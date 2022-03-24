Фаны Мексики зарядят гомофобные кричалки, чтобы навредить своим же. У них слишком много претензий к федерации

Матч отбора ЧМ-2022 с США будет звучать странно.

Матч сборной Мексики с США – и без того принципиальное противостояние в отборе на ЧМ-2022 – будет особенно ярким и даже странным. Из-за мексиканских фанатов.

Они собрались скандировать гомофобные и другие оскорбительные кричалки – это акция протеста, и атакуют мексиканцы свою же Федерацию футбола.

Звучит странно – в чем тут смысл?

Есть три причины.

Первая – тренер Херардо Мартино (вы можете помнить его по «Барселоне») удивил всех выбором состава на этот сбор, не вошли три игрока, которые были очень заметны в квалификации до этого: Карлос Асеведо, Алан Мосо и Эрик Лира.

Вторая – странные санкции в адрес местного клуба «Керетаро» (когда-то там играл Роналдиньо). На одном из домашних матчей в потасовке с применением холодного оружия, ножей), пострадали 26 человек. После этого «Керетаро» отправили доигрывать сезон при пустых трибунах в соседнем городе.

Поножовщину и разбирательства считают странными: не было никаких официальных комментариев, почему так получилось, это был обычный матч чемпионата между «Керетаро» и «Атласом». Местные предполагают, что в этом как-то замешаны наркокартели, но ни у кого нет доказательств – нападение выглядело заранее подготовленным и слишком жестким в том числе для неспокойной Мексики: ножи, кресла, арматура, в ходу был даже угловой флажок. Фанаты других клубов требовали исключить «Керетаро» или провести более тщательное расследование.

Третья – высокие цены на билеты. Попасть на этот матч дороже, чем на игру Аргентины и Бразилии – 1500 мексиканских песо (75 долларов), а на южноамериканское суперкласико можно было пройти меньше, чем за тысячу песо.

Почему выбрали именно гомофобные кричалки?

Дело в том, что в Мексике начали активно с ними бороться – ради этого ввели аналог Fan ID. Однажды за подобные скандирования мексиканскую сборную уже наказывали матчами без зрителей, а при повторном нарушении с нее могут снять очки – и это шанс повлиять на ситуацию, ведь снятие баллов важно в отборе на ЧМ. Мексиканцы и американцы там идут вровень на втором-третьем местах, оба пропускают на ЧМ, но ниже Панама (игравшая в 2018-м) всего в четырех очках.

Хотя есть и успокоительный факт: никакого наказания для федерации футбола Мексики не будет. Как раз благодаря Fan ID – конкретных нарушителей вычислят и забанят, а для сборной риска не предвидится.

Кроме того, что играть дома вдруг станет – если план реализуют – весьма неприятно.