, турнир уже побил рекорд посещаемости, установленный на Евро-2017 в Нидерландах. Тогда стадионы в сумме посетило 240 тысяч болельщиков.

В этот понедельник, за 100 дней до старта соревнований, организаторы начали продажу в порядке очереди. Чтобы дать еще один шанс тем, кому не повезло в осенней лотерее. Но и здесь возможностей оказалось немного – билеты на финал разлетелись за 43 минуты.

Официальный билетный аккаунт Евро тут же отписал в соцсетях: «Спрос на финал чрезвычайно высок, все доступные билеты распроданы. Дополнительные билеты могут быть выпущены позже, однако это не гарантируется».

Евро-2022, вероятно, побьет несколько рекордов посещаемости: финал мужского Евро-1964, женский финал Олимпиады-2012

Том Гэрри, который пишет про женский футбол для Telegraph, тут же твитнул: «Для сравнения, самая большая аудитория мужского финала Евро составляет 79 115 человек. Вполне возможно, что рекордный финал Евро по посещаемости может стать игрой женских сборных».

К слову, это может быть рекорд не только финалов, но и вообще всех матчей чемпионата Европы. Рекорд мужского Евро держится уже 58 лет – в 1964 году под 80 тысяч пришло на «Сантьяго Бернабеу», чтобы увидеть игру между Испанией и СССР (2:1).

Ниже – рейтинг посещаемости мужского Евро. Места в топ-10 вслед за «Бернабеу» заняли старый «Уэмбли»-1996 и «Стад де Франс»-2016.

Самый посещаемый матч прошлогоднего Евро – финал на «Уэмбли» между Англией и Италией. 67 173 зрителя, солдауту помешал ковид.

Лондонский стадион вмещает 90 тысяч зрителей. Пока не очень понятно, насколько организаторы женского Евро заполнят стадион. Но они настроены серьезно.

Руководитель организации турниров FA Крис Брайант еще в прошлом году ставил амбициозную цель – побить европейский рекорд посещаемости женского футбола, который случился на лондонской Олимпиаде-2012. Тогда финал между США и Японией смотрело 80 203 зрителя.

«Матч открытия на «Олд Траффорд» между Англией и Австрией тоже побьет рекорд посещаемости для матча женского чемпионата Европы (нынешний рекорд – 41 301 человек), – говорит Брайант. – Мы могли бы побить рекорд уже в первой игре, а затем снова побить его в финале на «Уэмбли», независимо от того, кто в нем играет. Установление рекордов – это цель, которая у нас есть. Мы хотим провести мероприятие на максимально близком к мужскому Евро уровне».

У УЕФА такие же цели. Глава департамента женского футбола Надин Кесслер заявила: «Мы поставили перед собой задачу побить на этом турнире рекорды. Глядя на количество уже проданных билетов и число полученных заявок в последний период, можем с уверенностью говорить, что летом 2022 года будет установлен рекорд посещаемости. Дело в том, что вскоре будет продана половина из имеющихся в наличии 700 000 билетов (заявление сделано в ноябре – Sports.ru). Это превосходит все наши ожидания. Нас вдохновляет, что желание стать частью женского Евро-2022 выходит за рамки Англии и даже Европы. Соревнования привлекают мировую аудиторию».

Билеты продают по доступным ценам – от 5 до 50 фунтов. Известно, что только в ходе прошлогодней предпродажи организаторы реализовали на финал 53 тысячи билетов. Общее количество заявок на решающий матч превысило вместимость стадиона в шесть раз.

Для сравнения масштабов: финал Евро-2017 в Нидерландах посетило 28 182 зрителя, а на решающую игру Евро-2013 в Швеции пришло 41 301 человек.

Финал и матч открытия – не единственные игры, которые пользуются повышенным спросом. Билеты уже полностью распроданы на все матчи группового этапа с участием Англии – против Норвегии и Северной Ирландии. Вся страна надеется увидеть в финале англичанок, однако у них будет еще 14 конкуренток. Число нечетное, потому что по известным причинам из турнира исключили Россию.

Женское класико тоже собирается побить несколько рекордов, в том числе главный – 90 тысяч зрителей

В клубном футболе скоро тоже намечается рекордная посещаемость. В среду «Барселона» примет «Реал» в четвертьфинале женской ЛЧ. Sky Sports еще в начале марта сообщал, что клуб заполнит практически весь стадион вместимостью 99 354 человека. Такую высокую посещаемость можно объяснить еще и тем, что клуб раздает билеты среди сосьос. Но остальным желающим «Барса» билеты продает.

Некоторые источники пишут, что в итоге на матче будет 85-90 тысяч. От итоговой суммы зависит, сколько рекордов посещаемости побьет игра.

Пока главные цифры в женском футболе выглядят так:

• 90 195 зрителей – финал ЧМ-1999 между США и Китаем (Пасадена, Калифорния),

• 60 739 зрителей – клубный рекорд, «Атлетико» – «Барселона» (Мадрид, 2019 год),

• 50 212 зрителей – рекорд ЛЧ, финал между «Лионом» и «Франкфуртом» (Берлин, 2012 год).

Кроме того, этот матч может стать самым посещаемым для «Камп Ноу» в этом сезоне. Мужское класико в Ла Лиге между «Барсой» и «Реалом» собрало 86 422 зрителя.

Однако все эти цифры вводят в некоторое заблуждение. Топовые матчи на больших стадионах собирают достаточно много, но средняя посещаемость испанской, английской и немецкой женских лиг исчисляется лишь сотнями человек. Например, в Германии в этом сезоне только две команды имеют среднюю посещаемость больше тысячи человек. Так что расти женскому футболу еще точно есть куда.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images, Catherine Ivill; globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency